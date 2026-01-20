Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,69%314,35
  • OMX Riga−0,24%930,14
  • OMX Tallinn−0,55%2 054,46
  • OMX Vilnius−0,96%1 397,35
  • S&P 500−1,33%6 847,42
  • DOW 30−1,4%48 666,43
  • Nasdaq −1,47%23 170,67
  • FTSE 100−1,04%10 089,39
  • Nikkei 225−1,11%52 991,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,28
  20.01.26, 16:16

Райво Варе: политика Трампа знакома по временам СССР и Госплана

Эксперт Райво Варе убежден, что новые пошлины, которые Трамп ввел против восьми стран Европы, негативно скажутся на Эстонии – даже несмотря на то, что ее в списке нет. Более того, торговая война с Соединенными Штатами может очень плохо сказаться на всей экономике Евросоюза.
Гренландский медведь внешне спокоен, но ситуация вокруг острова накаляется. Райво Варе опасается торговой войны между США и ЕС
  • Гренландский медведь внешне спокоен, но ситуация вокруг острова накаляется. Райво Варе опасается торговой войны между США и ЕС
  • Foto: Рошан Пандэвани / SWNS / Scanpix
«Обратите внимание, как резко взлетели цены на драгметаллы – золото и серебро. Это защитные активы, куда уводят свои деньги инвесторы в период макроэкономической неопределенности», – приводит Варе один из косвенных индикаторов.
В том, что новые пошлины ударят по Эстонии, он не сомневается. «Все наши основные экспортные партнеры в списке есть, – поясняет Варе. – Мы привыкли эгоцентрично говорить только о себе, но в реальности наша экономика очень сильно зависима. И по партнерам эти пошлины ударят: по расчетам Bloomberg, американские тарифы на 40% повлияют на экспорт Швеции. Мы видим, как даже стагнация в Германии оказывает влияние на экономику Эстонии – что уж говорить о Финляндии и Швеции. Да и о 1,2 миллиардах евро товарооборота со Штатами тоже не стоит забывать», – говорит он.
Но еще более опасным развитием событий он считает развязывание потенциальной торговой войны между США и Европой.

Статья продолжается после рекламы

«Сейчас, по всей видимости, Европейский парламент отменит предыдущую договоренность со Штатами. А это означает торговую войну. Вспомните, что сказал Макрон. Когда-то Трамп называл его своим другом, а теперь тот заявил, что в ответ на меры США надо достать “базуку” (т.е. ответные меры). Все это в итоге может аукнуться не только Эстонии, но и всей Европе, Штатам и даже странам Азии. Это может замедлить рост всей мировой экономики», – говорит Варе.
Помимо этого, торговая война между Европой и США может сильно ударить по Украине, убежден эксперт.

Американцы – как россияне, только американцы

«Первым делом Трамп с удовольствием начнет шантажировать Европу через Украину. Например, ограничением доступа к разведданным, столь важным для этой страны. Или через ограничение поставок американских вооружений в рамках программы PURL. Ограничения уже и сейчас есть, а дальше они могут усиливаться», – говорит эксперт.
«Потому наши южные соседи так долго и колебались. Если мы сразу выскочили с заявлением, что поддерживаем общую позицию по Гренландии, то латыши и литовцы долго тянули, ограничившись твитами президента и премьерши», – приводит он пример.
По мнению Варе, Трампу совершенно необходимо успешно провернуть операцию по покупке Гренландии, потому что в США уровень поддержки 47-го президента невысок, и для его повышения нужна «маленькая победоносная внешнеполитическая авантюра».
«Венесуэла уже дала какой-то эффект, но временный. А в Иране Трамп явно сдулся. Пытается что-то развернуть по Газе, но что из этого получится – неизвестно. Нужно какое-то новое начало, и Гренландия – прекрасный повод (уже 150 лет на повестке дня как-никак). Она находится в западном полушарии, прекрасно вписывается в т.н. "доктрину Донро" и находит поддержку не только республиканцев, но даже некоторых демократов. Все сходится», – поясняет Варе.
По мнению Варе, американцы в своем стремлении к величию и тактикой переговоров очень напоминают россиян. «И те, и те пытаются достичь собственного величия ценой крови других народов», – поясняет Варе.
«А еще они сходятся в тактике ведения переговоров: вначале выдвинуть максимум требований, а потом, пройдя две трети пути, предложить немедленный компромисс. Сначала требуешь 100%, а потом довольствоваться чем придется – а это все равно получится гораздо больше, чем в обычных условиях. У Трампа не бывает “win-win” – только “I win – you lose”. Обычная стратегия “прожимания”, знакомая нам по СССР. Все знали, что надо было делать во времена Госплана: “Проси 100, получишь 30”», – описывает Варе стратегию Трампа на переговорах.

