  • 06.02.26, 17:20

Электронное письмо выявило системное нарушение. Канцлер права раскритиковала волость Виру-Нигула

Канцлер права Юлле Мадизе сделала волости Виру-Нигула выговор за то, что та не зарегистрировала обращение гражданина, тем самым нарушив закон. Поводом стал на первый взгляд безобидный вопрос – можно ли установить в Кунда шкаф для раздачи продуктов?
Канцлер права Юлле Мадизе направила управе волости Виру-Нигула замечание, поскольку волость не реагирует на все письма, поступающие ей через реестр документов.
  • Foto: Liis Treimann
Элис Рийспапп, входящая в местный избирательный союз Ранна-Виру и работающая менеджером групп Vennaskond и Sõpruse Puiestee, поинтересовалась в связанных с Кунда группах в Facebook, есть ли в городе шкаф для раздачи продуктов. Выяснилось, что его нет. 2 января Рийспапп направила в управу волости Виру-Нигула письмо с вопросом, могла бы волостная управа помочь и поставить в Кунда такой шкаф.
  • KM
