Министр иностранных дел Эстонии пообещал направить солдат на помощь Гренландии

Эксперт Райво Варе опасается, что операция США в Венесуэле станет прецедентом, который побудит диктатуры вроде Китая или России напасть на Тайвань и Казахстан. «Международного права не существует: это кормушка для демагогов и юристов», – считает в связи с этим эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин.