  • OMX Baltic0,08%319,98
  • OMX Riga−0,26%933,44
  • OMX Tallinn0,02%2 085,5
  • OMX Vilnius−0,03%1 422,31
  • S&P 500−0,13%6 969,01
  • DOW 300,11%49 071,56
  • Nasdaq −0,72%23 685,12
  • FTSE 1000,17%10 171,76
  • Nikkei 225−0,1%53 322,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%89,72
  • 30.01.26, 08:44

На пике бизнес-формы: лишь немногие спортсмены зарабатывают миллионы

Многие спортсмены пробовали себя и в предпринимательстве, однако миллионных доходов сумели добиться лишь единицы.
Раллийный гонщик Отт Тянак вошел в ТОП дивидендов от Äripäev.
  • Раллийный гонщик Отт Тянак вошел в ТОП дивидендов от Äripäev.
  • Foto: Maria Kilk/Õhtuleht/Scanpix
В ТОП дивидендов из спортсменов ворвался, например, раллийный гонщик Отт Тянак, получивший в прошлом году более двух миллионов евро, а также семья Аронов, которая может похвастаться достижениями как на гоночной трассе, так и в бизнесе.
