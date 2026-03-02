Анализ: рост цен на нефть выявит явных победителей и проигравших
Вызванный войной в Иране скачок цен на нефть заставил инвесторов вновь задуматься об инфляции. Управляющие фондами видят в ситуации явных победителей и проигравших, а также признают, что волатильные периоды часто создают лучшие возможности для покупок.
Руководитель инвестиционного направления Redgate Capital Пеэтер Коппель отметил ряд секторов, которые пострадают от роста цен на нефть, а также те, которые могут укрепиться на фоне войны с Ираном.
Foto: Liis Treimann
Фьючерсы на американские фондовые индексы начали день резким снижением: фьючерсы на Nasdaq торгуются на 1,5% ниже, а на S&P 500 – на 1,2%. Европейские рынки открылись еще более сильным падением. Индекс Euro Stoxx 600, отражающий динамику крупнейших европейских компаний, снизился на 1,6%, а один из ключевых индексов Германии DAX – на 2%. Эксперты отмечают, что исторически периоды высокой волатильности часто создавали интересные инвестиционные возможности.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Воздушное пространство на Ближнем Востоке по-прежнему закрыто, и сроки возобновления полетов остаются неизвестными, сообщил в эфире «Terevisioon» министр иностранных дел Маргус Цахкна. По его словам, это напрямую затрагивает туристов и других граждан Эстонии, находящихся в регионе и рассчитывающих на возвращение домой.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.