«Из „Ванемуйне“ силой делают „Эстонию“». В эстонской театральной среде назревает конфликт
С 1 января театр «Ванемуйне» носит название «Эстонский национальный театр Ванемуйне». Это вызвало вопросы у других театров, поскольку с юридической точки зрения «Ванемуйне» национальным театром не является.
Руководитель театра «Ванемуйне» Айвар Мяэ решил самостоятельно присвоить театру звание «национального театра».
Foto: Õhtuleht/Scanpix
В культурной экономике имидж имеет большое значение, и название «национальный театр» может создавать представление о главном театре страны — какой финансируемый государством театр не хотел бы такой чести? Не говоря уже о том, что название «национальный театр» может ассоциироваться и с публично-правовым учреждением, что, однако, потребовало бы отдельного закона.