  16.01.26, 18:21
КаПо выдворила из Эстонии гражданина РФ: он «мечтал о российской армии»
  17.01.26, 14:30
Молодые предприниматели за год спасли от выбрасывания 2,4 млн единиц товаров
  18.01.26, 13:30
IKEA переживает один из самых тяжелых периодов за свою историю
  07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Статья продолжается после рекламы

«Проявление тотальной слабости»

Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин против восьми стран (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия), чьи представители недавно посетили Гренландию. С 1 февраля пошлины на все товары из этих стран составят 10%, а 1 июня – 25%. Пошлины будут действовать до тех пор, пока Соединенные Штаты окончательно и бесповоротно не приобретут датский остров.
Как заявила председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ответ ЕС будет «бескомпромиссным, единым и пропорциональным». Как пишет Financial Times, страны ЕС подготовили пакет ответных мер на общую сумму 93 миллиарда евро. Сюда входят как пошлины, так и запретительные меры, которые ограничат доступ американским компаниям на рынок Евросоюза.
Пакет был разработан еще в прошлом году в ответ на те пошлины, что Трамп хотел ввести тогда, но внедрение данных было отложено до 6 февраля 2026 года, чтобы избежать торговой войны.
В воскресенье представители 27 стран ЕС снова обсудили возможное введение данного пакета мер. Министр финансов США Скотт Бессент призвал Евросоюз этого не делать.
«Я призываю всех успокоиться, сделать глубокий вдох и посмотреть как все развернется, – сказал Бессент в Давосе. – Худшее, что могут сделать другие страны – это начать эскалацию против Соединенных Штатов. То, что Трамп угрожает сделать в отношении Гренландии, сильно отличается от других торговых соглашений. Поэтому я призываю все страны придерживаться тех торговых соглашений, что уже есть сейчас. Мы договорились по поводу них, и они дают уверенность в завтрашнем дне».
Скотт Бессент также обвинил Европу в слабости и торговле с Россией.
«Трамп во время первого своего срока правления говорил европейцам: не стройте “Северный поток–2”, не впадайте в зависимость от российской нефти. И как вы думаете, кто сейчас финансирует действия России в Украине? Европейские закупки российской нефти! Нет, все это должно быть под контролем Америки», – сказал он в интервью NBC News, имея в виду Грендандию.
«Европейцы излучают слабость, Соединенные Штаты излучают силу, – добавил он. – Если Россия или кто-то еще нападет на Гренландию, мы в любом случае будем в это втянуты, т.к. привержены обязательствам в отношении НАТО. Поэтому лучше всего уже сейчас сделать так, чтобы Гренландия вошла в состав США. Тогда никаких конфликтов не будет».

Статья продолжается после рекламы

Financial Times предполагает, что встречи американского и европейских лидеров на экономическом форуме в Давосе могут оказаться поворотными.
«Только совместными усилиями можно достичь безопасности в Арктике. Вот почему введение тарифов против долговременных союзников – это ошибка», – заявила фон дер Ляйен в Давосе. «Когда друзья пожимают друг другу руки, это должно что-то значить», – напомнила она том, что США и Евросоюз уже согласовали друг с другом пошлины в июле, а Трамп теперь нарушает это соглашение.
«Мы – единомышленники по поводу Сирии. Можем сделать великие вещи в отношении Ирана. Но я не понимаю твоих действий по Гренландии», – написал Трампу президент Франции Эммануэль Макрон в сообщении, которое обнародовал президент США. Макрон также предложил Трампу встретиться во вторник вечером в Давосе в формате «Большой семерки» (с возможным приглашением украинцев, россиян и сирийцев), а вечером в четверг вместе поужинать.
В это время сам Трамп раскритиковал Великобританию за ее намерение передать остров Диего Гарсия, где находится американская военная база, Мавритании. Трамп назвал этот жест «актом великой тупости» и предостерег, что «Китай и Россия, конечно же, заметили такое проявление тотальной слабости».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

