Назад Кто больше всех зарабатывает из участников ЧМ: как футбольные звезды приумножают состояние Крупнейшие звезды мирового футбола уже не зарабатывают только на футболе. Они инвестируют в компании, покупают клубы, строят отели и используют свою известность для развития бизнеса.

Первопроходцем этого тренда часто считают Дэвида Бекхэма. В 2000-х он стал одним из первых футболистов, кто наряду с успехом на поле выстроил глобальный бизнес-бренд. Сотрудничество с такими компаниями, как H&M, Pepsi, Armani, Gillette и Tudor, помогло ему проложить путь к карьере спортсмена за пределами футбольного поля. Кроме того, Бекхэм показал, как топ-футболист может создать вокруг своего имени успешный бизнес в сфере моды и образа жизни.