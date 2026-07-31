Назад «Мы, славяне, почему-то обманываем друг друга»: эстонский поставщик модульных домов обрел дурную славу в Португалии Русскоязычные эмигрантки в Португалии столкнулись с проблемами, заказав модульные дома у эстонского поставщика, говорящего с ними на одном языке. Предприниматель признает, что при изготовлении и доставке экспортного товара возникли сложности, и подумывает завязать с бизнесом. Для него это не первая фирма, дела которой пошли не так.

Татьяна и Екатерина строят дом на собственном участке. О сложностях и радостях процесса Татьяна рассказывает в Instagram, где сегодня за ее аккаунтом следят более 8000 подписчиков.

«У нас была такая идея: мы продаем квартиру здесь, в Португалии, вкладываем деньги в строительство собственного дома и покупаем модульный дом, чтобы не платить за аренду. Здесь снять хорошую квартиру стоит минимум 1200 евро в месяц, а дальше цены только выше, – рассказывает Татьяна. – Почему вообще выбирают Эстонию, Латвию, Литву или Польшу? Потому что там очень хорошее соотношение цены и качества. В Португалии многие заказывают строительные материалы именно из Польши: там дешевле, там хорошее производство окон. В целом страны Балтии считаются очень хорошим вариантом для заказа модульных домов».

Эстонская репутация подвела

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После того как Татьяна рассказала о своем плане в социальных сетях, на связь с ней вышел эстонский предприниматель Павел Гришин, которому принадлежит фирма MiloKodu OÜ, работающая под брендом Oka Room, рассказывает девушка. «В общем, Павел написал мне, представился, сказал, что занимается модульными домами, только начинает работать, но уже поставил около 13 домов в Испанию, и никаких проблем не было. Сказал, что если понадобится, сам прилетит и все доделает. Мы пообщались, созвонились по видеосвязи. Он производил нормальное впечатление: был вежливым, всегда выходил на связь», – продолжает Татьяна.

Первые сомнения у заказчиц появились спустя полтора месяца после начала сотрудничества: «Мы попросили просто показать фотографии процесса строительства – хотелось увидеть хотя бы, на каком этапе находится работа. Но он постоянно находил причины ничего не показывать: то еще не закончил, то не успел, то что-то не готово». Цена за квадратный метр на сайте – 755 евро за квадратный метр дома, но Татьяна и Екатерина заплатили чуть больше, порядка 21 000 евро за модульный дом в 20 «квадратов», включая доставку в Португалию.

Именно при доставке на Иберийский полуостров начались более серьезные проблемы, рассказывает Татьяна. Незадолго до поездки Павел сообщил заказчикам, что у него нет денег на авиабилет. Татьяна и Екатерина одолжили ему средства, поскольку рассчитывали вовремя получить дом и уже продали квартиру, в которой жили. Затем выяснилось, что они должны самостоятельно искать и оплачивать кран для выгрузки дома, хотя этот вопрос должен был быть решен поставщиком.

Но самый серьезный конфликт произошел после того, как грузовик с домом прибыл в Португалию – перевозчик отказался доставлять груз на участок, заявив, что транспортные услуги не оплачены.

Как утверждает заказчица, Павел признался, что рассчитывал покрыть эти расходы за счет аванса за второй дом, возможность покупки которого Татьяна и правда рассматривала. «Я напомнила ему, что мы заранее договорились: сначала принимаем первый дом, оцениваем качество, и только потом принимаем решение о втором заказе», – вспоминает она. Однако, по ее словам, продавец ответил: «Я просто на вас рассчитывал. Так сложилась ситуация».

Покупательница посоветовала ему позвонить родственникам или в банк и занять денег. «Мы свою часть договора выполнили полностью. Какие к нам могут быть претензии? Но времени уже не было. Перевозчик собирался уезжать, логисты требовали оплаты, а денег у Павла не оказалось», – продолжает рассказ клиентка эстонского предпринимателя.

