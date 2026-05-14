15.05.26, 06:00 Игра с огнем! Сто лет назад кинобизнес в Таллинне от финансовых бед спас пожар и долги перед мэрией Предприниматель Яан Тауг сумел сколотить капитал на убыточном в Эстонии кинобизнесе. В 1930-х его фирма владела сетью залов не только в Таллинне, но и в финском Тампере. Но была у бизнеса и изнанка – на родине Тауга подозревали в поджоге здания на городской земле ради мошенничества со страховкой.

Зал Mere Kultuurikeskus. В 1932-1936 году здание принадлежало кинопрокатчику Яану Таугу и носило гордое имя Olympia.

Век назад эстонское кино появлялось на свет в муках: первая в стране производственная и прокатная кинокомпания Estonia-Film сумела добиться только ограниченного успеха с немыми картинами.

Документальные ленты 1920-х: «По Эстонии с кинокамерой», «Красоты Таллинна» и «Красоты Тарту» (иронические названия для фильмов о мрачных сторонах жизни крупнейших городов страны) понравились публике, с удовольствием зрители смотрели и первую игровую короткометражку «Armastuse pisielukas», снятую в столице в 1921-м. Но этого было мало.

В период экономического кризиса конца десятилетия доходы Estonia-Film упали. К тому же ее владельцы не сумели наскрести достаточно инвестиций, чтобы обновить оборудование для производства и проката уже звукового кино. Не спасло фирму даже то, что с 1926 по 1931 год она печатала самое популярное в стране киноиздание – Filmileht. В 1933-м компания объявила о банкротстве. Хотя век назад кино было излюбленным развлечением жителей Эстонии наряду с пьянством, хоровым пением, походами в цирк и на борцовские поединки , заработать на кинобизнесе было непросто уже тогда.

Заработать на чужих убытках

Одним из тех, кто извлек прибыль из краха Estonia-Film, стал предприниматель Яан Тауг.

Второй слева Яан (по американскому паспорту Джон) Тауг на охоте в Финляндии в 1950-х годах.

Он начал бизнес еще в революционном 1917 году в Финляндии, выкупив в Тампере здание народного дома Ассоциации рабочих, трудящихся на открытом воздухе. Своеобразный профсоюз объединял в основном мигрантов и пролетариев, работавших без постоянного трудового договора – например, укладчиков мостовых или землекопов. В годы Первой мировой одна часть мигрантов из Финляндии разъехалась, других рабочих призвали в армию. В итоге Ассоциация осталась без средств, чем и воспользовался эстонский делец.

В зале рабочего театра-варьете он открыл кинотеатр под горделивым именем Olympia. Зал на 368 мест стал одним из самых любимых среди горожан.

Воспоминания жителя Тампере о кинотеатре Olympia На балкон нужно было подниматься еще на один этаж выше. После окончания сеанса выходили по лестнице, которая казалась головокружительной, – она висела на внешней стене здания со стороны двора... Зал Olympia был не слишком большим, но вместе с балконом вполне вместительным... В памяти он остался как изысканный кинотеатр старых времен, уже какое-то время клонившийся к упадку. На стенах были пилястры и потемневший от времени – особенно над экраном – декор в стиле югенд. Светильники в форме формочек для кексов тоже достались в наследство от эпохи модерна.

Точно так же, как в Финляндии в 1917-м, десятилетие спустя Тауг воспользовался проблемами у Estonia-Film. В 1927 году он приобрел у переживающей кризис кинокомпании один из самых ценных ее активов – кинотеатр Endla на Выставочной площади (ныне Башенный сад, на месте кинотеатра – фонтан «Женщина с чашей» ). Тауг, на которого было перерегистрировано здание, заплатил за него 2,5 млн сентов (25 000 крон) – сумму, на которую в те времена можно было построить средней руки многоквартирный дом. В цену входил не только сам кинотеатр с мебелью и оборудованием, но и статус хорошо знакомого киноманам зала. Endla работал на месте, где до него стояли еще временные сборные кинозалы, и публика буквально десятилетиями валила на Выставочную площадь ради магии голубого экрана.

Несчастливый понедельник

Последний сеанс в Endla состоялся вечером в понедельник, 13 февраля 1933 года. На следующее утро газеты вышли с заголовками о «несчастном числе 13» – в ночь на 14 февраля кинотеатр загорелся, пожар полностью уничтожил легкую деревянную постройку. Чудом уцелела только кинобудка, сооруженная из бетона. Но аппаратура в ней и ценные киноленты пострадали и от огня, и от воды, использованной при тушении возгорания.

Кинотеатр Endla и пожар в здании утром 14 февраля 1933 года.

