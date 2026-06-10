Infortar вновь купил акции Tallink

В марте Tallink сообщил о заключении долгосрочного договора о фрахтовании пассажирского судна Superfast IX для работы в Ирландии, которое обслуживало линию Палдиски – Швеция. Однако уход судна привел к серьезному хаосу на направлении Эстония – Швеция: единственное судно DFDS, выходящее из Палдиски, Sirena Seaways, на самых востребованных рейсах заполнено до отказа, и десятки грузовиков просто не попадают на борт. Tallink ищет для линии замену, но будет ли она найдена и когда появится – неизвестно.
Несмотря на геополитическую напряженность, большинство компаний основного списка Таллиннской биржи завершили первый квартал с результатами лучше, чем год назад. Но для двух секторов – недвижимость и строительство – этот период оказался заметно сложнее.
На Хийумаа скоро начнется сезон цветения лаванды, и на Лавандовой ферме идут последние приготовления к самому красивому времени лета. 27 июня ферма вновь откроется для гостей, параллельно продолжается поиск новых хозяев — людей, готовых с душой продолжить развитие этого уникального места и вывести его на следующий этап.