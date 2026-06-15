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Театр Сюдалинна выбрал худрука и борется за выживание

Если ничего не изменится, на то, чтобы эстонская аудитория стала преобладать в бывшем Русском театре, уйдет лет десять, считает его руководитель Анне-Ли Пяйв. «Тренд есть, но эстонский зритель тоже очень консервативен», – говорит она.
План за прошлый год не выполнили, но, слава богу, выжили, говорит директор театра Сюдалинна Анне-Ли Пяйв.
  • План за прошлый год не выполнили, но, слава богу, выжили, говорит директор театра Сюдалинна Анне-Ли Пяйв.
  • Foto: Олеся Лагашина
В Театре Сюдалинна сегодня выбрали художественного руководителя, которым вновь стал Дмитрий Петренко. «В этом году все 13 заявок были признаны соответствующими установленным требованиям. Нынешний конкурс по праву можно назвать международным, поскольку заявки поступили как из Израиля, так и из Соединенных Штатов Америки. Однако у всех кандидатов из-за рубежа был общий недостаток – отсутствие знания эстонского языка, которое является необходимым условием для работы в должности художественного руководителя государственного театра Эстонии», – сказала Пяйв.
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