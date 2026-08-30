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Финская материнская компания обанкротилась, у эстонского производителя вырос убыток. Руководитель: «Я умеренно оптимистичен»

Вырускому производителю окон Rehpol пришлось списать кредит в размере 175 000 евро из-за банкротства финской материнской компании. Предприятие, второй год подряд работающее в убыток, в этом году, однако, увеличило оборот и долю рынка.
«Еще не все рынки восстановились, но сейчас ситуация лучше. Исходя из этого, мы тоже пытаемся выжить», – сказал руководитель компании Расмус Томингас. Фото носит иллюстративный характер.
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