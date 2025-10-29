Назад 29.10.25, 06:00 «Наша зарплата условно измеряется пельменями и чеком за топливо» Предприниматель и собственник нарвской фирмы Smart Mööbel Александр Дмитриев много лет работает на второе свое детище – футзальный клуб Narva United – практически бесплатно. Для него это, скорее, волонтерский и спонсорский проект, говорит он. Поддержка от города тоже есть, но иногда из 10 000 евро приходится возвращать 9000.

Футбол привлекает внимание не только самими матчами, но и зарплатами игроков и громкими трансферами. В футзале клубы гораздо беднее, хотя посещаемость матчей команды Narva United выше средней в Премиум-лиге в большом эстонском футболе.

По сути, Narva United – это не только спортивный клуб, в котором четыре команды, но и медиапроект, который резко повысил интерес к футзалу в приграничном городе и вообще в Эстонии. У страницы клуба в Instagram 97 тысяч просмотров за последний месяц, хотя очередной сезон только начался.

При этом почти для всех игроков футзал – это хобби, платить зарплату здесь начали только недавно и лишь одному человеку – играющему тренеру. А работа руководителя и сооснователя Narva United Александра Дмитриева – для него, скорее, волонтерство или часть его спонсорской помощи клубу. Александр рассказал ДВ, как устроена экономика нарвского футзального клуба по случаю 13-го дня рождения Narva United.

К тому времени у меня в Нарве уже работала собственная фирма Smart Mööbel, и так как я был связан с нарвским футболом, появилась идея помочь команде в качестве одного из спонсоров. А потом – раз я помог команде с формой и логотипом, мне уже было интересно, чтобы вся эта история начала продвигаться.

За городские деньги вы фактически конкурируете с Narva Trans из большого футбола?

Я всегда говорю, что мы вообще ни с кем не конкурируем за городские деньги. Если погружаться в детали нарвского большого спорта, то есть три главных клуба в командных видах: Narva Trans в большом футболе, Narva PSK в хоккее и нас теперь тоже причисляют к этой большой тройке.

Но технически это вообще разные истории, потому что PSK - это городская структура «Спортшкола Паэмурру», там отдельный вид финансирования. Narva Trans – это большой клуб с широкой инфраструктурой, которая взята в аренду у города. Там занимается большое количество детей, и это профессиональный клуб с зарплатами и со всем отсюда вытекающим. С легионерами, например. Это совсем другие бюджеты. Многие говорят, что мы даже в большей степени медиапродукт, имиджевый для города, чем спортивный. Но для города это выгодно.

Новый главный спонсор – букмекерская контора

Из чего складывается ваш бюджет? Сколько приходит от города, сколько от спонсоров?

Сейчас мы находимся в такой точке перед началом тринадцатого сезона, что стало понятно: мы растем не только на площадке по уровню игры, но и как финансовая и юридическая структура. Мы и так 9 из 12 сезонов были клубом с самыми посещаемыми играми по футзалу в Эстонии. Для меня самого было удивительно, но в прошлом сезоне прирост посещаемости наших матчей составил 48%. То есть, хочешь не хочешь, но уже нельзя работать как раньше. Мы справлялись на играх вдвоем-втроем плюс три охранника. Сейчас на первом матче этого сезона уже была команда волонтеров – девчонки из нашей женской команды откликнулись на просьбу помочь.

Сейчас я могу сказать, что бюджет клуба будет около 40 000 в этом сезоне. В прошлом было около 20 000. Цифры, конечно же, смешные с точки зрения большого футбола, но я предположу, что наверное, это второй-третий по размеру бюджет в эстонском футзале. Но в предыдущие сезоны были истории, когда бюджеты клубов в футзале были и больше 100 тысяч. Показательно, что эти клубы уже завершили свою деятельность.

Если вернуться к вопросу, то я бы сказал, наверное, треть – это поддержка города на данный момент. Но это не одно финансирование, например, отдельно что-то дают на различные мероприятия. У нас есть отдельная поддержка для нашей молодежной команды. Но, парадоксально, мы возвращаем городу часть денег, потому что платим за аренду городского зала, за тренировки (а у нас по три тренировки в неделю), плюс за матч основной команды, плюс за матч дублирующей и плюс за матч женской. И еще за «молодежку», когда молодежный чемпионат идет. Два сезона назад у нас даже была ситуация, когда мы получили от города 10 000 поддержки и девять из них вернули обратно за аренду зала. Ну, немного парадоксально, скажем так.

Остальная часть бюджета – за счет спонсоров?

Мы получили серьезного партнера – букмекерское агентство Coolbet. Это большой спонсор, известная организация в Эстонии и в регионе. Им был интересен Ида-Вирумаа в целом, и когда они стали интересоваться, какие здесь возможности, их интересовал и футзал в том числе. И я знаю, что они с хоккейной командой PSK тоже в этом году договорились, чему я очень рад, ведь сообщества наших болельщиков пересекаются. И я сам помогаю хоккеистам в работе с болельщиками, на трибунах с микрофоном.

Мы с таким партнером, соответственно, получаем дополнительное финансирование и возможности развития. Они получают для себя очень хороший прямой контакт со зрителем, с целевой аудиторией здесь, в регионе. И опять же, футзал – компактный вид спорта, зритель здесь ближе, чем в большом футболе, структуры небольшие, все можно решить проще и быстрее.

Но важно добавить, что по ходу прошлого сезона все-таки появились местные спонсоры, значит, мы в местном сообществе делаем хорошие вещи. В этом году еще две компании, хорошие, серьезные, присоединились к поддержке клуба – STOCHO и SAL GROUP, спасибо им большое. Вот прошел первый матч, к которому мы допечатали на форму все логотипы спонсоров.

