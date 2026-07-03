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Во втором квартале Tallink перевез меньше пассажиров, но больше грузов

В июне число пассажиров Tallink Grupp снизилось на 7,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 556 056 человек. При этом объем грузовых единиц вырос на 2% – до 22 993.
Самое сильное снижение числа пассажиров в июне пришлось на эстонско-шведское направление.
  • Самое сильное снижение числа пассажиров в июне пришлось на эстонско-шведское направление.
  • Foto: Alamy/Scanpix
Число пассажирских автомобилей в июне сократилось на 11,2% – до 77 733.
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