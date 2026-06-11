Финляндия протягивает компаниям руку помощи на миллиард евро
Государственная финская компания по специальному финансированию Finnvera запускает инвестиционную программу объемом в миллиард евро, чтобы улучшить финансирование прежде всего долгосрочных и капиталоемких проектов.
Хотя спрос на иностранную рабочую силу у наших северных соседей по-прежнему невелик, уже видны первые признаки его восстановления. В Финляндии ситуацию спасают государственные и промышленные заказы, в Швеции у субподрядчиков работы уже больше – но только по «разумной» цене. В Эстонии же нехватка строителей из-за этого спада меньше не стала.
Финский производитель лифтов Kone сообщил, что покупает своего конкурента TK Elevator за 29,4 млрд евро. Это крупнейшее слияние компаний в истории Финляндии, в результате которого Kone станет крупнейшим в мире производителем лифтов.
Еще пару десятилетий назад быстрый кредит зачастую означал простое обещание: несколько кликов, быстрое решение и деньги на счете. Сегодня этого уже недостаточно. Клиент ожидает, что финансовая услуга будет одновременно быстрой, понятной, гибкой и цифровой.