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Билеты в Москву на ВДНХ или в «Великую Германию» Гитлера? В эстонском турбюро продавали путевки во всех направлениях

Продажа билетов, оформление виз, прием американских круизных лайнеров, организация школьных экскурсий и даже помощь эмигрантам – всем этим занималось Eesti Reisibüroo. Основанная в 1922 году фирма стала первой туристической компанией независимой Эстонии и на десятилетия определила, как страна будет выглядеть в глазах иностранцев.
Туристические плакаты 1930-х годов на немецком и эстонском языках, приглашающие на курорты Эстонии. Ключевой организацией, пропагандирующей поездки по стране для внутренней аудитории и иностранцев, было Eesti Reisibüroo.
  • Туристические плакаты 1930-х годов на немецком и эстонском языках, приглашающие на курорты Эстонии. Ключевой организацией, пропагандирующей поездки по стране для внутренней аудитории и иностранцев, было Eesti Reisibüroo.
  • Foto: muis.ee
Точкой отсчета туризма как бизнеса в Эстонии часто называют 1798 год. В то время хозяева мызы Виймси открыли в своем поместье первый центр отдыха Карлсбад с местами для купаний, рестораном и гостиницей. Уже вскоре за ним последовали и другие отели и спа в Таллинне и за его пределами – каждый стремился заманить к себе туристов новыми удобствами. Кто-то открывал при отеле кондитерскую, другие – как курорт в Кадриорге – предлагали смешать для гостей минеральные коктейли, копирующие состав лечебных вод Западной и Центральной Европы, третьи заманивали гостей дорожками для кегельбана. Живая музыка в отелях и ресторанах и благоустроенные пляжи, до которых легко доехать поездом, грязевые ванны и роскошные апартаменты для гостей – всем этим туристическая отрасль Эстонии обзавелась уже в XIX столетии.
Курорты и отели рекламировали себя через газеты и журналы, размещали рекламу в путеводителях и даже подкупали извозчиков – чтобы везли с вокзала в конкретное место, а не к конкурентам. А вот фирмы, которая развивала бы туризм в Эстонии вообще, а заодно помогала организовывать путешествия от билетов на поезда и пароходы до ужинов и культурной программы, не возникло до самого провозглашения страной независимости.
Эстонский, а с 1928 года и бразильский политик, предприниматель и общественный деятель Юхан Картау.
  • Эстонский, а с 1928 года и бразильский политик, предприниматель и общественный деятель Юхан Картау.
  • Foto: Picasa 2.0

