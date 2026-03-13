Назад 13.03.26, 06:00 «Там моя Катенька с ножиком – гони деньги!»: художник по витражам о заказах для церкви и рисках карьеры в искусстве Андрей Лобанов, один из ведущих художников по стеклу в Эстонии, витражи которого украшают церковь Олевисте и православный Александро-Невский собор в Таллинне, до того, как заняться хрупким искусством, успел попробовать себя в качестве строителя жилых домов и даже танцовщика кабаре, но финальный выбор сделал в пользу творчества. Он признается: «Сдавшись искусству, обрекаешь себя на существование неуютное. Здесь не может быть бизнес-плана».

Витраж Андрея Лобанова для лютеранской церкви в Леэзи с изображением Святой Екатерины стал «лицом» фандрайзинговой компании лютеранской церкви. Его фото жители Таллинна нередко могут увидеть на автобусных остановках. «Рядом с рекламой сарделек», – иронизирует автор.

Свои первые витражи Александр Лобанов изготовил еще в 1988-1989 годах для знаковых храмов Эстонии – каменной церкви XIII столетия в Киви-Вигала и таллиннской Олевисте. А его дипломной работой стал витраж для Никольской православной церкви на улице Вене в Таллинне. «Если бы моя карьера началась как-то иначе, может быть, я бы смог быть более расчетливым, больше думать о том, как работать с выгодой. Но один раз потрудившись над украшением храма, которому семь веков, уже не хочется снижать планку», – признается он.

Творчеством Лобанов, сын военного моряка, заинтересовался еще в детстве. Дядя, ленинградский художник, подарил ему акварельные краски, кисточки и бумагу. Со временем у мальчика созрела мечта – работать с архитектурой. Но путь к ней оказался непрямым. После школы будущий художник поступил в хореографическое училище при Таллиннской филармонии, а затем пошел в Политехнический институт – учиться на инженера-строителя. Он даже успел два года проработать в одном из строительно-монтажных управлений, возводил новый жилой дом на Тартуском шоссе и мог претендовать на квартиру в нем. Но вместо неплохой, по советским меркам, и предсказуемой карьеры в 23 года Андрей добился перевода с последнего курса инженерного вуза на второй курс художественного института в Таллинне.

Художник Андрей Лобанов в своей мастерской в Таллинне.

Foto: Liis Treimann

«Для моего отца не пустыми словами были смысл, цель. И он видел, что меня кидает из стороны в сторону. И тогда он дал совет — заглянуть внутрь себя и понять, каким делом ты действительно хочешь заниматься. Без чего ты не можешь ни жить, ни дышать? И работай в этом направлении, а мы поможем, — вспоминает Лобанов. — Отец был очень против того, что я учился на хореографии. И, конечно, не был в восторге, когда я выбрал живопись. Он знал по своему брату в Ленинграде, что такое жизнь художника. И сам я, с самого начала понимал, что обрекаю себя на существование неуютное. Это отпугивало, но, скрипя зубами и скрепя сердце, он дал добро».

Из кабаре в церковь

Андрей Лобанов в 1999 году в переулке Катарийна кяйк.

Foto: Raul Mee Первой работой Лобанова как художника еще в первые годы учебы в ERKI (так в 1980-х именовалась нынешняя Эстонская художественная академия) стала должность оформителя на Таллиннском фанерно-мебельном комбинате. Но старт карьеры не задался. «Был декабрь, мне поставили задачу – написать сто плакатов-поздравлений с Новым годом. Я написал, все разные. Ну и начальство взяло меня за ухо: нужны были все одинаковые», – рассказывает он. Конфликт художника и заказчика закончился увольнением с предприятия. Выручило начинающего живописца рождественское чудо – проходя через Ратушную площадь он встретил знакомых, которые, вспомнив о его хореографическом прошлом, предложили Лобанову попробовать себя в кабаре гостиницы «Таллинн Интурист». «Нас учили хорошо. Классика, степ, эстрадный танец. Вместе с кабаре я выступал в Ленинграде, Москве, Стокгольме, веселое время! Но приходилось очень много работать. У меня не было никакой художественной школы за плечами, только дядька в Питере, – рассказывает он. – Так что напряженную учебу в институте я совмещал с постоянными тренировками и работой в кабаре». Лобанов покинул танцевальные подмостки, только уже всерьез занявшись изготовлением витражей. Художника пригласили на работу в Консисторию лютеранской церкви и совмещать две специальности стало сложнее. «Вообще у лютеран есть практика – совмещать духовные труды и земные, но кабаре даже с лютеранской церковью все-таки не очень вяжется», – иронизирует собеседник ДВ. По словам Андрея Лобанова, всего в Эстонии пять-шесть профессиональных художников со схожим профилем. Речь о дипломированных специалистах, живущих изготовлением уникальных произведений. Еще несколько десятков занимаются витражами как хобби с элементом монетизации. Наряду с Лобановым самый известный и плодовитый эстонский художник по витражам – Долорес Хоффманн. Ее работы украшают, например, помещения Таллиннской телебашни и церковь Яани на площади Вабадузе. За следующие десятилетия Лобанов успел поработать над украшением храмов всех основных христианских конфессий Эстонии: лютеран, православных, католиков, малых протестантских деноминаций. Он выполняет заказы в трех техниках – витраж, мозаика и фреска. Среди его работ, например, мозаики при входе в Александровскую церковь в Нарве и в новом здании католического монастыря Святой Бригитты в Пирита, родном районе Лобанова.

Андрей Лобанов отмечает, что для него церковь – самый желанный заказчик.

