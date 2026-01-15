Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,24%318,04
  • OMX Riga0,52%938,52
  • OMX Tallinn0,25%2 083,85
  • OMX Vilnius0,44%1 400,59
  • S&P 5000,68%6 973,4
  • DOW 300,77%49 526,05
  • Nasdaq 0,93%23 689,3
  • FTSE 1000,54%10 238,94
  • Nikkei 225−0,42%54 110,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,84
  15.01.26, 16:50

Министр иностранных дел Эстонии пообещал направить солдат на помощь Гренландии

Министр иностранных дел Маргус Цахкна пообещал своему датскому коллеге, что Эстония готова направить своих военных для защиты Гренландии.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония участвует в планировании совместных учений.
  • По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония участвует в планировании совместных учений.
  • Foto: Andras Kralla
«Эстония участвует в планировании общеевропейских учений и готова при необходимости внести вклад в обеспечение безопасности Гренландии, в том числе своими военнослужащими», – заявил Цахкна в пресс-релизе. По данным Министерства иностранных дел, он лично дал это обещание министру иностранных дел Дании Ларсу Лёкке Расмуссену.
