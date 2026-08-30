Финская материнская компания обанкротилась, у эстонского производителя вырос убыток. Руководитель: «Я умеренно оптимистичен»

Русскоязычные эмигрантки в Португалии столкнулись с проблемами, заказав модульные дома у эстонского поставщика, говорящего с ними на одном языке. Предприниматель признает, что при изготовлении и доставке экспортного товара возникли сложности, и подумывает завязать с бизнесом. Для него это не первая фирма, дела которой пошли не так.