Строим «Эстонию» и эстонский туризм

В начале апреля 1922 года два эстонских политика и предпринимателя – инженер Оскар Амберг, хозяин заводов силикатного кирпича, из которого строили в том числе театр «Эстония», и Юхан Картау, недавний избранный член российского Учредительного собрания и профессиональный инвестор, объявили о создании акционерного общества Eesti Reisibüroo. Уставными целями были объявлены «обеспечение пассажиров железнодорожными и пароходными билетами внутри страны и за границу, организация экскурсий, продажа туристической литературы и обеспечение комнат в гостиницах».
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Уже вскоре Картау и Амберг сделались ключевыми партнерами национальной туристической организации Eesti Turistide Ühing, объединявшей туристов, а также пропагандировавшей путешествия по Эстонии среди иностранцев и внутренний туризм среди эстонцев. Объединение прямо рекомендовало участникам бронировать услуги через новое агентство.
За образец в работе Eesti Reisibüroo брало с одной стороны британское агентство Томаса Кука, первую в истории турфирму современного типа. С другой – ориентировалось на немецкого Бедекера, издававшего самые популярные путеводители.
  • Foto: muis.ee
«Часто говорят, что в Эстонии имеется множество мест, достойных посещения благодаря красоте природы, и что, находись они где-нибудь в остальной Европе, они привлекали бы огромное количество туристов. Однако у нас самих нет сколько-нибудь полного обзора этих мест, а иностранцы знают о них еще меньше, поскольку Эстония по-прежнему остается для них “неизвестной страной”. Главная причина заключается в том, что о наших самых красивых уголках практически отсутствует какая-либо литература, – писала газета Kaja в июле 1922 года. – Теперь Eesti Reisibüroo намерено устранить этот недостаток. Бюро планирует издать целую серию брошюр о природных красотах Эстонии как на эстонском языке, так и на языках соседних народов».
Амберг и Картау позиционировали печать путеводителей по Эстонии как меру по развитию туризма в стране и не приносящее прибыли социальное предпринимательство. Они получили от правительства субсидию в 200 000 марок на издание брошюр, а Министерство образования обеспечило бюро надежным источником спроса– с лета 1923 оно без конкурса стало подрядчиком по организации школьных экскурсий по стране. Кроме того, Eesti Reisibüroo стало первой частной фирмой, через которую можно было не только заказать билеты и бронирование отелей, но и оформить загранпаспорта и визы.
Рекламная брошюра. «Лечебные грязи и морской курорт Хаапсалу в Эстонии». 1934 год.
  • Рекламная брошюра. «Лечебные грязи и морской курорт Хаапсалу в Эстонии». 1934 год.
  • Foto: muis.ee
И все-таки основным источником дохода для бюро была продажа билетов. В Таллинне Eesti Reisibüroo открыло собственные кассы на Балтийском вокзале, в порту и на Выставочной (ныне Башенной) площади. Также их можно было приобрести в конторе бюро на Ратушной площади, в доме Егорова. Комиссия фирмы составляла 5% от цены билета, через нее можно было купить плацкарты во все поезда страны, за исключением узкоколейных линий, а также билеты Финских государственных железных дорог и некоторых пароходных компаний. Нередко бюро выручало опаздывающих пассажиров – в государственные кассы на Балтийском вокзале нужно было отстоять очередь, а посредник предлагал быструю покупку билетов на уже стоящие под парами составы. В порту Таллинна бюро к тому же предлагало услуги обмена валюты.

«Большая культурная миссия»

На момент старта бизнеса Оскар Амберг и еще один акционер, Александр Тамм, были депутатами Рийгикогу. Так что бюро одновременно было частным бизнесом, привлекавшим инвестиции промышленников и предпринимателей, и близкой к государству структурой. Тамм, генеральный директор Eesti Reisibüroo с 1922 по 1930 год, занимал множество государственных постов. Помимо работы депутатом он был, например, сооснователем ERR, руководителем национального общества трезвости, педагогом в ведущих государственных вузах, а с 1926 года – членом городского собрания Нымме.

Рекламная брошюра «Курорт Хаапсалу»

Буклет. Хаапсалу. На шведском языке.
  • Буклет. Хаапсалу. На шведском языке.
  • Foto: muis.ee
Рекламная брошюра из папки «Курорт Хаапсалу».
  • Рекламная брошюра из папки «Курорт Хаапсалу».
  • Foto: muis.ee
Обширные связи в верхах позволяли получать серьезную поддержку от бюджета, а также позиционировать бизнес как «большую культурную миссию» на благо страны. Начавшееся с единственной конторы в Таллинне, бюро вскоре открыло филиалы в Нарве и Тарту. Если на внутреннем рынке фирме удалось быстро добиться относительного успеха, то вторая поставленная задача – пропаганда въездного туризма в страну – была куда как непростой. По воспоминаниям сотрудников, иностранцы настолько плохо представляли, что такое Эстония, что порой путали ее с Эфиопией. А географическое положение описывали как «где-то между Одессой и еще более отдаленными местами».
Реклама морского курорта в Пярну, 1930-е.
  • Реклама морского курорта в Пярну, 1930-е.
  • Foto: muis.ee
Переломный момент наступил после заключения договора с влиятельным бюро Nordiska Resebyrån в шведском Гетеборге. Скандинавы убедили партнеров из американского бюро Raymond & Whitcomb Co для разнообразия включить Таллинн в круизные маршруты. Благодаря этому в столицу Эстонии впервые стали заходить океанские лайнеры на 400-500 туристов каждый. Например, 23 июля 1928 года фирма договорилась о прибытии в столицу RMS Carinthia компании Cunard Line, шедшего из самого Нью-Йорка. Туризм в столице сразу приобрел массовый характер. Только под экскурсии для пассажиров Carinthia турагентам пришлось заказать 150 арендных автомобилей.
«После этого дальнейшая работа стала казаться легче. Успешный прием судов, восторженные впечатления туристов и рассказы о красивом Таллинне обеспечили бюро признание и поддержку со стороны ведущих международных туристических организаций. Это воодушевляло руководство бюро продолжать начатое дело. Вскоре и другие судоходные компании, которые организовывали круизы по Северному и Балтийскому морям, обратили внимание на Таллинн, – говорилось в статье Päewaleht к десятилетнему юбилею фирмы. – Можно утверждать, что все туристические суда, которые теперь каждое лето заходят на таллиннский рейд, делают это в результате прямой или косвенной пропагандистской работы туристического бюро».
Лайнер RMS Carinthia компании Cunard Line, один из первых океанских круизных лайнеров, пришедших в Эстонию.
  • Лайнер RMS Carinthia компании Cunard Line, один из первых океанских круизных лайнеров, пришедших в Эстонию.
  • Foto: commons.wikimedia.org

