Торговля в Финляндии набирает обороты: столь высоких показателей не было уже много лет

Финские потребители активно тратят деньги, следует из опубликованных на этой неделе статистических данных.
- Быстрее всего в Финляндии росли продажи моторного топлива, а оборот крупнейшего сегмента – оптовой торговли – увеличился почти на 12%.
- Foto: Raul Mee
Во-первых, индекс доверия потребителей в Финляндии поднялся до максимального уровня с февраля 2022 года, отмечает Kauppalehti. А опубликованные сегодня данные Статистического управления Финляндии показывают, что в мае оборот торговли вырос в годовом сравнении на 7,6%, увеличился и физический объем торговли.
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