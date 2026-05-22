Уверенность американских потребителей упала до исторического минимума
В мае индекс потребительской уверенности в США снизился до рекордно низкого уровня. Наибольшее давление на кошельки американцев сейчас оказывает рост цен на топливо, вызванный войной между США и Ираном.
По словам финансового директора Walmart, подорожавшее топливо уже начало повышать логистические и производственные издержки.
Foto: Nam Y. Huh
В пятницу Мичиганский университет опубликовал новое исследование потребительских настроений и инфляционных ожиданий. Индекс потребительской уверенности в мае упал до 44,8 пункта — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, сообщает Yahoo Finance. В апреле индекс составлял 49,8, а в сентябре прошлого года — 55,1.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Авиакомпания AirBaltic объявила о том, что проведет аудит рейсов, запланированных на лето, и некоторые из них, возможно, придется отменить. Кто может защитить пассажира от потерь денег и обязан ли турист соглашаться на альтернативный рейс или ваучер? Объясняют страховщик, юрист и представитель турфирмы.
Поставки в более ста стран мира, в штате – свыше сотни человек. Производящая наземное оборудование для авиации ElectroAir в этом году снова приземлилась в ТОПе газелей. Теперь она активно развивает и другие направления, не опасаясь надвигающегося кризиса в отрасли.
В магазинах и супермаркетах на полках с водой развернулась самая настоящая борьба за клиентов. Однако зачем сражаться за их внимание именно там, если можно создать торговую точку в таком месте, где находится сразу много людей, испытывающих жажду? На этот вопрос отвечает digital-агентство Optimist Digital.