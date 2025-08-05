Назад 06.08.25, 06:00 «Осторожно, горячо!» Дым без огня в Уйкала напоминает о нерешаемой проблеме Ида-Вирумаа Уже выйдя на станции Йыхви, я принюхиваюсь – каждые несколько минут мне кажется, что я улавливаю в воздухе гарь и мусорный смрад. Но по пути к деревне Кукрузе, рядом с которой находится самая скандальная свалка Ида-Вирумаа, признаюсь себе – нет, это самовнушение.

На вершине мусорного кургана орудует тяжелый экскаватор. Когда он ворошит толщу мусорного пласта, из-под ковша вырываются клубы дыма.

Foto: Алексей Шишкин

Несмотря на пожары, регулярно терзающие Уйкала – в 2011, 2015, 2020, 2021, особенно много в 2024 и 2025 годах – мусорные ароматы почти не долетают до соседних населенных пунктов. Подтверждает это и статистика Департамента окружающей среды.

В ответе на запрос ДВ ведомство сообщает, что в этом году ида-вирусцы жаловались на качество воздуха в районе свалки всего трижды, и каждый раз это происходило в период активного горения Уйкала. Свалка находится посреди прекрасного хвойного леса, неподалеку от курорта Тойла. В таком месте ожидаешь увидеть скорее санаторий, чем завалы из несортированных отходов.

Собственно, именно в этом уникальность и проблемность Уйкала – это единственный на уезд полигон, принимающий смешанный мусор. Другие свалки и центры переработки либо не предназначены для приема смешанных бытовых отходов, либо просто не справятся с объемами.

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Благодаря собственной свалке Ekovir мог позволить себе назначать крайне невысокую цену за вывоз мусора, без труда выигрывая тендеры у конкурентов.

Foto: Алексей Шишкин

На время смешанные отходы можно перенаправить, например, на полигон Торма компании Amestop в Причудье, который с 2022 года оказывает услугу перевалки и прессования мусора, но речь идет именно о промежуточном хранении, а не о постоянном складировании. И это только первая причина, по которой закрыть Уйкала не так просто – это приведет к повышению расходов, логистическим сложностям и риску мусорного коллапса в Ида-Вирумаа.

Компания Ekovir, управляющая свалкой Уйкала, имеет контракты на вывоз и утилизацию бытовых отходов Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве и волости Алутагузе. Благодаря собственной свалке Ekovir мог позволить себе назначать крайне невысокую цену за вывоз мусора, без труда выигрывая тендеры у конкурентов. В других волостях Ида-Вирумаа вывозом мусора занимается Ragn-Sells, но и ее отходы ранее свозили на полигон Уйкала. 28 июля Уйкала объявила о временном закрытии полигона по техническим причинам, это совпало с ликвидацией очередного крупного пожара на свалке. 4 августа Ekovir возобновила прием мусора.

Хранить нельзя перекапывать

Горы отходов высятся за забором посреди леса. Вернее, правильнее сказать – аккуратные искусственные холмы. Что-то вроде шахтных терриконов по соседству, оставшихся после добычи горючего сланца. На вершине мусорного кургана орудует тяжелый экскаватор. Когда он ворошит толщу мусорного пласта, из-под ковша вырываются клубы дыма. Хотя журналист ДВ приехал на свалку спустя почти неделю после сообщения о последнем пожаре, и дым над полигоном уже рассеялся, видно, что внутри мусор продолжает тлеть.

На свалке Уйкала 31 июля, через пять дней после возгорания и за четыре дня до повторного открытия для утилизации отходов.

5 fotot На свалке Уйкала 31 июля, через пять дней после возгорания и за четыре дня до повторного открытия для утилизации отходов.

Foto: Алексей Шишкин

Возгорания в жаркий период – бич свалок смешанных отходов. Когда оставшиеся в их массе органические вещества разлагаются, температура в куче мусора может достигать ста градусов. Если в разогретые участки поступает кислород – например, при перекапывании мусора – начинается аэробная ферментация, в процессе которой возникает еще больше тепла, вплоть до возгорания. Это особенно опасно в кучах смешанных бытовых отходов, где могут находиться остатки легко воспламеняющихся материалов или химикатов.

Очередной пожар вспыхнул на Уйкала в последнюю субботу июля, ему был присвоен наивысший четвертый уровень опасности. Хотя на свалку, кроме штатных сотрудников Спасательного департамента Ида- и Ляэне-Вирумаа, съехались окрестные добровольные пожарные дружины, основные работы по ликвидации пожара все равно заняли около трех дней и ночей – к тушению даже привлекли вертолет для доставки воды.

Еще 22 апреля в силу вступило очередное пожарное предписание. Департамент потребовал от Ekovir прекратить захоронение отходов в части свалки, соблюдать составленные планы закрытия участков полигона, а также обеспечить наличие воды для тушения потенциальных пожаров и купить средства для самостоятельной борьбы с ними. И хотя на сей раз горел еще действующий участок свалки, в Департаменте окружающей среды напрямую связывают работы по рекультивации свалки с возгораниями.

«На предприятии Ekovir OÜ, которое управляет свалкой, лежит обязанность по проведению работ, связанных с закрытием и рекультивацией участка размещения отходов. Эти работы продолжаются с 2024 года. К сожалению, действия по закрытию привели к пожарам, поскольку формирование склонов улучшило доступ кислорода к массе отходов, что увеличило риск самовозгорания», – объясняет руководительница отдела циклической экономики Департамента окружающей среды Реэт Сийлаберг.

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Пожарная техника при въезде на свалку Уйкала.

