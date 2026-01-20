Райво Варе: политика Трампа знакома по временам СССР и Госплана

«Сейчас, по всей видимости, Европейский парламент отменит предыдущую договоренность со Штатами. А это означает торговую войну. Вспомните, что сказал Макрон. Когда-то Трамп называл его своим другом, а теперь тот заявил, что в ответ на меры США надо достать “базуку” (т.е. ответные меры). Все это в итоге может аукнуться не только Эстонии, но и всей Европе, Штатам и даже странам Азии. Это может замедлить рост всей мировой экономики», – говорит Варе.

Помимо этого, торговая война между Европой и США может сильно ударить по Украине, убежден эксперт.

Американцы – как россияне, только американцы

«Первым делом Трамп с удовольствием начнет шантажировать Европу через Украину. Например, ограничением доступа к разведданным, столь важным для этой страны. Или через ограничение поставок американских вооружений в рамках программы PURL. Ограничения уже и сейчас есть, а дальше они могут усиливаться», – говорит эксперт.

«Потому наши южные соседи так долго и колебались. Если мы сразу выскочили с заявлением, что поддерживаем общую позицию по Гренландии, то латыши и литовцы долго тянули, ограничившись твитами президента и премьерши», – приводит он пример.

По мнению Варе, Трампу совершенно необходимо успешно провернуть операцию по покупке Гренландии, потому что в США уровень поддержки 47-го президента невысок, и для его повышения нужна «маленькая победоносная внешнеполитическая авантюра».

«Венесуэла уже дала какой-то эффект, но временный. А в Иране Трамп явно сдулся. Пытается что-то развернуть по Газе, но что из этого получится – неизвестно. Нужно какое-то новое начало, и Гренландия – прекрасный повод (уже 150 лет на повестке дня как-никак). Она находится в западном полушарии, прекрасно вписывается в т.н. "доктрину Донро" и находит поддержку не только республиканцев, но даже некоторых демократов. Все сходится», – поясняет Варе.

По мнению Варе, американцы в своем стремлении к величию и тактикой переговоров очень напоминают россиян. «И те, и те пытаются достичь собственного величия ценой крови других народов», – поясняет Варе.

«А еще они сходятся в тактике ведения переговоров: вначале выдвинуть максимум требований, а потом, пройдя две трети пути, предложить немедленный компромисс. Сначала требуешь 100%, а потом довольствоваться чем придется – а это все равно получится гораздо больше, чем в обычных условиях. У Трампа не бывает “win-win” – только “I win – you lose”. Обычная стратегия “прожимания”, знакомая нам по СССР. Все знали, что надо было делать во времена Госплана: “Проси 100, получишь 30”», – описывает Варе стратегию Трампа на переговорах.