Назад 02.03.26, 14:06 Анализ: рост цен на нефть выявит явных победителей и проигравших Вызванный войной в Иране скачок цен на нефть заставил инвесторов вновь задуматься об инфляции. Управляющие фондами видят в ситуации явных победителей и проигравших, а также признают, что волатильные периоды часто создают лучшие возможности для покупок.

Руководитель инвестиционного направления Redgate Capital Пеэтер Коппель отметил ряд секторов, которые пострадают от роста цен на нефть, а также те, которые могут укрепиться на фоне войны с Ираном.

Foto: Liis Treimann

Фьючерсы на американские фондовые индексы начали день резким снижением: фьючерсы на Nasdaq торгуются на 1,5% ниже, а на S&P 500 – на 1,2%. Европейские рынки открылись еще более сильным падением. Индекс Euro Stoxx 600, отражающий динамику крупнейших европейских компаний, снизился на 1,6%, а один из ключевых индексов Германии DAX – на 2%. Эксперты отмечают, что исторически периоды высокой волатильности часто создавали интересные инвестиционные возможности.