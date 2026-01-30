На пике бизнес-формы: лишь немногие спортсмены зарабатывают миллионы

Раллийный гонщик Отт Тянак вошел в ТОП дивидендов от Äripäev.
Foto: Maria Kilk/Õhtuleht/Scanpix
В ТОП дивидендов из спортсменов ворвался, например, раллийный гонщик Отт Тянак, получивший в прошлом году более двух миллионов евро, а также семья Аронов, которая может похвастаться достижениями как на гоночной трассе, так и в бизнесе.
Русскоязычные предприниматели, выплатившие самые крупные дивиденды, исповедуют старый добрый принцип: деньги любят тишину. Прежний победитель Олег Осиновский на этот раз ограничился скромной суммой: в турбулентную эпоху Трампа главной ценностью опять становится cash, говорит он.
Фраза «меньше слов, больше дела» хорошо характеризует стиль ведения бизнеса и общения с общественностью владельцев Baltic Maritime Logistics Group (BMLG). Этот концерн с выдающейся прибылью возглавляют те, кто получают одни из крупнейших дивидендов в Эстонии.