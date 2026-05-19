  • OMX Baltic−0,25%309,6
  • OMX Riga0,04%898
  • OMX Tallinn−0,25%2 097,67
  • OMX Vilnius−0,12%1 440,8
  • S&P 500−0,76%7 347,12
  • DOW 30−0,29%49 543,16
  • Nasdaq −1,21%25 774,21
  • FTSE 1000,02%10 325,95
  • Nikkei 225−0,44%60 550,59
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%82,58
США не изменили позицию по Гренландии

Позиция администрации США по вопросу Гренландии не изменилась, заявил глава правительства автономной территории Дании Йенс-Фредерик Нильсен после встречи в Нууке со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Гренландии, губернатором Луизианы Джефом Лэндри. Руководство острова вновь подчеркнуло, что Гренландия не продается.
Лэндри прибыл в Нуук накануне с многодневным визитом. По словам Нильсена, переговоры прошли «в позитивном духе и с большим взаимным уважением», а сама беседа была «конструктивной». При этом, как отметил глава правительства Гренландии, «никаких признаков» изменения позиции США по острову он не увидел, передает DW.
«Мы недвусмысленно подтвердили, что народ Гренландии не продается и что гренландцы имеют право на самоопределение», – заявил Нильсен. Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде также подтвердил, что США не отказались от планов получить контроль над арктическим островом.
Для Лэндри это первый визит в Гренландию после назначения спецпосланником. 19 и 20 мая он должен принять участие в экономическом форуме Future Greenland 2026, цель которого – привлечь инвесторов, политических и деловых лидеров и стимулировать вложения в регион.

Журналист датского издания DR пообщался со спецпосланником в центре города и спросил, какие рекомендации перед поездкой дал ему Трамп. «Он сказал: "Езжай туда и заведи много друзей – так много друзей, как только возможно"», – рассказал Лэндри. По данным Sermitsiaq, американская делегация, остановившаяся в отеле в центре Нуука, привезла с собой коробки с кепками MAGA – «Make America Great Again».
Как пишет The New York Times, уже четыре месяца продолжаются конфиденциальные переговоры между США, правительствами Гренландии и Дании. Они начались после того, как в конце января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убедил Трампа отказаться от планов силового захвата Гренландии. При этом США, по данным издания, пытаются изменить военное соглашение с Гренландией и добиться возможности бессрочного пребывания своих войск на острове даже в случае его независимости. Газета ссылается на чиновников в Вашингтоне, Копенгагене и Гренландии.
Трамп назначил Лэндри спецпосланником 22 декабря 2025 года. Тогда датские СМИ писали, что администрация США пытается наладить прямые контакты с властями Гренландии в обход правительства Дании и проводит на острове «скрытые операции влияния».
Президент США неоднократно заявлял, что Вашингтон должен контролировать Гренландию из соображений национальной безопасности. По его словам, если США не получат контроль над островом, их безопасности могут угрожать Китай или Россия.
В январе издание Politico сообщало, что администрация Трампа готовит проект соглашения о свободной ассоциации, который хочет предложить властям Гренландии в обход официального Копенгагена.
После возвращения в Белый дом Дональд Трамп неоднократно высказывал претензии на Гренландию, что вызвало серьезный кризис внутри НАТО. В конце января после встречи с Марком Рютте он отказался от угроз силового захвата арктического острова. Вместо этого США, Дания и Гренландия создали совместную рабочую группу.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сказал, что переговоры с США продвинулись в правильном направлении.
  • 12.05.26, 19:22
США ведут переговоры о создании военных баз в Гренландии
«В США говорят, что основа суверенитета – это способность [в военном смысле] защищать государство, защищать свою территорию. Но никто из нас не способен защитить свою территорию в одиночку – только в союзе с другими», – заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
  • 28.01.26, 17:11
Министр иностранных дел Дании в Таллинне: Гренландию следует защищать так же, как и восточную границу
Гренландский медведь внешне спокоен, но ситуация вокруг острова накаляется. Райво Варе опасается торговой войны между США и ЕС
  • 20.01.26, 16:16
Райво Варе: политика Трампа знакома по временам СССР и Госплана
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония участвует в планировании совместных учений.
  • 15.01.26, 16:50
Министр иностранных дел Эстонии пообещал направить солдат на помощь Гренландии
«Мы должны учитывать, что распознать киберугрозу становится все сложнее, ведь ИИ позволяет максимально реалистично имитировать системы защиты от мошенничества», — объясняет руководитель отдела ИТ Ахти Паю.
  • KM
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически

