Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−1,33%6 740,02
  • DOW 30−0,95%47 501,55
  • Nasdaq −1,59%22 387,68
  • FTSE 100−1,24%10 284,75
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,14
  • OMX Baltic−0,2%312,19
  • OMX Riga−0,32%901,13
  • OMX Tallinn−0,08%2 083,81
  • OMX Vilnius−0,11%1 361,21
  • S&P 500−1,33%6 740,02
  • DOW 30−0,95%47 501,55
  • Nasdaq −1,59%22 387,68
  • FTSE 100−1,24%10 284,75
  • Nikkei 2250,62%55 620,84
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,14
  • 07.03.26, 11:13

Anthropic готовится к судебной тяжбе с Пентагоном

Стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic, среди инвесторов которого – Яан Таллинн, намерен оспорить в суде решение Министерства обороны США, признавшего компанию угрозой для безопасности государственной цепочки поставок.
Яан Таллинн возглавил раунд финансирования серии A компании Anthropic в 2021 году, в ходе которого было привлечено 124 млн долларов.
  • Яан Таллинн возглавил раунд финансирования серии A компании Anthropic в 2021 году, в ходе которого было привлечено 124 млн долларов.
  • Foto: Liis Treimann
«Мы не считаем это решение юридически обоснованным, и у нас не остается иного выбора, кроме как оспорить его в суде», – написал генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи в блоге.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 27.02.26, 14:14
США угрожают расторгнуть все контракты с Anthropic
Если разработчик искусственного интеллекта Anthropic не откажется от запрета на массовую слежку и автономные системы вооружений без участия человека, все компании госсектора США могут расторгнуть заключенные с Anthropic контракты.
Новости
  • 04.03.26, 19:00
Яан Таллинн не знает, как использовать искусственный интеллект в экономике Эстонии
Обладатель титула «Предприниматель года» от Äripäev Яан Таллинн признал, что и он сам, и его команда отстают от развития искусственного интеллекта.
Биржа
  • 19.01.26, 16:54
Яан Таллинн на пути к статусу миллиардера: Anthropic привлекает гигантские инвестиции
Самая известная венчурная компания Кремниевой долины Sequoia Capital участвует в гигантском инвестиционном раунде, в результате которого стоимость стартапа в сфере искусственного интеллекта Anthropic вырастет до внушительных 350 млрд долларов. Доля в Anthropic есть и у эстонского предпринимателя Яана Таллинна.
Биржа
  • 03.12.25, 10:46
Anthropic с участием Яана Таллинна готовится к выходу на биржу
Работающий в сфере искусственного интеллекта стартап Anthropic начал подготовку к одному из крупнейших публичных размещений акций, чтобы выйти на биржу раньше OpenAI.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
2
Новости
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
3
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников
4
Новости
  • 04.03.26, 11:40
Эксперты: дизель в Эстонии подорожает
5
Эпицентр
  • 04.03.26, 06:00
Конец саги: владельцы принудительно отчужденной недвижимости проиграли в суде волости Виймси
6
Новости
  • 06.03.26, 08:26
Обвинение в «пиратских» скамейках рассыпалось в суде

Последние новости

Mнения
  • 07.03.26, 15:10
Вроде бы политика и как бы управление городом дарят нарвитянам все больше поводов грустно посмеяться
Новости
  • 07.03.26, 13:37
В ближайшем будущем достаток человека будет виден невооруженным глазом: богатые – худые, бедные – полные
Новости
  • 07.03.26, 12:08
Оказавшиеся в ловушке у берегов Ирана суда выдают себя за китайские, чтобы избежать атак
Биржа
  • 07.03.26, 11:13
Anthropic готовится к судебной тяжбе с Пентагоном
Новости
  • 07.03.26, 10:14
Три спецрейса прибыли с Ближнего Востока, ожидаются еще четыре
Новости
  • 06.03.26, 19:01
Министерство иностранных дел организует дополнительные авиарейсы с Ближнего Востока
Новости
  • 06.03.26, 18:36
Цена на авиационное топливо подбирается к уровням времен энергетического кризиса
Биржа
  • 06.03.26, 17:53
С рынка труда США неожиданно исчезли 92 000 рабочих мест

Сейчас в фокусе

Иван Анчевский.
Новости
  • 06.03.26, 10:34
Работающий в Эстонии российский предприниматель приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение санкций
Уездный суд назвал изготовленные на заводе Repston парковые скамейки пиратскими копиями, однако суд более высокой инстанции признал это обвинение необоснованным.
Новости
  • 06.03.26, 08:26
Обвинение в «пиратских» скамейках рассыпалось в суде
Грете Тальвик (слева) и Мерле Тельк (справа) открыли в Выру в конце декабря паб Double Trouble, который по вечерам стал вторым домом для многих из примерно 700 американских солдат, размещенных в городе.
Новости
  • 06.03.26, 06:00
Стейки и текила для солдат союзников: женщины из Выру превратили опыт работы в армейской столовой в бизнес
Хотя за последние три месяца фонды сокращали позиции в этих акциях, и часть из них, по оценке аналитиков Morningstar, выглядит переоцененной, многие бумаги, напротив, считаются недооцененными.
Биржа
  • 06.03.26, 12:14
Десять акций, от которых избавляются фондовые управляющие
Рийгикогу 15-го созыва, избранный на выборах 2023 года, на своем первом заседании. Следующие выборы в Рийгикогу состоятся весной 2027 года.
Новости
  • 05.03.26, 18:38
Члены Рийгикогу получили компенсации на 1,5 млн. Девять депутатов потратили все до последнего цента
Компания Magnetic MRO, занимающаяся техническим обслуживанием самолетов, в конце января открыла в Таллиннском аэропорту новый комплекс ангаров общей площадью почти 10 000 квадратных метров. Теперь Magnetic MRO занимает на территории аэропорта около 30 400 квадратных метров, что делает ее крупнейшим коммерческим клиентом аэропорта.
Новости
  • 06.03.26, 16:02
Китайские владельцы могут выйти из Magnetic MRO уже в этом году
Руководитель компании подал в отставку
«Путешествие в Дубай было перелетом в сказку, посмотреть, как там нефтяные шейхи живут», – вспоминают туроператоры. На фото деловой центр города ночью 3 марта. По данным компании Mintel World, только в первые два дня войны на Ближнем Востоке Иран запустил около 400 ракет и примерно 1000 беспилотников в направлении Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Бахрейна, Катара и Иордании.
Эпицентр
  • 05.03.26, 06:00
Туроператоры: «Дубай был хорошим направлением для тех, кто хочет улететь из европейского дурдома»
«Если конфликт затянется, путевки подорожают»
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026