Как проехать в эмиграцию

С годами состав руководства фирмы менялся. Один из сооснователей, Юхан Картау, в 1928 году принял решение отчалить из Эстонии в самом буквальном смысле. Он переехал в Бразилию и стал уже на новом континенте влиятельным политиком, общественным и бизнес-деятелем. В Латинской Америке он стал одним из лидеров местной эстонской общины, как ни странно, многочисленной и даже проводившей свои песенные праздники.
Реклама экскурсионных поездок в СССР от Eesti Reisibüroo.
  • Реклама экскурсионных поездок в СССР от Eesti Reisibüroo.
  • Foto: dea.digar.ee
Эмиграция из страны в конце 1920-х вообще приняла массовый характер, и турбюро воспользовалось в том числе и этим. В прейскуранте услуг появилось миграционное консультирование для эстонцев, получение справок в зарубежных представительствах, бронирование жилья на новом месте для переехавших оптом и в розницу. Eesti Reisibüroo фактически взяло на себя функцию миграционного агентства: «Заинтересованным лицам предоставлялась достоверная информация, при этом их постоянно предупреждали о трудностях, ожидающих каждого переселенца за границей, и старались помочь сохранить связь с родиной. В распоряжении бюро имеется множество благодарственных писем от бывших эмигрантов, свидетельствующих о пользе полученных советов. Это служит лучшим доказательством того, что и в столь болезненном вопросе была выбрана правильная линия поведения».
С 1927 года бюро предлагало в том числе услуги по организации поездок в СССР – туры в Москву и Ленинград. Например, уже перед самой советской национализацией бизнеса в 1940 году компания Амберга предлагала туры на ВДНХ. Уже в годы немецкой оккупации Эстонии в прейскурант воссозданной турфирмы вошли «железнодорожные путешествия в Великую Германию» в полном соответствии с духом времени. Бюро полностью прекратило работу с возвращением советских властей в СССР. Сам основатель фирмы инженер Амберг, к тому времени уже бросивший производство стройматериалов и занимавшийся преимущественно туризмом, выехал в эмиграцию в Германию.
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) в Москве в 1939 году, более известная как ВДНХ. Увидеть чудеса советского фермерства и пропаганды приглашало Eesti Reisibüroo.
  • Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) в Москве в 1939 году, более известная как ВДНХ. Увидеть чудеса советского фермерства и пропаганды приглашало Eesti Reisibüroo.
  • Foto: pastvu.com
Уже не связанные с Амбергом эстонцы-эмигранты в 1940-1960-х годах на новых местах основывали новые фирмы с названиями Eesti Reisibüroo – тем самым они подчеркивали, что там можно получить услуги на родном языке. Зачастую эти компании прицельно занимались организацией путешествий между основными центрами расселения эстонцев, например, между Канадой и Швецией.
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