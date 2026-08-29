Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,06%314,01
  • OMX Riga0,47%955,4
  • OMX Tallinn0,01%2 144,26
  • OMX Vilnius0,06%1 501,6
  • S&P 500−0,25%7 711,76
  • DOW 30−0,02%53 559,99
  • Nasdaq −0,52%26 402,42
  • FTSE 1000,29%10 824,26
  • Nikkei 2250,41%66 405,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%99,81
  • OMX Baltic0,06%314,01
  • OMX Riga0,47%955,4
  • OMX Tallinn0,01%2 144,26
  • OMX Vilnius0,06%1 501,6
  • S&P 500−0,25%7 711,76
  • DOW 30−0,02%53 559,99
  • Nasdaq −0,52%26 402,42
  • FTSE 1000,29%10 824,26
  • Nikkei 2250,41%66 405,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%99,81

Два известных ресторана выставлены на продажу

В Таллинне и Виймси одновременно выставили на продажу два помещения известных ресторанов – культовое кафе в Каламая и здание пляжного ресторана на Хаабнеэме.
Здание в районе Каламая выставлено на торги.
  • Здание в районе Каламая выставлено на торги.
  • Foto: сайт Boheem
На рынке коммерческой недвижимости Эстонии появилось сразу два заметных объекта общепита, пишет Rus.Delfi. Помещения кафе Boheem в районе Каламая продаются двумя лотами – основной зал площадью около 121 кв. м и соседнее помещение бывшей пиццерии площадью почти 74 кв. м. Суммарно за оба лота просят порядка 716 тысяч евро, при этом их можно купить как вместе, так и по отдельности. Здание, где расположено кафе, построено в 1930 году и по назначению допускает использование под кафе, бар или столовую.
Второй объект – куда более крупная сделка: помещение пляжного ресторана OKO в Хаабнеэме, принадлежащее группе Siigur Restaurants, оценено почти в 3 млн евро. Речь идет о трехэтажном здании 2018 года постройки площадью более 420 кв. м с прилегающим участком и террасой у моря; проект разработало бюро Korrus. В отличие от Boheem, объект в Хаабнеэме продается как действующий арендный бизнес – ресторан продолжает работать на условиях долгосрочной аренды.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Автор идеи улиточной фермы и один из ее владельцев Карл Маркус Тамме (слева) показывает посетителям поле для выращивания улиток. Прошлым летом ферма начала с 250 000 улиток, в этом году их уже 600 000. В будущем Тамме рассчитывает довести число улиток до 1,3 млн.
  • 01.08.26, 12:30
Отец и сын бросают вызов вкусовым привычкам эстонцев. «Предложение попробовать улитку воспринимают почти как оскорбление»
Руководившего престижными кухнями шеф-повара Йоонаса Коппеля (справа) постигла неудача, после которой он вступил в острый конфликт с деловым партнером Мати Лухтом.
  • 27.07.26, 08:40
Изысканный ресторан незаметно пошел ко дну из-за конфликта между партнерами
“Не берись за то, чего не умеешь”
Владельцы пивного бара и магазина Uba ja Humal Андрей Мухин и Антон Хаманов.
  • 18.07.26, 10:15
Переехавшие из России в Эстонию предприниматели: выгоднее работать честно
«Мы вкладывали в него всю душу и боролись до последнего», — рассказал о закрывшемся ресторане его основатель и шеф-повар Мати Людимойс.
  • 15.07.26, 17:22
Конфликт совладельцев довел ресторан до банкротства: «Тщательно выбирайте своих бизнес-партнеров»
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров
  • KM
  • 24.08.26, 10:04
С объекта на производство: как предварительная сборка трубопроводов ускоряет строительство дата-центров
В прошлом году Кристьян Куум вместе с матерью Терье Линдау открыл ресторан Nomade в здании Golden Gate в Таллинне.
  • 10.08.26, 16:23
Молодой предприниматель открывает рестораны вместе с матерью: «Если все пойдет наперекосяк – начнем заново!»

