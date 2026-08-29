Назад Два известных ресторана выставлены на продажу В Таллинне и Виймси одновременно выставили на продажу два помещения известных ресторанов – культовое кафе в Каламая и здание пляжного ресторана на Хаабнеэме.

На рынке коммерческой недвижимости Эстонии появилось сразу два заметных объекта общепита, пишет Rus.Delfi. Помещения кафе Boheem в районе Каламая продаются двумя лотами – основной зал площадью около 121 кв. м и соседнее помещение бывшей пиццерии площадью почти 74 кв. м. Суммарно за оба лота просят порядка 716 тысяч евро, при этом их можно купить как вместе, так и по отдельности. Здание, где расположено кафе, построено в 1930 году и по назначению допускает использование под кафе, бар или столовую.

Второй объект – куда более крупная сделка: помещение пляжного ресторана OKO в Хаабнеэме, принадлежащее группе Siigur Restaurants, оценено почти в 3 млн евро. Речь идет о трехэтажном здании 2018 года постройки площадью более 420 кв. м с прилегающим участком и террасой у моря; проект разработало бюро Korrus. В отличие от Boheem, объект в Хаабнеэме продается как действующий арендный бизнес – ресторан продолжает работать на условиях долгосрочной аренды.