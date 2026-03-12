В прошлом году депутаты Рийгикогу воспользовались компенсациями расходов на общую сумму в 1 452 594 евро. Расходы депутатов должны быть подтверждены чеками или счетами.
Foto: Raul Mee
Народные избранники имеют право получать компенсацию расходов в размере до 25% от своего должностного оклада, но траты должны быть подтверждены чеками или счетами. Зарплата депутата Рийгикогу сейчас составляет от 6320,81 евро.
Член комиссии Рийгикогу по гособороне Раймонд Кальюлайд считает, что премьер-министр Кристен Михал допустил большую внешнеполитическую ошибку, публично выступив с критикой идеологии MAGA и тем самым противопоставив себя Дональду Трампу и его политическому движению.
Находящаяся под судом центристка Майлис Репс предоставила налогоплательщикам заплатить 6600 евро за драгоценности и другие подарки, а скандальный Михаил Стальнухин таким же образом заплатил более 12 000 евро за книги. В общей сложности в прошлом году депутаты использовали компенсации по расходам на сумму 1,36 млн.
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.