Во втором квартале Tallink перевез меньше пассажиров, но больше грузов

Единственный оператор линии Палдиски-Капельшер, компания DFDS, видит основным решением эстонско‑шведского судоходного кризиса перераспределение грузопотоков с перегруженных рейсов на те дни, когда на судне больше свободного места. Однако перевозчикам очень сложно выполнить это пожелание, отметил директор по продажам DSV Estonia Пеэтер Лухт.
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.