Foto: Liis Treimann

По словам художника, работая для религиозных организаций, ему пришлось «пропустить через фильтр» свое творчество. Обучиться визуальным приемам, типичным для каждой из религиозных общин, отказаться от слишком смелых экспериментов, вникнуть в детали канонов. Например, при изображении апостолов каждый из них должен быть узнаваем – у каждого персонажа свои цвета и атрибуты. Другие общины, наоборот, требуют отказа от предметности, и использования только орнаментов, рассказывает художник, вспоминая работу для одного из храмов в Тарту.

Иногда смена руководства прихода может вести и к переменам в отношениях между художником и заказчиком. Так произошло, например, в Куусалу, где в лютеранской церкви он трудился в течение семи лет. «Там с боем менялся настоятель, была настоящая “Игра престолов”, я и не знал, что у лютеран так бывает», – признается Лобанов. С приходом нового священника витражный проект заморозили, последняя из запланированных к установке композиций так и осталась в мастерской.

Иногда на церковные заказы влияют неформальные лидеры мнений. Лобанов вспоминает, как после монтажа одной из его ранних работ – витража с апостолами в куполе Никольской православной церкви на улице Вене — в храм зашла постоянная прихожанка, пожилая скрипачка, жившая в одной из башен Старого Таллинна: «Она вся сгорбленная уже, но в непременных кружевах. Смотрит в купол: “Ох, апостол Петр, апостол Павел, а вот наш Марк, красота-то какая”. И священник тут же мне кивает, ну все, теперь точно работа принята».

Нымме похож на родные Мытищи

Едва ли не каждый таллиннец видел работы Лобанова на рекламных билбордах. Его витраж с изображением Святой Екатерины стал одной из иллюстраций к кампании по сбору пожертвований Эстонской лютеранской церкви. По словам художника, впервые он увидел собственную работу в рекламе за рулем на экране: «Дело было под Рождество, как раз когда люди задумываются о духовном. Еду по Пирита теэ, и тут изображение на большом экране меняется, а там моя Катенька с ножиком – гони деньги!»

Андрей Лобанов отмечает, что для него церковь – самый желанный заказчик. И этот заказчик хочет приобретать его работы, но ограничен в средствах. В том числе лютеранские храмы страдают от оттока прихожан. «Вот, например, остров Сааремаа бывший кафедральный собор в Пёйде, где я делал витражи. Приход – три человека. И в паре километров православная церковь – там около 300 прихожан. К сожалению, это реалии современной лютеранской церкви», – рассказывает он.

Андрей Лобанов работает над мозаикой. 2008 год

Foto: Veiko Tõkman Иногда Лобанов сам находит для проекта не только художественное решение, но и спонсора, готового оплатить работы, лишь бы украшение храма состоялось. Он вспоминает, например, что в начале работы над витражами для храма Иоанна Предтечи в Нымме, где рукой Лобанова написаны и фрески для интерьера, у него не было спонсора, который оплатил бы заказ. Положение спас московский друг самого художника, посетивший Таллинн. После прогулки к храму по уютному пригородному району он согласился по минимальной ставке профинансировать работы, а со временем оплатил и весь цикл витражей для церкви. «Я его спросил: что тебя побудило на это? Он отвечает, да ваш Нымме, на мои любимые Мытищи похож». По словам Лобанова, одновременно он ведет только один проект, концентрируясь на нем. Сейчас кроме проекта в работе еще три – в листе ожидания. «А бывает так, что ни одного. Ни на столе, ни в очереди», – признается художник. Например, именно так произошло в эпидемию коронавируса. Тогда главной целью Лобанова стало хотя бы сохранить мастерскую – без нее заниматься монументальным искусством было невозможно. С этим помог подвернувшийся заказ на реставрацию витражей XIX века в Преображенском храме в Кохтла-Ярве: «Витражи эти происходят из церкви в имении Елисеевых в Тойла-Ору, им около 150 лет, и они были в очень плохом состоянии. Одно из стекол расколото на 47 частей. Но одновременно я поразился качеству работы. Мне пришлось поднять и качество своего труда до новой планки. Потому что я работал с этими витражами и понимал, что мастерам прошлого нет причин стыдиться. И нужно, чтоб через несколько десятилетий, когда другой мастер будет реставрировать их после меня, он подумал так же про мой труд». В пандемию Лобанова также поддержало государство и Союз художников. Он признается, что в моральном смысле получить помощь было очень важно, но это был единственный случай господдержки в его практике. «Конечно, тут не может быть бизнес-плана. Я делаю уникальные вещи и очень трудно заранее продумать, сколько и как их продать. Художник и бизнес вообще вещи плохо совместимые, – отмечает он. – Конечно, есть вариант делать тиражные сувениры. Тогда да: можно спланировать, сколько, например, светильников изготовить. Следить за тем, где их будут распространять, за цифрами потока туристов. Это нормальная работа, в которой больше предсказуемости. Но это просто не мое».

«Сдавшись искусству, обрекаешь себя на существование неуютное. Здесь не может быть бизнес-плана».

Foto: Liis Treimann

По словам художника, в какой-то момент репутация начинает работать на мастера, приводя к нему заказчиков. Часть клиентов находит Лобанова через сайт, но лучше всего работают личные связи и сарафанное радио.

Сейчас примерно половина заказов художника приходится на Эстонию, а половина – на другие страны. В числе заказчиков Франция, Италия, Германия, а самый далекий от Таллинна витраж смонтирован в заокеанской Аргентине: «Когда честно и хорошо работаешь, заказы будут приходить. И если будет трудно – обязательно что-нибудь появится. В этом смысле я совершенно точно человек верующий».