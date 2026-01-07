Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,2%315,14
  • OMX Riga−0,43%925,87
  • OMX Tallinn0,17%2 068,74
  • OMX Vilnius0,25%1 372,62
  • S&P 5000,01%6 945,83
  • DOW 30−0,55%49 189,3
  • Nasdaq 0,47%23 658,84
  • FTSE 100−0,74%10 048,21
  • Nikkei 225−1,06%51 961,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,04
  • 07.01.26, 18:23

«Из „Ванемуйне“ силой делают „Эстонию“». В эстонской театральной среде назревает конфликт

С 1 января театр «Ванемуйне» носит название «Эстонский национальный театр Ванемуйне». Это вызвало вопросы у других театров, поскольку с юридической точки зрения «Ванемуйне» национальным театром не является.
Руководитель театра «Ванемуйне» Айвар Мяэ решил самостоятельно присвоить театру звание «национального театра».
  • Руководитель театра «Ванемуйне» Айвар Мяэ решил самостоятельно присвоить театру звание «национального театра».
  • Foto: Õhtuleht/Scanpix
В культурной экономике имидж имеет большое значение, и название «национальный театр» может создавать представление о главном театре страны — какой финансируемый государством театр не хотел бы такой чести? Не говоря уже о том, что название «национальный театр» может ассоциироваться и с публично-правовым учреждением, что, однако, потребовало бы отдельного закона.
