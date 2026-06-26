Транспортная фирма Валльбаума расширяет бизнес за счет новых грузовиков

Новые грузовики Lajos у представительства Scania Eesti в Раквере.
Foto: Erakogu
Поскольку три старые машины были проданы, число автомобилей компании выросло на 19. Крупнейший собственник и исполнительный директор Lajos Эрко Валльбаум сказал, что сейчас у Lajos чуть больше 60 машин, но недавняя покупка может оказаться не последней.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Канцлер права Юлле Мадизе сделала волости Виру-Нигула выговор за то, что та не зарегистрировала обращение гражданина, тем самым нарушив закон. Поводом стал на первый взгляд безобидный вопрос – можно ли установить в Кунда шкаф для раздачи продуктов?
Средняя прибыль от основной деятельности у автоперевозчиков в прошлом году по сравнению с экспедиторами была в пять раз меньше: если экспедиторская фирма заработала в среднем около 457 000 евро операционной прибыли, то у компании-перевозчика она составила всего 90 000. При этом пятая часть автоперевозчиков и вовсе осталась в минусе.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.