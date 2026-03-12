Самые большие транжиры Рийгикогу: «Нужно много кофе и много пирогов»

Всего было потрачено 1,3 миллиона евро

Находящаяся под судом центристка Майлис Репс предоставила налогоплательщикам заплатить 6600 евро за драгоценности и другие подарки, а скандальный Михаил Стальнухин таким же образом заплатил более 12 000 евро за книги. В общей сложности в прошлом году депутаты использовали компенсации по расходам на сумму 1,36 млн.