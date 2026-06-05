Infortar купил акции Tallink на 300 000 евро. Ханшмидт: цена показалась хорошей

Единственный оператор линии Палдиски-Капельшер, компания DFDS, видит основным решением эстонско‑шведского судоходного кризиса перераспределение грузопотоков с перегруженных рейсов на те дни, когда на судне больше свободного места. Однако перевозчикам очень сложно выполнить это пожелание, отметил директор по продажам DSV Estonia Пеэтер Лухт.
Inbank, эстонский банк, специализирующийся на потребительском финансировании, планирует в ближайшие годы выйти на биржу и всерьез рассматривает листинг в Стокгольме, где рассчитывает на более широкий круг инвесторов. Таллиннская биржа не видит в этом угрозы.
Несмотря на геополитическую напряженность, большинство компаний основного списка Таллиннской биржи завершили первый квартал с результатами лучше, чем год назад. Но для двух секторов – недвижимость и строительство – этот период оказался заметно сложнее.
В магазинах и супермаркетах на полках с водой развернулась самая настоящая борьба за клиентов. Однако зачем сражаться за их внимание именно там, если можно создать торговую точку в таком месте, где находится сразу много людей, испытывающих жажду? На этот вопрос отвечает digital-агентство Optimist Digital.