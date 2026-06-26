Тендер Linnateater привел конкурентов в ярость. «Сразу видно, чьи уши там торчат»

Предприниматель Яан Тауг сумел сколотить капитал на убыточном в Эстонии кинобизнесе. В 1930-х его фирма владела сетью залов не только в Таллинне, но и в финском Тампере. Но была у бизнеса и изнанка – на родине Тауга подозревали в поджоге здания на городской земле ради мошенничества со страховкой.