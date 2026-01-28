Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • 28.01.26, 13:52

Кооперативам приходит конец? «Привет из девяностых, только в аккуратной упаковке»

У всех кредитно-сберегательных обществ Эстонии есть меньше года, чтобы перерегистрироваться и работать дальше как банки или кооперативные банки. Предприниматели ругают регуляции и уверяют, что сделают все возможное, чтобы клиенты не потеряли своих денег. Между тем в крупнейшем КСО страны разворачивается конфликт.
«Государство слишком долго закрывало глаза и в итоге было вынуждено действовать резко, почти хирургически», – отмечает финансовый эксперт Рон Лувищук.
  • «Государство слишком долго закрывало глаза и в итоге было вынуждено действовать резко, почти хирургически», – отмечает финансовый эксперт Рон Лувищук.
  • Foto: Андрас Кралла
Сегодня Tartu Postimees сообщил, что бывший руководитель Tartu Hoiu-laenuühistu Андро Роос исчез из Эстонии с секретными документами и автомобилем, принадлежащим КСО. По словам влиятельных лиц кооператива, Роос, который сейчас предположительно находится в Греции, вместе со своей матерью Элле Роос, членом совета КСО, развернул клеветническую кампанию, якобы незаконно используя список членов общества, и рассылает им письма. Содержание писем касается председателя совета КСО Харри Раудвере, чья компания, как утверждает Роос, не выплатила кооперативу полученный кредит. Сам Раудвере заявил Postimees, что он единственный, кто тщательно изучает заключенные контракты и действия кооператива в прошлом, а потому Роос и выбрал его в качестве мишени.
