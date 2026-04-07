Таллинн хочет заполучить в собственность города бывшее здание министерства

Таллиннская горуправа планирует разместить учебное заведение в бывшем здании Министерства сельской жизни на улице Лай.
- До 2023 года Министерство сельской жизни работало на улице Лай в Старом городе Таллинна. После переезда здание пустует.
«Наша цель в том, чтобы Старый город процветал и жил, он не может быть только для туристов. Там должно быть пространство для местных жителей, общественных зданий, а здания культуры и образования при этом занимают центральное место», – подчеркнул мэр Пеэтер Раудсепп на пресс-конференции горуправы.
