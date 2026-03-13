Назад 13.03.26, 07:00 Электричество подорожает? «Произойди это в январе, ситуация была бы гораздо хуже» По мнению экспертов в области энергетики, боевые действия в Иране приведут к росту цен на электричество в Эстонии. Однако, если война продлится не слишком долго, то волатильность с рынков скоро исчезнет. Не исключают эксперты и того, что кто-то намеренно вбрасывает информацию, выигрывая от колебаний цены на нефть.

Электричество, газ, сера и удобрение подорожают, убежден Райво Варе (справа). Цены на нефть скоро стабилизируются, считает Михаил Крутихин (в центре) . Хорошо, что это случилось не в январе, говорит Арви Хамбург

Foto: Коллаж

Эксперт в области энергетики Арви Хамбург ожидает роста цен на электричество. «Через Ормузский пролив проходит 20% сжиженного газа. Если возникает какой-то запрет или затор, это оказывает очень сильное влияние на рынок газа (и не только сжиженного). Большинство компенсирующих электростанций стран Балтии и Финляндии (т.е. работающие тогда, когда электричество из возобновляемых источников не может покрыть потребности жителей) работают именно на природном газе», – поясняет он.

«С большой вероятностью цены на электричество вырастут. Слава Богу, уже весна, светит солнце, и нет сильных морозов. Произойди это в январе, ситуация была бы гораздо хуже», – говорит Хамбург.

Эксперт в нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин убежден, что скоро ситуация на рынке нефти стабилизируется, и цены на черное золото вернутся на доконфликтный уровень.

«Хотя цена довольно волатильна, она все же колеблется вокруг отметки 80-85 долларов за баррель. Это разумно в нынешней ситуации, ибо в эту цену уже инкорпорированы риски, которые несет нынешняя обстановка. Но это риски на несколько недель, потому что долгосрочные риски региона уже давно были в цене. Думаю, что в течение недели-двух может наступить отрезвление рынка, и цена займет более низкий коридор. Если возобновится движение в Ормузском проливе и танкеры из стран, обеспечивающих мировой рынок, смогут продолжить движение, все вернется на круги своя», – полагает Крутихин. Последний фактор он считает более важным для цен на нефть, нежели то, что Иран сам является нефтедобывающей страной. «Снова мы видели три нападения на суда со стороны Ирана. Потом иранцы объявили, что возможно будут минировать - в общем, все время есть какие-то поползновения на обострение ситуации. С другой стороны, американцы заявили, что уничтожили 15 иранских мелких судов, которые могли быть использованы для постановки мин. Так что там идет борьба за обеспечение свободного прохода через пролив», – описывает ситуацию эксперт. «А то, что Иран раньше контрабандой продавал свою нефть в Китай в обход эмбарго – так он может это делать и сейчас: мы уже увидели как минимум два танкера с иранской нефтью, которые, выключив свои транспондеры, прошли через эту зону и направились в сторону Индии, – поясняет Крутихин. – Дальнейшая судьба танкеров неизвестна». Он также не исключает варианта, что нынешним волатильным нефтяным рынком может кто-то манипулировать из лиц, принимающих решения. «Перед тем, как американцы с израильтянами начали военные действия (т.е. когда цены были ещё в предыдущих диапазонах), кто-то сильно заработал на этом, купив нефть по низкой цене. И похоже, что были продажи в тот момент, когда нефть вышла на отметку 110 долларов за баррель. Доказать, что этим занимались люди, знавшие о ситуации, очень трудно, но думаю, что нормальные следователи разобраться смогли бы», – рассуждает Крутихин. Другим небольшим выгодоприобретателем от боевых действий в Иране стала, по его мнению, Россия – но только на небольшой период. «Сколько Россия может продавать нефти, столько и продает – с этой точки зрения ситуация не изменилась, – рассуждает Крутихин. – Однако нынешняя ситуация дала России возможность заработать чуть больше, чем обычно: я вижу по отчетам аналитических агентств, что некоторые партии российской нефти продавались в Индию и по 75 долларов за баррель, хотя раньше они поставлялись по 59 долларов», – говорит эксперт. «Но думаю, что это краткосрочный эффект: такие страны, как США, Япония, Китай, задействуют свои резервы, а страны Большой семерки приняли решение выбросить на рынок дополнительно 400 миллионов баррелей в год. Думаю, что это очень хорошее решение, которое в итоге и нормализует цену», – добавил Крутихин. А вот влияние нефтяного эмбарго на российскую продажу нефти эксперт по-прежнему считает нулевым.

