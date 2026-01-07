Назад 07.01.26, 18:23 «Из „Ванемуйне“ силой делают „Эстонию“». В эстонской театральной среде назревает конфликт С 1 января театр «Ванемуйне» носит название «Эстонский национальный театр Ванемуйне». Это вызвало вопросы у других театров, поскольку с юридической точки зрения «Ванемуйне» национальным театром не является.

Руководитель театра «Ванемуйне» Айвар Мяэ решил самостоятельно присвоить театру звание «национального театра».

Foto: Õhtuleht/Scanpix

В культурной экономике имидж имеет большое значение, и название «национальный театр» может создавать представление о главном театре страны — какой финансируемый государством театр не хотел бы такой чести? Не говоря уже о том, что название «национальный театр» может ассоциироваться и с публично-правовым учреждением, что, однако, потребовало бы отдельного закона.