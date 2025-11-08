Снижение стоимости завода Enefit 280-2 стало причиной убытков Eesti Energia

Почти две трети убытков Eesti Energia за третий квартал обусловлены снижением стоимости строящегося завода по производству сланцевого масла.
- Находящийся в Аувере сланцеперерабатывающий завод Enefit280-1 этим летом проходил ремонт.
- Foto: Andras Kralla
Стоимость завода Enefit 280-2 была снижена на 39 млн евро. Это не убыток, влияющий на денежный поток, а бухгалтерский убыток, что означает, что пришлось сократить ожидаемую прибыль от эксплуатации завода, сообщила в пятницу финансовый директор Eesti Energia Марлен Тамм.
