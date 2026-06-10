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Infortar вновь купил акции Tallink

Infortar сообщил, что купил 1,7 млн акций Tallink по цене 0,648 евро за акцию. Общий объем сделки составил почти 1,1 млн евро.
В общей сложности Infortar владеет более 511 миллионов акций Tallink.
  • В общей сложности Infortar владеет более 511 миллионов акций Tallink.
  • Foto: Alamy/Scanpix
За последнюю неделю Infortar купил в общей сложности 2,1 млн акций Tallink, заплатив за них почти 1,4 млн евро.
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