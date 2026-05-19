19.05.26, 09:51 В Таллинне с 1 июля заметно подорожает вывоз мусора С 1 июля 2026 года в Таллинне вступят в силу новые тарифы на вывоз отходов. Больше всего подорожает вывоз смешанных бытовых отходов, в меньшей степени – биоотходов.

Рост цен связан с государственной экологической реформой: повышается плата за загрязнение окружающей среды при сжигании и захоронении мусора. В среднем по Таллинну вывоз смешанных бытовых отходов подорожает примерно на 63%, но итоговая сумма будет зависеть от района, объема контейнера и действующего тарифа, передает rus.err.ee.

Например, в Кесклинне опустошение 240-литрового контейнера для смешанного мусора подорожает с 3,16 до 5,02 евро, 800-литрового – с 6,6 до 10,47 евро. Вывоз 140-литрового контейнера для биоотходов подорожает с 0,71 до 1,13 евро.

По словам вице-мэра Таллинна Кристьяна Ярвана («Отечество»), город следит, чтобы мусороуборочные компании повышали тарифы только в пределах роста государственной ставки. Точные прейскуранты жители должны получить в течение мая.