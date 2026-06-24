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Кто больше всех зарабатывает из участников ЧМ: как футбольные звезды приумножают состояние

Крупнейшие звезды мирового футбола уже не зарабатывают только на футболе. Они инвестируют в компании, покупают клубы, строят отели и используют свою известность для развития бизнеса.
Футболисты все чаще становятся и бизнесменами, инвестируя свои зарплаты в компании, недвижимость и собственный бренд.
  • Футболисты все чаще становятся и бизнесменами, инвестируя свои зарплаты в компании, недвижимость и собственный бренд.
  • Foto: SPO / Scanpix
Первопроходцем этого тренда часто считают Дэвида Бекхэма. В 2000-х он стал одним из первых футболистов, кто наряду с успехом на поле выстроил глобальный бизнес-бренд. Сотрудничество с такими компаниями, как H&M, Pepsi, Armani, Gillette и Tudor, помогло ему проложить путь к карьере спортсмена за пределами футбольного поля. Кроме того, Бекхэм показал, как топ-футболист может создать вокруг своего имени успешный бизнес в сфере моды и образа жизни.
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