Назад Двойное землетрясение в Венесуэле унесло жизни более 900 человек Число погибших в результате разрушительного двойного землетрясения в Венесуэле достигло 920 человек, еще более 3300 получили ранения. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. По его словам, наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра взяла под контроль армия, чтобы обеспечить порядок и помочь спасателям.

Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо сообщил, что все дороги, ведущие в Ла-Гуайру из других регионов страны, закрыты. По его словам, эта мера должна помешать приезду людей, «которым там нечего делать», снизить риски для здоровья и ускорить спасательные работы, передает DW.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на севере Венесуэлы 24 июня с разницей всего в 39 секунд. Второй толчок стал самым сильным в стране за последние 125 лет. Самые серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, расположенном к северу от Каракаса. В этом регионе находятся международный аэропорт и крупнейший морской порт страны. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в связи с землетрясением чрезвычайное положение.

По словам Кабельо, в Ла-Гуайре пострадали более 70 тысяч семей. Глава МВД приехал в разрушенные районы и объявил о масштабной спасательной операции, а также о доставке воды и продовольствия. Во многих районах работы продвигаются медленно из-за нехватки людей и техники.

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Местные СМИ сообщают об отсутствии электричества и воды, а также о случаях мародерства. Под завалами могут оставаться тысячи человек.

В Венесуэлу поступает международная помощь. США направили в страну два военных корабля и транспортные самолеты для поддержки спасательных и гуманитарных операций.