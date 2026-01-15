Министр иностранных дел Эстонии пообещал направить солдат на помощь Гренландии

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония участвует в планировании совместных учений.
«Эстония участвует в планировании общеевропейских учений и готова при необходимости внести вклад в обеспечение безопасности Гренландии, в том числе своими военнослужащими», – заявил Цахкна в пресс-релизе. По данным Министерства иностранных дел, он лично дал это обещание министру иностранных дел Дании Ларсу Лёкке Расмуссену.
