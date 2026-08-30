Дилемма усадьбы Мууга: поскольку оригиналы произведений искусства не возвращают, владелец заказывает их копии
50-летний Тармо Ноодла реализовал два главных дела своей жизни: построил деревообрабатывающую компанию Leventek и отреставрировал главное здание усадьбы Мууга. Но именно при восстановлении усадьбы он столкнулся с неожиданной проблемой.
Представьте строительную площадку, где одновременно работают тысячи специалистов. Здесь монтируют оборудование, прокладывают кабели, устанавливают вентиляцию, собирают трубопроводы. Рабочие зоны постоянно меняются, строительная техника занимает пространство, а доступ к нужному участку может быть ограничен. Теперь добавим к этому километры трубопроводов, сотни сварных соединений и жесткий график запуска объекта.