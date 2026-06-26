Тендер Linnateater привел конкурентов в ярость. «Сразу видно, чьи уши там торчат»
Конкуренты видят в тендере Linnateater игру под конкретного участника: требование о наличии у поставщика отдельного приложения для покупки билетов, по их словам, фактически оставляет в отборе лишь одну компанию.
Если ничего не изменится, на то, чтобы эстонская аудитория стала преобладать в бывшем Русском театре, уйдет лет десять, считает его руководитель Анне-Ли Пяйв. «Тренд есть, но эстонский зритель тоже очень консервативен», – говорит она.
Продажа билетов, оформление виз, прием американских круизных лайнеров, организация школьных экскурсий и даже помощь эмигрантам – всем этим занималось Eesti Reisibüroo. Основанная в 1922 году фирма стала первой туристической компанией независимой Эстонии и на десятилетия определила, как страна будет выглядеть в глазах иностранцев.
Предприниматель Яан Тауг сумел сколотить капитал на убыточном в Эстонии кинобизнесе. В 1930-х его фирма владела сетью залов не только в Таллинне, но и в финском Тампере. Но была у бизнеса и изнанка – на родине Тауга подозревали в поджоге здания на городской земле ради мошенничества со страховкой.
С 1 января театр «Ванемуйне» носит название «Эстонский национальный театр Ванемуйне». Это вызвало вопросы у других театров, поскольку с юридической точки зрения «Ванемуйне» национальным театром не является.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.