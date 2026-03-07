Назад 07.03.26, 11:13 Anthropic готовится к судебной тяжбе с Пентагоном Стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic, среди инвесторов которого – Яан Таллинн, намерен оспорить в суде решение Министерства обороны США, признавшего компанию угрозой для безопасности государственной цепочки поставок.

Яан Таллинн возглавил раунд финансирования серии A компании Anthropic в 2021 году, в ходе которого было привлечено 124 млн долларов.

Foto: Liis Treimann

«Мы не считаем это решение юридически обоснованным, и у нас не остается иного выбора, кроме как оспорить его в суде», – написал генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи в блоге.