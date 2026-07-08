Трамп: Украина получит лицензию на производство ракет ПВО Patriot

По словам Дональда Трампа, он уже положил конец восьми войнам. В его планах — также завершить войну между Украиной и Россией.
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За последние дни в результате российских ударов по украинским городам погибли несколько десятков человек. Одна из причин — острая нехватка средств ПВО, способных перехватывать сверхскоростные баллистические ракеты.
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Из уст президента США Дональда Трампа в Анкаре прозвучала угроза вывести американские войска из Европы. Также он вновь заговорил о Гренландии, которая, по словам Трампа, должна находиться под контролем Соединенных Штатов.
Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в рамках саммита альянса в Анкаре, заявил, что перемирие с Ираном, скорее всего, подошло к концу и приказал оборвать все торговые связи с Испанией.
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