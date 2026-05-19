Назад США

19.05.26, 12:48 США не изменили позицию по Гренландии Позиция администрации США по вопросу Гренландии не изменилась, заявил глава правительства автономной территории Дании Йенс-Фредерик Нильсен после встречи в Нууке со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Гренландии, губернатором Луизианы Джефом Лэндри. Руководство острова вновь подчеркнуло, что Гренландия не продается.

Президент США Дональд Трамп.

Foto: Joshua Sukoff

Лэндри прибыл в Нуук накануне с многодневным визитом. По словам Нильсена, переговоры прошли «в позитивном духе и с большим взаимным уважением», а сама беседа была «конструктивной». При этом, как отметил глава правительства Гренландии, «никаких признаков» изменения позиции США по острову он не увидел, передает DW.

«Мы недвусмысленно подтвердили, что народ Гренландии не продается и что гренландцы имеют право на самоопределение», – заявил Нильсен. Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде также подтвердил, что США не отказались от планов получить контроль над арктическим островом.

Для Лэндри это первый визит в Гренландию после назначения спецпосланником. 19 и 20 мая он должен принять участие в экономическом форуме Future Greenland 2026, цель которого – привлечь инвесторов, политических и деловых лидеров и стимулировать вложения в регион.

Статья продолжается после рекламы

Журналист датского издания DR пообщался со спецпосланником в центре города и спросил, какие рекомендации перед поездкой дал ему Трамп. «Он сказал: "Езжай туда и заведи много друзей – так много друзей, как только возможно"», – рассказал Лэндри. По данным Sermitsiaq, американская делегация, остановившаяся в отеле в центре Нуука, привезла с собой коробки с кепками MAGA – «Make America Great Again».

Как пишет The New York Times, уже четыре месяца продолжаются конфиденциальные переговоры между США, правительствами Гренландии и Дании. Они начались после того, как в конце января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убедил Трампа отказаться от планов силового захвата Гренландии. При этом США, по данным издания, пытаются изменить военное соглашение с Гренландией и добиться возможности бессрочного пребывания своих войск на острове даже в случае его независимости. Газета ссылается на чиновников в Вашингтоне, Копенгагене и Гренландии.

Трамп назначил Лэндри спецпосланником 22 декабря 2025 года. Тогда датские СМИ писали, что администрация США пытается наладить прямые контакты с властями Гренландии в обход правительства Дании и проводит на острове «скрытые операции влияния».

Президент США неоднократно заявлял, что Вашингтон должен контролировать Гренландию из соображений национальной безопасности. По его словам, если США не получат контроль над островом, их безопасности могут угрожать Китай или Россия.

В январе издание Politico сообщало, что администрация Трампа готовит проект соглашения о свободной ассоциации, который хочет предложить властям Гренландии в обход официального Копенгагена.

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп неоднократно высказывал претензии на Гренландию, что вызвало серьезный кризис внутри НАТО. В конце января после встречи с Марком Рютте он отказался от угроз силового захвата арктического острова. Вместо этого США, Дания и Гренландия создали совместную рабочую группу.