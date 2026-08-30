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Дилемма усадьбы Мууга: поскольку оригиналы произведений искусства не возвращают, владелец заказывает их копии

50-летний Тармо Ноодла реализовал два главных дела своей жизни: построил деревообрабатывающую компанию Leventek и отреставрировал главное здание усадьбы Мууга. Но именно при восстановлении усадьбы он столкнулся с неожиданной проблемой.
Тармо Ноодла в усадьбе Мууга перед картиной «Мистическое обручение святой Екатерины с Иисусом Христом». Это копия работы Карла Тимолеона фон Неффа, выполненная Сергеем Мининым, которая, в свою очередь, является уменьшенной копией произведения Корреджо.
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