Финская материнская компания обанкротилась, у эстонского производителя вырос убыток. Руководитель: «Я умеренно оптимистичен»
Вырускому производителю окон Rehpol пришлось списать кредит в размере 175 000 евро из-за банкротства финской материнской компании. Предприятие, второй год подряд работающее в убыток, в этом году, однако, увеличило оборот и долю рынка.
Деревообрабатывающая компания Toftan до сих пор не подала отчет за 2025 хозяйственный год, получив за это штраф от держателя регистра. Глава предприятия уверяет, что задержка связана со сменой собственников, и вскоре документ будет представлен. В целом, однако, сектор переживает не лучшие времена.
Когда вместо комфортного проживания в новой квартире круглый год приходится мыться под прохладным душем, а зимой включать электричество, чтобы согреться, приятного мало – особенно, если срок гарантии застройщика уже истек. «Инженерная начинка» – вот на что надо обращать внимание при покупке нового жилья, подчеркивает эксперт.
Русскоязычные эмигрантки в Португалии столкнулись с проблемами, заказав модульные дома у эстонского поставщика, говорящего с ними на одном языке. Предприниматель признает, что при изготовлении и доставке экспортного товара возникли сложности, и подумывает завязать с бизнесом. Для него это не первая фирма, дела которой пошли не так.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.