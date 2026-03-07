Стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic, среди инвесторов которого – Яан Таллинн, намерен оспорить в суде решение Министерства обороны США, признавшего компанию угрозой для безопасности государственной цепочки поставок.
Если разработчик искусственного интеллекта Anthropic не откажется от запрета на массовую слежку и автономные системы вооружений без участия человека, все компании госсектора США могут расторгнуть заключенные с Anthropic контракты.
Самая известная венчурная компания Кремниевой долины Sequoia Capital участвует в гигантском инвестиционном раунде, в результате которого стоимость стартапа в сфере искусственного интеллекта Anthropic вырастет до внушительных 350 млрд долларов. Доля в Anthropic есть и у эстонского предпринимателя Яана Таллинна.
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.