  • OMX Baltic−0,23%311,54
  • OMX Riga0,14%904,48
  • OMX Tallinn−0,03%2 086,27
  • OMX Vilnius−0,25%1 354,18
  • S&P 500−1,31%6 687,36
  • DOW 30−1,39%46 755,84
  • Nasdaq −1,56%22 360,99
  • FTSE 100−0,47%10 305,15
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,54
  12.03.26, 18:33

Самые большие транжиры Рийгикогу: «Нужно много кофе и много пирогов»

В прошлом году депутаты Рийгикогу списали через компенсации расходы на обучение на тысячи евро, а также траты на встречи с избирателями, на социальные сети и простые карандаши.
В прошлом году депутаты Рийгикогу воспользовались компенсациями расходов на общую сумму в 1 452 594 евро. Расходы депутатов должны быть подтверждены чеками или счетами.
  • В прошлом году депутаты Рийгикогу воспользовались компенсациями расходов на общую сумму в 1 452 594 евро. Расходы депутатов должны быть подтверждены чеками или счетами.
  • Foto: Raul Mee
Народные избранники имеют право получать компенсацию расходов в размере до 25% от своего должностного оклада, но траты должны быть подтверждены чеками или счетами. Зарплата депутата Рийгикогу сейчас составляет от 6320,81 евро.
Новости
  • 05.03.26, 18:38
Члены Рийгикогу получили компенсации на 1,5 млн. Девять депутатов потратили все до последнего цента
В прошлом году лимит компенсации расходов на 100% использовали 9 членов Рийгикогу, а не попросил возместить ни цента только один депутат.
Новости
  • 11.03.26, 09:50
Кальюлайд назвал большой ошибкой критику MAGA со стороны Михала
Член комиссии Рийгикогу по гособороне Раймонд Кальюлайд считает, что премьер-министр Кристен Михал допустил большую внешнеполитическую ошибку, публично выступив с критикой идеологии MAGA и тем самым противопоставив себя Дональду Трампу и его политическому движению.
Новости
  • 26.02.26, 14:29
Прокуратура хочет лишить Тыниса Мельдера депутатской неприкосновенности
Прокуратура направила канцлеру права материалы уголовного дела Тыниса Мельдера и ходатайство, чтобы канцлер мог внести в Рийгикогу предложение о лишении его депутатской неприкосновенности.
Эпицентр
  • 14.04.23, 13:19
Транжиры Рийгикогу: на деньги налогоплательщиков покупали драгоценности, автомобили и конфеты ручной работы
Всего было потрачено 1,3 миллиона евро
Находящаяся под судом центристка Майлис Репс предоставила налогоплательщикам заплатить 6600 евро за драгоценности и другие подарки, а скандальный Михаил Стальнухин таким же образом заплатил более 12 000 евро за книги. В общей сложности в прошлом году депутаты использовали компенсации по расходам на сумму 1,36 млн.
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.

Новости
  • 10.03.26, 19:02
Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
Mнения
  • 10.03.26, 16:54
Меэлис Мандель: извините, продавцы топлива, но на вашем месте я бы сейчас быстро снизил цены
Новости
  • 11.03.26, 08:25
Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро
Новости
  • 09.03.26, 11:02
Разочарованный своей добычей охотник за долгами подал в суд на Coop и требует миллион

Биржа
  • 12.03.26, 18:57
Прибыль BMW упала до уровня периода пандемии
Эпицентр
  • 12.03.26, 18:33
Самые большие транжиры Рийгикогу: «Нужно много кофе и много пирогов»
Новости
  • 12.03.26, 17:57
Бизнесмены выставили на продажу пять ресторанов: «Ищем себе достойную замену»
Mнения
  • 12.03.26, 17:35
Адвокат: винить ли в ценах на продукты проблемы с конкуренцией?
Биржа
  • 12.03.26, 17:00
Насколько привлекательны облигации Apollo? Аналитик и руководитель компании разошлись во мнениях
Новости
  • 12.03.26, 16:07
Схема обхода санкций на 25 млн евро: суд арестовал гражданку Эстонии
Новости
  • 12.03.26, 14:32
Государство выставляет Teede Tehnokeskus на продажу
Новости
  • 12.03.26, 13:57
Руководитель Standard уходит до окончания срока полномочий: «Сил больше нет»

Пациент Confido отказался от дополнительного обследования, но на него посыпались счета.
Эпицентр
  • 11.03.26, 06:00
«Я буду бороться до конца». Визит к врачу обернулся для пациента долгом в 750 евро за мнимые услуги
Добавлен комментарий Julianus Inkasso OÜ
Предприниматель Олег Гросс признался, что ему тут же захотелось перекреститься.
Новости
  • 10.03.26, 18:02
Старый противник протянул Гроссу руку помощи
Около тысячи человек требуют вернуть свои деньги у КСО, которое привлекало вкладчиков высокими процентами, а затем обанкротилось.
Новости
  • 11.03.26, 08:25
Обанкротившийся Eesti Areng требует от своего аудитора 2 миллиона евро
Производитель взрывчатых веществ Orica, работающий в деревне Мустанина в Ида-Вирумаа, придерживается политики выпускать продукцию исключительно гражданского назначения, а не для военных целей.
Новости
  • 10.03.26, 19:02
Производитель взрывчатых веществ из Ида-Вирумаа платит руководителю более 20 000 евро в месяц
Находящееся в глубоком кризисе Тартуское кредитно-сберегательное общество движется к банкротству.
Новости
  • 11.03.26, 14:33
Главный юрист Тартуского КСО подал заявление о банкротстве. «Безусловно, вкладчики потеряют деньги»
Основатель и гендиректор HEVI Optronics Кристьян Тиймус в 2012 году также запустил другой успешный проект оборонной отрасли – Threod Systems.
Новости
  • 11.03.26, 12:59
Немецкий «единорог» покупает контрольный пакет в эстонской оборонной компании
Финансовый директор Coop Pank Пааво Труу.
Биржа
  • 11.03.26, 10:49
Coop Pank готовит новую эмиссию облигаций, прибыль банка выросла
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

