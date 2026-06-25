Сакс: летом в Украине может произойти долгожданный перелом
Эксперт по безопасности Райнер Сакс сказал в утренней программы радио Äripäev, что, хотя ситуация в Украине по-прежнему сложная, события последних месяцев могут привести к важному перелому в войне во второй половине лета.
По словам эксперта по безопасности Райнера Сакса, у России нет подходящего формата переговоров, с помощью которого она могла бы повлиять на действия Украины.
Foto: Andres Haabu
По оценке Сакса, украинские удары беспилотниками создают для России все более серьезные логистические проблемы. Отдельно он отметил удары по Крыму и топливной инфраструктуре России, которые нарушили как снабжение армии, так и работу гражданской экономики.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!