Примчавшись на место рано утром, Яан Тауг ничего не мог поделать: он лишь смотрел как его имущество гибнет в огне, вопреки усилиям таллиннских пожарных. Огонь удалось потушить только к полудню. Впрочем, уже вечером того же дня хозяин кинотеатра и обслуживающий персонал была задержаны полицией. В участке киномагнату пришлось задержаться на всю ночь. Следователи сочли обстоятельства гибели здания подозрительными. Сперва детективы предположили, что Endla загорелся от опрокинутой швейцаром керосиновой лампы, но позже она была найдена не пострадавшей от огня. Тогда грешить стали на несовершенную систему отопления, оставленную без присмотра.

Но оставался вопрос – произошло возгорание случайно или по злому умыслу? За год до пожара Тауг застраховал зал, киноленты и оборудование в нескольких разных фирмах на общую сумму свыше 30 тысяч крон (20 млн сентов). К тому же предприниматель знал, что мэрия Таллинна решила снести устаревшие деревянные балаганы на Выставочной площади и разбить на их месте публичный парк. Договор аренды земли под кинотеатром истекал в 1934 году, и едва ли Таугу удалось бы его продлить. Пожар позволял ему получить страховую премию и вложить деньги в новые проекты, не дожидаясь принудительного выселения.

Новая «Олимпия» и старые проблемы

В итоге полицейским не удалось ни подтвердить, ни окончательно опровергнуть подозрения. Несколько дней газеты писали о возможных мотивах Тауга для поджога, но до суда дело не добралось. Более того, было решено, что Яану Таугу причитается выплата по страховке в размере 2,5 млн сентов.

Кинотеатр «Гранд Марина», он же Olympia и позднее Ars.

Реклама: Кинотеатр и театр миниатюры Olympia. 1932 год

Foto: muis.ee Правда, денег этих предприниматель так и не увидел. Их поглотил другой его таллиннский проект. За несколько месяцев до пожара в Endla Тауг стал собственником одного из лучших таллиннских залов – каменного театра Grand Marina. Здание он выкупил у крупного русскоязычного бизнесмена Войнова, развивавшего в Таллинне кинобизнес еще с царских времен. Яан Тауг приобрел для театра новую мебель и роскошные предметы отделки, чтобы привлечь публику. Но несмотря на инвестиции в комфорт зрителей и новое эффектное название Olympia – то же, что у финского зала Тауга, достаточного спроса на сеансы не было. Даже сдача зала в аренду другим антрепренерам не поправила ситуацию – у фирмы образовался налоговый долг перед таллиннскими властями. Ходатайство о снижении налоговой ставки было отвергнуто, и тогда Тауг пошел с мэрией на соглашение. Он отказался в пользу Таллинна от страховых выплат за сгоревший кинотеатр Endla, тем самым погасив долг. Вполне вероятно, что договор стал и рычагом влияния на страховые фирмы: ведь отказать в компенсации частному предприятию, сгоревшему при подозрительных обстоятельствах, проще, чем таллиннской мэрии.

Разрушенный при бомбардировке 1944 года, зал Grand Marina, после войны реконструирован в Дом офицеров флота – теперешний Mere Kultuurikeskus

Здание на Мере пуйестее 5 – Mere Kultuurikeskus или, как привычнее многим, РКЦ.

Большой зал РКЦ после ремонта 2008 года.

Foto: Андрас Кралла Здание на Мере пуйестеэ, 5 хранит в себе долгую и богатую историю.

Foto: Сийм Лыви/ERR/Scanpix

Последние упоминания о бизнесе Яана Тауга в Эстонии относятся к 1936 году. Он продал и таллиннскую Olympia, и собственный дом на Вейценберги, 12, после чего отбыл в США, где у него был еще один прибыльный бизнес.

Новые собственники вернули кинотеатру Olympia в Таллинне прежнее, более привычное зрителям название – Grand Marina. Зал был разрушен во время мартовской бомбардировки 1944 года, а после войны его руины были реконструированы в Дом офицеров флота – теперешний Mere Kultuurikeskus или, как привычнее многим, РКЦ.

Счастливее сложилась судьба его тезки в Тампере. Тамошняя Olympia пережила не только Гражданскую войну в Финляндии в 1918-м, но и экономические кризисы 1920-х, и Вторую мировую. Закрылся кинотеатр только в 1982 году, с наступлением эпохи массового видеопроката.

Здание народного дома Ассоциации рабочих, трудящихся на открытом воздухе в Тампере, с 1917 года - кинотеатр Olympia эстонского предпринмателя Яана Тауга.

Сейчас в стенах бывшего кинотеатра Тауга функционирует одноименный ресторанный квартал, а бывший кинозал сдается под крупные мероприятия местной студенческой ассоциацией.