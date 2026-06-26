Транспортная фирма Валльбаума расширяет бизнес за счет новых грузовиков

Средняя прибыль от основной деятельности у автоперевозчиков в прошлом году по сравнению с экспедиторами была в пять раз меньше: если экспедиторская фирма заработала в среднем около 457 000 евро операционной прибыли, то у компании-перевозчика она составила всего 90 000. При этом пятая часть автоперевозчиков и вовсе осталась в минусе.