В результате, чтобы не сорвать поставку, Татьяна вновь дала ему денег – на этот раз семь тысяч евро. Павел написал расписку уже не от имени компании, а как физическое лицо. «Мы понимали, что ситуация уже ненормальная. Но когда ты находишься в процессе строительства и тебе срочно нужен дом, стараешься решить проблему любым способом», – объясняет свои действия Татьяна.

По ее словам, в целом за свои деньги дом оказался неплохим. Она отметила, что инженерные работы – разводка труб, электрика и водоснабжение – были выполнены качественно, хотя, как она утверждает, их выполнял не сам Павел, а привлеченные им субподрядчики. Владельцам пришлось лишь дополнительно усилить крышу. При этом к качеству сборки, по ее словам, осталось немало мелких замечаний. Чтобы устранить недоделки и довести дом до нормального состояния, они в итоге наняли местных специалистов в Португалии.

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А вот вернуть одолженные эстонскому предпринимателю средства оказалось непросто. Спустя несколько месяцев переговоров и обещаний Татьяна и Екатерина решили обратиться к эстонским юристам. Специалисты Progressor Õigusbüroo OÜ составили к Павлу Гришину досудебную претензию, после чего средства были, наконец, возвращены.

«Если член правления дает расписку от своего имени, это можно только приветствовать» «Этот случай завершился при нашем участии благополучно. Для доставки дома потребовалось дополнительное финансирование, – рассказывает Данил Липатов, управляющий партнер юридического бюро Progressor Õigusbüroo OÜ. – Помимо оплаты самого договора подряда, потребовались дополнительные деньги под расписку, чтобы дом вообще был доставлен. Но если говорить шире о договорах подряда, то риск неисполнения обязательств существует всегда. Даже поэтапная оплата работ не гарантирует, что вы получите товар, особенно если речь идет о производстве и последующей перевозке в другую страну. Поэтому главная рекомендация – еще до заключения договора тщательно проверить компанию, которой вы доверяете такой заказ». По его словам, если говорить о расписке, то она только подтверждает факт передачи денег по договору займа. И возможности взыскания долга в любом случае остаются теми же – через исполнительное производство. «У нас нет долговых тюрем. Неважно, кто является должником – физическое или юридическое лицо. Если у должника нет имущества или доходов, взыскать деньги будет сложно. Другое дело, если расписка выступает дополнительной гарантией. Например, договор подряда заключен с юридическим лицом, но возникают проблемы, и член правления лично берет на себя персональные финансовые обязательства, сам становится гарантом исполнения договора. С точки зрения потребителя, это можно только приветствовать, потому что появляются хотя бы минимальные дополнительные гарантии».

Вторая поставка тоже задерживается?

Татьяна отмечает, что в итоге она была приятно удивлена оперативностью и легкостью доступа к юридической системе Эстонии, а также тем, насколько хорошо сработала досудебная претензия. В то же время она печально констатирует, что конфликтная ситуация с подрядчиком возникала у нее и помимо Павла. И вновь речь шла об эмигрантах из постсоветской Восточной Европы: «Оба раза нас подвели люди, говорившие с нами на одном языке. Мы, славяне, почему-то обманываем друг друга».

Из блога Татьяны о Павле Гришине и MiloKodu OÜ узнала еще одна эмигрантка в Португалии, Мария. Она тоже рассказывает о своем опыте строительства в Instagram и тоже рискнула заключить договор с эстонским подрядчиком.

«Дом стоит 28 тысяч евро. Мы оплатили почти всю сумму – осталось примерно 20%. По договору дом должен был быть готов в апреле. Но в апреле он готов не был. Нас постоянно кормили обещаниями: “еще неделя”, “еще неделя”... Недавно нам прислали видео. На нем видно, что в доме до сих пор даже нет окон», – рассказывает Мария.

По ее словам, изначально доставка должна была состояться до конца года, но затем стороны подписали дополнительное соглашение, по которому дом должны доставить до октября.

Татьяна отмечает, что когда она сообщила в блоге о приобретении модульного дома в Эстонии, к ней обратилось около 30 подписчиков, готовых тоже сделать заказ. Она, однако, рекомендовала им дождаться доставки – чтобы убедиться в реальности и качестве товара. Мария, однако, все-таки рискнула заказать сразу.

Татьяна рассказывает, что отговаривала знакомую полагаться на MiloKodu: «Забирай деньги. Я же сразу предупреждала, что не стоит связываться с этим поставщиком. Мы уже сами с ним разбираемся через юриста. Зачем ты идешь в ту же самую историю?» Тем не менее, Мария в беседе с ДВ выразила надежду все-таки получить дом в оговоренные сроки. В противном случае она готова прибегнуть к юридическим инструментам.

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Пора завязывать

Павел Гришин в разговоре с ДВ подтверждает факт займа у Татьяны, но настаивает, что всему виной действия перевозчика в Португалии. Он подчеркнул, что ситуация с Татьяной уже полностью урегулирована, а дом Марии будет доставлен в оговоренные в договоре сроки. «Мы находимся на финишной прямой и заканчиваем работу», – уверяет он.

«Главная причина задержки дома Татьяны – производитель окон. Поставка окон задержалась на две-три недели. Мы сами с ними конфликтовали. Что касается Марии, то, насколько я понимаю, она насмотрелась публикаций Татьяны. Они общались между собой. Возможно, поэтому решила вести себя так же», – предполагает предприниматель.

При этом Павел не уверен, что, получив негативный опыт с поставками в Испанию и Португалию, он продолжит заниматься экспортом в эти страны, завершив заказ для Марии.

«Это был скорее эксперимент. Мы случайно вышли на этот рынок. С обеих сторон тогда было много обещаний, но сейчас я уже не хочу к этому возвращаться. Сейчас у меня уже другое видение бизнеса. Вообще в нынешней ситуации этим заниматься сложно. Логистика дорогая и нестабильная, а в итоге остается недоволен клиент», – говорит Гришин.

Для него это не первый опыт. Ранее он занимался поставками модульных домов через другую фирму, Paulo Maja OÜ, зарегистрированную в 2019 году и ликвидированную в конце 2024-го. Последний отчет фирмы, поданный за 2022 год, фиксировал годовую выручку в размере 42 027 евро. «Да, это была моя первая компания. Тогда я только начинал заниматься строительством. Сейчас она уже не работает», – подтверждает Павел, не уточняя причин ликвидации. В открытом регистре судебных решений Эстонии ни Павел Гришин, ни обе его фирмы в качестве ответчиков не фигурируют. В Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Эстонии также отмечают, что до них конфликты между Павлом и клиентами не доходили.

Что советует TTJA при покупке товаров у эстонских компаний

По данным Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), при трансграничных покупках внутри Европейского Союза потребитель имеет право получить товар, соответствующий условиям договора. Если продавец необоснованно задерживает поставку, передает товар ненадлежащего качества или нарушает иные обязательства, покупатель может требовать устранения недостатков, замены товара, снижения цены, расторжения договора либо возмещения ущерба.

Если договориться с эстонским продавцом не удается, иностранный потребитель может обратиться в Европейский центр потребителей своей страны или в Комиссию по потребительским спорам Эстонии, которые сотрудничают при разрешении подобных конфликтов.

Ведомство также рекомендует до заключения договора проверить, с кем именно заключается сделка – с юридическим или физическим лицом. В TTJA советуют изучить сведения о компании в Коммерческом регистре, обратить внимание на срок существования фирмы, наличие налоговой задолженности и проверить, не включен ли продавец в список компаний, не исполняющих решения Комиссии по потребительским спорам. Перед подписанием договора покупателям также рекомендуют внимательно ознакомиться с его условиями, стоимостью товара или услуги и при необходимости запросить у продавца дополнительные разъяснения.