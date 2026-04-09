Назад 10.04.26, 06:00 В морозы у Нарвы будет несколько источников тепла на разных видах топлива и с разными тарифами В конкурсе на поставку тепла в сети Narva Soojusvõrk победило предложение Enefit Industry. С декабря 2028 года тепло будет производиться путем сжигания газа, попутно образующегося при производстве сланцевого масла. Но конкурс закрыл не все потребности города в тепле. Когда ударят морозы, цена и способ получения тепла изменятся.

Эстонская электростанция будет отапливать Нарву, сжигая сланцевый газ. Но у теплосетей будет еще два или три дополнительных источника тепла.

Foto: Николай Андреев

Руководитель Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк рассказал на пресс-конференции 8 апреля, что предприятие будет закупать до 85 МВт тепловой мощности.

«Этого будет достаточно только до наступления минусовых температур. Этой зимой в часы, когда было ниже -20, потреблялось 150 МВт», – предупредил он.

За год Нарва потребляет около 400 гигаватт-часов тепловой энергии, в морозные зимы еще больше. Теплосети же закупили по конкурсу около 300 ГВт-ч.

Рушелюк объяснил, что такое решение было принято, чтобы победителю конкурса не пришлось делать не нужные ему инвестиции. Если бы Narva Soojusvõrk закупало весь требуемый объем тепла, победителю конкурса пришлось бы вложить десятки миллионов в оборудование, которое будет использоваться только в некоторые зимние дни. И тариф для потребителей был бы значительно выше. К тому же, есть возможность приобщить Эстонскую электростанцию к производству тепла. Заводы сланцевого масла, электростанция Аувере и Эстонская электростанция расположены в одной и той же промышленной зоне в 20 километрах от Нарвы. На пятом энергоблоке Эстонской электростанции уже сейчас для производства электричества сжигают сланцевый газ. По словам Рушелюка, нужно лишь модернизировать два котла на энергоблоке, чтобы начать получать на них и тепловую энергию, что значительно дешевле, чем строить новую котельную. Необходимо будет построить длинную теплотрассу: мэр Нарвы Катри Райк рассказала, что встречалась с мэром Нарва-Йыэсуу (Эстонская электростанция расположена на административной территории, относящейся к этому городу), чтобы снять бюрократические преграды и начать строительство как можно скорее. Руководитель теплосетей рассказал, что теплотрасса будет подземной, из современных труб с низкими теплопотерями. По его словам, теплопотери уже включены в тариф. В качестве иллюстрации работоспособности проекта Рушелюк привел компанию Green Viru, которая отапливает часть Кохтла-Ярве, используя такие длинные теплотрассы. В результате, цена отопления в Нарве (без учета НСО) на три года с декабря 2028 года зафиксирована на уровне 53,80 евро за мегаватт-час, тогда как сейчас максимально разрешенная цена – 105,04 евро. Чем холоднее за окном, тем сложнее тариф Сейчас в Нарве фактически два тарифа на отопление. В качестве основного источника тепла когда-то проектировался 11-й энергоблок Балтийской электростанции, который вырабатывает электричество и попутно – тепло. Но из-за квот на выбросы углекислого газа, сланцевое электричество стало дорогим, его не покупают на энергорынке, и, как следствие, Балтийская электростанция обычно не работает. Но в морозы спрос на электричество обычно повышается, цена растет, электроэнергия, выдаваемая Балтийской электростанцией, становится востребованной на рынке. В январе этого года таким способом Нарва отапливалась 91% времени, в феврале – 86% времени.

Остальное время Нарву отапливает газовая котельная. В 2006 году она была построена как резервная, но последние годы стала основным источником тепла. Ее тариф зависит от мировых цен на газ, часто меняется, но в целом гораздо выше тепла, вырабатываемого на сланце.

Каждый месяц соотношение «сланцевого» и «газового» тепла получается разным, поэтому назвать окончательную цену отопления в Нарве можно только постфактум, по итогам каждого месяца.

Павел Рушелюк и Катри Райк рассказали, как будет изменяться система отопления Нарвы в ближайшие годы.

Новая схема отопления предполагает возможность принимать остаточное тепло и из других источников.

Мэр Нарвы Катри Райк в связи с этим напомнила о новой газовой электростанции , которую для Enefit Industry осенью этого года начнут строить израильские компании Baran International Ltd и Baran Group Ltd.

Основное предназначение станции – производство электричества в моменты пикового спроса на него. В отличие от сланцевых котлов, которые нужно много часов растапливать, газовую станцию можно быстро включить при необходимости. Дополнительно станция сможет отдавать остаточное тепло в городские теплосети.

Таким образом, основным производителем тепла для Нарвы с конца 2028 года будет Эстонская электростанция (сланцевый газ), а в зависимости от погоды и от выгодности в данный момент будут подключаться Балтийская электростанция (сланец и щепа), резервная котельная (природный газ) и новая израильская электростанция (природный газ, но поскольку будет использоваться остаточное тепло, себестоимость будет значительно ниже, чем на таком же природном газе в резервной котельной).

Тариф станет еще сложнее, но, отметил Павел Рушелюк, такая схема позволит выбирать источники тепла так, чтобы в каждый конкретный момент тариф для потребителя был ниже.

Балтийская электростанция остается в строю

Выбранная схема отопления означает также, что Балтийская электростанция, судьба которой была туманна еще пару лет назад, продолжит работать.

Ремонт, о котором мы говорили год назад и который сейчас произведен, продлил ресурс как минимум на 20 тысяч часов работы. Для примера – 11-й энергоблок за два месяца работал 1500 часов. Соответственно, есть еще 10-15 лет до следующего ремонта. Ожидается, что мы можем располагать одиннадцатым блоком до 2035 года. Павел Рушелюк руководитель Narva Soojusvõrk

Рушелюк также добавил, что резервная газовая котельная, хотя и используется сейчас больше, чем планировалось, довольно новая (была построена 20 лет назад) и находится в очень хорошем состоянии.

Три года колебаний вместе с ценой на газ

На прошлой неделе Департамент конкуренции согласовал новую стоимость отопления в Нарве. С 3 мая, при условии, что тепло будет вырабатываться резервной газовой котельной, мегаватт будет стоить 137,69 евро.

Это означает рост примерно на 30%. Понятно, что в теплое время года цена на отопление не так актуальна, но и горячая вода в квартирах без газовых колонок подорожает примерно на те же 30%.

По словам Павла Рушелюка, когда Балтийская электростанция не работает, в себестоимости тепла большую часть занимает цена на газ. А эта цена сейчас значительно растет из-за ситуации на мировом энергетическом рынке. В то же время Рушелюк надеется, что летом или осенью этот тариф удастся снизить. В следующие годы, до того, как заработает новая схема отопления, такие колебания цены в Нарве будут постоянными.