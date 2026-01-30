Назад 30.01.26, 08:44 На пике бизнес-формы: лишь немногие спортсмены зарабатывают миллионы Многие спортсмены пробовали себя и в предпринимательстве, однако миллионных доходов сумели добиться лишь единицы.

Раллийный гонщик Отт Тянак вошел в ТОП дивидендов от Äripäev.

Foto: Maria Kilk/Õhtuleht/Scanpix

В ТОП дивидендов из спортсменов ворвался, например, раллийный гонщик Отт Тянак, получивший в прошлом году более двух миллионов евро, а также семья Аронов, которая может похвастаться достижениями как на гоночной трассе, так и в бизнесе.