«Санкции? Пожалуйста, не произносите при мне это слово. Их не существует. То, что называют "санкциями", никак не влияет на объем торгуемой российской нефти. И “теневого флота” никакого нет: из 800 танкеров, занесенных в черные списки, Евросоюз задержал пять, а США – ни одного (те, что задержали, перевозили венесуэльскую нефть, а не российскую). Можете хоть 10 тысяч танкеров объявлять теневыми – задерживать их кто будет?» – задает провокационный вопрос Крутихин.

Не только электричество, но и удобрения

Эксперт Райво Варе убежден, что дальнейшая судьба цен на нефть зависит от того, как долго продлится еще этот конфликт: если меньше месяца, то цены скоро вернутся на прежний уровень и стабилизируются, если дольше (Варе не исключает даже возможности, что конфликт продлится до сентября), то рынок ждут серьезные изменения.

«Минус 10 миллионов баррелей в сутки в любом случае оказывают серьезное влияние. Насколько оно окажется долгосрочным, зависит от того, что будет происходить с Ормузским проливом. Хотя кувейтский министр уже заявил, что даже если война закончится прямо сейчас, то чтобы восстановить производство до прежнего уровня потребуется несколько месяцев. А Ирак вообще закрыл свой самый большой прииск, а также второй по величине. Это трагично для этой страны: вместо 4 миллионов баррелей в сутки она теперь добывает только 1,2», – перечисляет Варе проблемы, которые иранский конфликт уже создал для региона.

По мнению Варе, важно не только то, как скоро закончатся боевые действия, но и то, какие политические решения и высказывания будут сделаны по окончанию конфликта. Он, как и Крутихин, не исключает и искусственного манипулирования рынком.

«Когда Сечин гробил ЮКОС, в СМИ постоянно появлялись то негативные новости о "деле ЮКОСа", то позитивные. И с каждой такой новостью цены на бирже скакали, и на каждом таком скачке кто-то зарабатывал от 400 до 600 тысяч долларов. И так три с половиной месяца. Неужели вы думаете, что сейчас у них как-то по-другому? На Polymarket же возникла ситуация, что за 24 часа кто-то создал новый аккаунт и "двинул" с него точные сроки начала военных действий. Козлу понятно, что это инсайд – но пока не докопались», – рассуждает Варе.

Он также полагает, что конфликт в Иране может привести только к росту цен на газ и электричество. И не только на них.

«Цены на газ определяют цену на электричество. Сейчас неудачное по времени совпадение: газовые хранилища в Европе приблизились к минимуму, и надо набирать запас, а нам сейчас придется конкурировать с Азией. Мы уже пытались это делать четыре года назад, и это получалось плохо. Но не забывайте также про серу и удобрения: 50% рынка серы – это побочный продукт рафинирования, а удобрения идут через Ормузский пролив. Эта ситуация грозит голодом в Африке», – рассуждает эксперт.

Что касается роста цен на топливо, то Варе полагает, что если конфликт продлится еще три недели, то рост цен на нефть и топливо продлится не менее двух месяцев – из-за задержек в логистике и поставках. Однако он видит признаки того, что боевые действия могут продлиться гораздо дольше.

«Центральное командование вооруженных сил США ведет планирование этой войны вплоть до сентября. А тут еще иранцы подсуетились и заявили, что у них ракеты тоже до сентября. Делаем логические выводы», – намекает Варе.

Как и многие другие эксперты, он предполагает, что иранский конфликт может привести к росту инфляции в еврозоне и как следствие, Европейский центральный банк поднимет ключевую ставку, тем самым затормозив рост экономики.