Foto: Алексей Шишкин

Иначе говоря, и дальнейшее складирование смешанных отходов, и работы по рекультивации свалки потенциально грозят полигону новыми пожарами. Мало того – их тушение само по себе тоже не вполне безобидно.

Сийлаберг рассказывает, что одной из проблем является обращение с фильтратом – жидкостью, прошедшей через мусорные слои, и водой, использованной для тушения пожаров. По ее словам, ранее уже происходили утечки воды в прилегающие канавы, и, чтобы избежать более серьезной экологической угрозы, на свалке были построены защитные дамбы. В апреле из-за превышения предельно допустимых значений опасных веществ в пробах воды было начато производство по делу о проступке.

Чтобы ликивидировать пожар на свалке, спасатели использовали вертолет. Но и после тушения за состоянием полигона сверху наблюдают дроны.

Foto: Алексей Шишкин

Над Уйкала гудит, заглушая лесную мошкару, многомоторный дрон, сверху наблюдающий за перекапыванием свалки. «Горячо! Горячоо!» – разносятся над свалкой возгласы работяг.

Круговая порука и посмертные обязательства

У ворот свалки даже спустя пару дней после ликвидации основного возгорания дежурит пожарный автомобиль из подразделения в Йыхви. Пожарный в блестящей каске не спеша выдвигает лестницу – двое его младших товарищей с верхней площадки наблюдают, нет ли на свалке или в окрестных лесах новых очагов горения. Про себя задаюсь вопросом – заметен ли с их высоты центр Кохтла-Ярве с «серым домом», зданием городской управы. И виден ли дым со свалки из окон чиновников?

Пожарные из Йыхви в поисках новых очагов возгорания.

3 fotot Пожарные из Йыхви в поисках новых очагов возгорания.

Foto: Алексей Шишкин

Основатель свалки Уйкала, «мусорный король» Николай Осипенко на протяжении многих лет оказывал существенное влияние на руководство города , да и всего Ида-Вирумаа, используя неформальные связи, и, как подозревали многие, коррупционные механизмы. Впрочем, виновным бизнесмен и его компании не были признаны ни разу.

С 2018 года владельцем свалки стала Наталия Осипенко. В мае 2023 года контрольный пакет акций Ekovir (51%) перешел к Игорю Горячеву, но Осипенко сохранила за собой остальную долю. Põhjarannik тогда писал, что, поскольку Наталия Осипенко является гражданкой России, без передачи контрольного пакета Ekovir могла бы лишиться госконтрактов из-за антироссийских санкций.

Через систему тендеров, выплат «за дополнительные работы» и личные контакты с ключевыми чиновниками – мэром Евгением Соловьевым и вице-мэром Юри Колло – Осипенко добивался выгодных контрактов для своей компании N&V. Его бизнес неоднократно получал из городского бюджета суммы, сопоставимые с десятками процентов от годовых расходов муниципалитета. Связь Осипенко с управой была не только административной, но и личной: с Соловьевым они тесно общались, регулярно созванивались, а после признания Соловьева виновным в коррупции тот занял руководящий пост в принадлежащей Осипенко фирме.

Осипенко скончался 27 апреля 2024 года, оставив после себя непростое наследство. В том числе у компании Ekovir, которая управляет свалкой, задолженность перед государством составляет около 2,4 миллиона евро. Хотя компания платит частями, и большая часть долга реструктурирована, уверенности, что долг будет погашен полностью, нет. Еще сложнее вопрос закрытия свалки. Департамент окружающей среды прямо заявляет, что не удовлетворен работой управляющей компании.

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«У Департамента окружающей среды есть право приостановить или аннулировать комплексное экологическое разрешение. В данном случае департамент воспользовался правом частичной приостановки... Полное аннулирование разрешения признано нецелесообразным, поскольку это также освободило бы предприятие от обязанностей по закрытию и рекультивации, что не соответствует общественным интересам», – говорит Реэт Сийлаберг. Ее коллега, шеф Департамента окружающей среды Райнер Вакра ранее напоминал , что даже после формального закрытия свалки потребуется ее комплексный мониторинг на протяжении 30 лет. А работы по рекультивации в случае отзыва разрешения и банкротства Ekovir потребовали бы от государства многомиллионных расходов.

Пожарные рукава тянутся через лес вдоль асфальтовой подъездной дороги – в последний раз воды для тушения не хватило, и водные линии пришлось прокладывать далеко за пределы полигона. Скоро по той же дороге снова поедут мусоровозы.

Foto: Алексей Шишкин

Свалка остается одной из неразрешимых проблем Ида-Вирумаа. Только с 2022 года Департамент окружающей среды провел на полигоне Уйкала 19 проверок, включая плановые, внеплановые, по жалобам и по контролю за выполнением предписаний. В 2024 году инспектор потратил на это более 90 часов – 11 рабочих дней. Было возбуждено четыре административных дела о проступке, еще одно добавилось в 2025 году.

Пожарные рукава тянутся через лес вдоль асфальтовой подъездной дороги – в последний раз воды для тушения не хватило, и водные линии пришлось прокладывать далеко за пределы полигона. Скоро по той же дороге снова поедут мусоровозы. Пока принято компромиссное решение – предприятию не нужно закрывать всю свалку Уйкала, а только завершить рекультивацию участков, которые уже заполнены. Согласно плану, эти работы должны завершиться к концу 2025 года.

Наталья Осипенко и руководитель Ekovir Юлар Нуггис на момент публикации материала не ответили на запрос и звонки корреспондента «Деловых ведомостей».