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.08.26, 16:17
Продавец ягод No Bananas подал заявление о банкротстве из-за долгов по налогам
2
Новости
  • 27.08.26, 10:40
Юрген Лиги: союзы, которые борются с автомобильным и земельным налогом, - мошенники
3
Эпицентр
  • 28.08.26, 06:00
Пельмени есть, денег нет, фирма банкротится: пострадавший работник не может получить компенсацию
4
Подсказка
  • 27.08.26, 06:00
Ремонт машины в полтора раза дороже ее покупки: как не попасть на крючок автодилера?
5
Интервью
  • 26.08.26, 18:36
Саудовский инвестор об аукционе E-Piim: мы ожидали значительно более низкой итоговой цены
6
Новости
  • 27.08.26, 15:59
«Мы не справляем поминки, мы празднуем рождение»: на фоне неопределенности Enefit Industry открыла новый завод

Последние новости

Новости
  • 29.08.26, 15:03
Два известных ресторана выставлены на продажу
Новости
  • 29.08.26, 14:42
Алар Карис: «Эстония потеряла государственного деятеля, который умел претворить хорошую идею в жизнь»
Новости
  • 29.08.26, 14:07
Трое парней планируют заработать миллионы на программном обеспечении. «Даже если придется когда-нибудь выйти из бизнеса, мы еще очень молоды»
Новости
  • 29.08.26, 11:52
Сийма Калласа провожают в последний путь
Фоторепортаж с церемонии прощания
Mнения
  • 29.08.26, 11:04
Лауринас Кузавас: Самое дешевое бизнес-решение может оказаться самым дорогим
Новости
  • 28.08.26, 19:01
Подозреваемая в крупном мошенничестве криптофирма обанкротилась в Эстонии
Общая сумма требований может превысить 700 млн евро
Новости
  • 28.08.26, 18:21
Крупный газовый тендер вытеснит сланцевые электростанции
Новости
  • 28.08.26, 17:00
Дефицит бюджета Польши значительно превышает эстонский

Сейчас в фокусе

Конкурсный управляющий подозревает, что пельмени производятся на оборудовании, принадлежащем обанкротившемуся должникую.
Эпицентр
  • 28.08.26, 06:00
Пельмени есть, денег нет, фирма банкротится: пострадавший работник не может получить компенсацию
Торговый прилавок продавца ягод No Bananas.
Новости
  • 27.08.26, 16:17
Продавец ягод No Bananas подал заявление о банкротстве из-за долгов по налогам
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Новости
  • 21.10.23, 14:09
Эксперты: правительство верстает госбюджет так, словно на дворе 2006 год
Дата-центр Greenergy в Хююру, волость Сауэ, уезд Харьюмаа, – одно из самых защищенных частных зданий в Эстонии, а после миллиардной инвестиции Nebius, безусловно, и самое дорогое здание страны вне конкуренции. Попасть на территорию могут только лица, предварительно прошедшие проверку.
Биржа
  • 28.08.26, 14:32
Миллиардный дата-центр под Таллинном напоминает матрешку
По словам министра финансов Юргена Лиги, в следующем году дефицит бюджета необходимо сократить до 4% ВВП.
Новости
  • 27.08.26, 17:40
В прогнозе правительства скрывается реформа Кассы здоровья
Несмотря на снижение рыночной стоимости, ожидания рынка в отношении материнской компании Google остаются высокими: инвесторы ждут убедительных доказательств окупаемости инвестиций в искусственный интеллект.
Биржа
  • 28.08.26, 09:13
Из рыночной стоимости Alphabet испарились 692 млрд долларов
Руководители Eesti Energia и входящей в ее состав Enefit Industry открыли новый завод сланцевого масла под Нарвой.
Новости
  • 27.08.26, 15:59
«Мы не справляем поминки, мы празднуем рождение»: на фоне неопределенности Enefit Industry открыла новый завод
Созданный Александером Остервальдером Business Model Canvas — один из самых известных в мире инструментов бизнес-стратегии. 5 ноября идеи Остервальдера можно будет услышать на Telia Digital Hub.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026