Большой матч будет в Нарве как раз в эту пятницу – мы будем отмечать день рождения клуба. И за счет спонсоров будет свет, дым и праздничное шоу.

Четыре команды и один официальный работник

Сколько человек работают в клубе и получают зарплату?

Мы в этом сезоне первого человека устроили официально на работу – полноценная работа, трудовой договор. Это украинский специалист Владимир Лоншаков. Еще в прошлом году было понятно, что мы существенно прибавляем под его руководством, молодежь тянется, и нужно было оставлять такого специалиста, потому что в Эстонии таких нет.

Получается, ты – руководитель клуба – тоже не в штате?

Никого, кроме тренера, нет в штате. Есть член правления Олег Кашин. Я тренер в команде, потому что у меня есть тренерские лицензии. Сейчас я прошел обучение в академии УЕФА и получил в рамках большой программы УЕФА по подготовке футбольных менеджеров сертификат по управлению футбольным клубом. Так что, для меня лично это очень интересный сезон – все разложилось по полочкам, нарисовались какие-то планы.

То есть, твоя работа в клубе – это фактически тоже спонсорская помощь?

Конечно, да. Ключевой источник дохода для меня – моя фирма Smart Mööbel. Какое-то существенное финансирование от моей компании не поступает в клуб, но моего личного времени клуб, конечно, занимает много. Ну, опять же, одна часть жизни – это бизнес, вторая часть – это семья, двое детей и личное время, друзья, родственники, родители. Этому всему, конечно же, тоже надо уделять время.

Для игроков это фактически тоже хобби?

Есть даже термин, официально регламентированный УЕФА. Есть футболист-любитель и футболист-профессионал. Профессионал – это человек, у которого есть контракт. И, в принципе, футбол его кормит, это его источник дохода.

А футболисты-любители – это люди, которым можно компенсировать все, связанное с футболом, как хобби. То есть, поездки, топливо, питание на играх, компенсация за тренировки… Как я люблю шутить, их зарплата, условно, измеряется пельменями и чеком за топливо. Есть система бонусов, но они такие маленькие, что не они – стимул играть. Например, мы после хороших домашних игр можем пойти командой и посидеть где-то вечером с семьями, поужинать. У нас ни у кого нет контрактов – только один трудовой договор у играющего тренера.

А это разные вещи?

С точки зрения Футбольного союза, да. Спортивный контракт заверяет Футбольный союз, по нему получают, например, визу, разрешение работать здесь и так далее. В нашем случае тренер приехал из Украины из-за войны, он долго стоял на бирже, и вот мы с ним заключили обычный трудовой договор.

Большие деньги – в большом футболе

По финансированию футзал в Эстонии отличается от большого футбола?

Почти весь эстонский футбол живет на деньги, поступающие от УЕФА через его Фонд солидарности. Эстонский футбольный союз сам практически ничего не зарабатывает. И еще есть какие-то спонсорские контракты.

Всего футбольные клубы ежегодно получают по несколько сотен тысяч евро. На футзал со стороны Эстонского футбольного союза – ноль. Но команды по футзалу платят за участие в турнирах в высшей лиге, в первой лиге, то есть у команд есть только расходная часть. Вот в этом и есть большая разница. Чемпион Эстонии по футзалу получает 10 тысяч от УЕФА на поездку на футзальную Лигу чемпионов. Если ехать далеко, то команда может потратить на поездку даже больше, чем получит. Сравните – 250 тысяч за Лигу чемпионов – в большом футболе.

Для Эстонского футбольного союза зона фокуса – именно большой футбол. Поддержка футзала – по остаточному принципу.

Большой футбол живет за счет денег УЕФА, а на чем УЕФА зарабатывает эти деньги?

Огромные деньги приходят за медиаправа, в том числе за трансляцию матчей Лиги чемпионов и, конечно же, через большие спонсорские контракты.

А футзал по телевизору не показывают и доходов от трансляции нет?

Нас показывают уже года четыре, наверное. Все матчи транслируются в интернете Эстонским футбольным союзом – на YouTube-каналах. Раньше мы сами показывали свои матчи, потому что у нас было много болельщиков, которые не могли приехать на игру. Трансляции вела компания ESN TV из Силламяэ. Парадоксально, но многие говорят, что качество нашей трансляции шесть лет назад от ESN TV было существенно лучше, чем нынешняя трансляция от Эстонского футбольного союза.

Может быть, вам стоит возобновлять собственную трансляцию?

Мы не можем этого делать, потому что права – у Эстонского футбольного союза, он правообладатель.

Домашние игры приносят доход

Не обсудили еще один источник доходов – билеты. Это заметная часть бюджета?

Мы – самый посещаемый футзальный клуб в Эстонии. Билеты существенно помогают нам закрыть некоторые операционные расходы в клубе. Скажем, средняя посещаемость в прошлом году на домашних матчах была 420 человек. Полная цена билета – 4 евро, есть еще билеты со скидкой. Наверное из всех футзальных клубов только для Narva United и, может быть, еще для одного, максимум, двух клубов, домашняя игра – это доходная часть бюджета. Для остальных – это, скорее, расходы.

Может быть, когда-то сработает история с краудфандингом. Потому что запрос на это есть, очень много людей говорят, что готовы помочь.

И еще есть продажа мерча. Честно говоря, клубам это не приносит дохода. Но мы понимаем, что должны это делать, потому что люди хотят себя идентифицировать с Narva United, считать себя частью клуба. И наша обязанность – выполнить этот запрос от болельщика.