Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,34%310,39
  • OMX Riga−0,36%898,25
  • OMX Tallinn−0,03%2 102,26
  • OMX Vilnius−0,21%1 442,16
  • S&P 500−0,07%7 403,05
  • DOW 300,32%49 686,12
  • Nasdaq −0,51%26 090,73
  • FTSE 1000,18%10 342,05
  • Nikkei 225−0,44%60 550,59
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%83,4
В Таллинне с 1 июля заметно подорожает вывоз мусора

С 1 июля 2026 года в Таллинне вступят в силу новые тарифы на вывоз отходов. Больше всего подорожает вывоз смешанных бытовых отходов, в меньшей степени – биоотходов.
Рост цен связан с государственной экологической реформой: повышается плата за загрязнение окружающей среды при сжигании и захоронении мусора. В среднем по Таллинну вывоз смешанных бытовых отходов подорожает примерно на 63%, но итоговая сумма будет зависеть от района, объема контейнера и действующего тарифа, передает rus.err.ee.
Например, в Кесклинне опустошение 240-литрового контейнера для смешанного мусора подорожает с 3,16 до 5,02 евро, 800-литрового – с 6,6 до 10,47 евро. Вывоз 140-литрового контейнера для биоотходов подорожает с 0,71 до 1,13 евро.
По словам вице-мэра Таллинна Кристьяна Ярвана («Отечество»), город следит, чтобы мусороуборочные компании повышали тарифы только в пределах роста государственной ставки. Точные прейскуранты жители должны получить в течение мая.

Принадлежащий Таллинну Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS в Йыэляхтме.
  • 27.04.26, 18:47
Таллиннская компания по утилизации отходов заключила компромисс с бывшим руководителем
«Повышаются как плата за сжигание отходов, так и плата за их захоронение. Но для бытового потребителя это означает, что вывоз отходов подорожает на 75%», – сказал Ярван.
  • 11.02.26, 14:24
Вице-мэр пугает огромным ростом цен на вывоз мусора. Министерство отвергает критику
В Таллинне на нереформированной государственной земле на улице Силикальтсийди уже более десяти лет находится незаконная свалка с 20 000 тонн отходов. Сейчас на сформировавшейся горе начал расти кустарник. Несколько лет назад Департамент окружающей среды вывез старые бочки с краской, остальной мусор из-за нехватки денег до сих пор находится там. Стоимость работ оценивается примерно в 2 млн евро.
  • 29.09.25, 17:49
Денег нет: на государственной земле в Таллинне уже более десяти лет находится незаконная свалка
На вершине мусорного кургана орудует тяжелый экскаватор. Когда он ворошит толщу мусорного пласта, из-под ковша вырываются клубы дыма.
  • 06.08.25, 06:00
«Осторожно, горячо!» Дым без огня в Уйкала напоминает о нерешаемой проблеме Ида-Вирумаа
Интерьер квартиры в Нарве, которую Олег Култаев сдает с помощью платформ Airbnb и Booking.
Новости
  • 18.05.26, 06:00
Худшие клиенты - таллиннцы, хорошие - рижане: хозяева арендных квартир в Нарве откровенно рассказали, как устроен этот бизнес
Аналитик Маттиас Валландер выделил три дивидендные акции, которые можно рассмотреть для портфеля, чтобы получать среднюю зарплату за счет дивидендов.
Биржа
  • 18.05.26, 13:11
Как составить портфель на Балтийской бирже, который позволит получать среднюю зарплату
По оценке Morningstar, акции немецкой SAP торгуются с одним из самых больших дисконтов в списке.
Биржа
  • 17.05.26, 15:35
10 акций крупных компаний, которые аналитики считают недооцененными
В нынешних условиях прогнозирование экономических показателей – крайне сложная задача, констатирует Тыну Мертсина.
Mнения
  • 18.05.26, 09:46
Тыну Мертсина: в новейшей истории нет момента, сравнимого с сегодняшним кризисом
Ikea управляет более чем 500 магазинами в 63 странах мира. Недавно объявленные сокращения сильнее всего затронут Швецию.
Новости
  • 18.05.26, 15:23
Ikea сокращает несколько сотен сотрудников и планирует снизить цены
Глава Ассоциации венчурного капитала Эстонской ассоциации частного и венчурного капитала (EstVCA) рассказал в утренней программе радио Äripäev о текущей ситуации на рынке прямых и венчурных инвестиций в странах Балтии.
Новости
  • 18.05.26, 12:00
Мадис Лехтметс: пенсионные деньги жителей Эстонии утекают из нашей экономики
Крупнейший владелец Rand Hydrogen Хандо Ранд рядом с мобильной системой, производящей и разливающей водород в баллоны.
Новости
  • 18.05.26, 08:32
Водородный завод на колесах: небольшая эстонская компания разрабатывает новое энергетическое решение
«Мы должны учитывать, что распознать киберугрозу становится все сложнее, ведь ИИ позволяет максимально реалистично имитировать системы защиты от мошенничества», — объясняет руководитель отдела ИТ Ахти Паю.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

