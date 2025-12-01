Аэропорт Вильнюса не работал 11 часов из-за воздушных шаров из Беларуси
В воскресенье около шести вечера Вильнюсский аэропорт был закрыт из-за запущенных из Беларуси воздушных шаров. Изначально предполагалось возобновить рейсы в 9 вечера, однако в итоге аэропорт смог продолжить работу только в 5 утра, сообщает Латвийское телерадиовещание.
Польша в ночь на четверг, 25 сентября, открыла пограничные переходы на границе с Беларусью, которые были закрыты около двух недель в связи с проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2025», передает DW.
Цена барреля вновь растет, ЕС принял очередные ограничения для российской нефти, причем Эстония на этот раз смогла настоять на своем; а США грозят покупателям российской нефти вторичными 100% пошлинами. Похоже, пора всерьез поговорить о нефти и ответить на самые «стыдные вопросы».
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.