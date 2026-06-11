Финляндия протягивает компаниям руку помощи на миллиард евро

Хотя спрос на иностранную рабочую силу у наших северных соседей по-прежнему невелик, уже видны первые признаки его восстановления. В Финляндии ситуацию спасают государственные и промышленные заказы, в Швеции у субподрядчиков работы уже больше – но только по «разумной» цене. В Эстонии же нехватка строителей из-за этого спада меньше не стала.