Назад Эстония возьмет 45-летний кредит на оборонные закупки Эстония заключила с Европейской комиссией соглашение о получении долгосрочного кредита в размере до 2,34 млрд евро в рамках программы SAFE. Средства позволят ускорить запланированное укрепление оборонного потенциала страны.

Кредит направят на развитие противовоздушной обороны, закупку военной техники, артиллерийских снарядов и других боеприпасов, а также беспилотников для поддержки Украины. По оценке Министерства финансов, заимствование поможет снизить нагрузку на госбюджет на фоне планов сохранять оборонные расходы на уровне выше 5% ВВП, передает rus.err.ee.

Вице-канцлер Министерства обороны Кадри Петерс отметила, что в ближайшие годы Эстонию ожидают масштабные закупки, которые повлияют на безопасность страны и всего региона.

Кредит предоставляется на 45 лет, а финансируемые за его счет закупки и поставки должны быть завершены не позднее 2030 года.