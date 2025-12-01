Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,52%297,56
  • OMX Riga0,14%925,22
  • OMX Tallinn−0,26%1 948,07
  • OMX Vilnius0,46%1 285,29
  • S&P 5000,54%6 849,09
  • DOW 300,61%47 716,42
  • Nasdaq 0,65%23 365,69
  • FTSE 100−0,12%9 708,44
  • Nikkei 225−1,89%49 303,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,43
  • 01.12.25, 10:37

Аэропорт Вильнюса не работал 11 часов из-за воздушных шаров из Беларуси

В воскресенье около шести вечера Вильнюсский аэропорт был закрыт из-за запущенных из Беларуси воздушных шаров. Изначально предполагалось возобновить рейсы в 9 вечера, однако в итоге аэропорт смог продолжить работу только в 5 утра, сообщает Латвийское телерадиовещание.
Вильнюсский аэропорт.
  • Вильнюсский аэропорт.
  • Foto: Vladimiras Ivanovas, Verslo Žinios
По данным литовских властей, Беларусь целенаправленно отправляет воздушные шары в зоны, где они представляют опасность для самолетов.
  KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

