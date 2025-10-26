Назад 26.10.25, 11:40 Над Литвой вновь были замечены метеозонды с контрабандой из Беларуси Вильнюсский аэропорт закрывался на несколько часов из-за обнаруженных рядом с ним метеозондов – четвертый раз за месяц. На время приостановки работы аэропорта Литва также перекрывала границу с Беларусью, передает DW.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

Власти Литвы в ночь на воскресенье, 26 октября, закрывали Вильнюсский международный аэропорт из-за замеченных в воздухе рядом с ним метеозондов. О приостановке работы воздушной гавани до 02:00 воскресенья (по местному времени) сообщил литовский Национальный центр кризисного управления.

На время приостановки работы аэропорта Литва также закрывала контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью, сообщила погранслужба страны.

Обнаруженные метеозонды представляли собой прилетевшие со стороны Беларуси воздушные шары с грузами, сообщили литовские власти. Такой способ используют контрабандисты для переправки сигарет через границу. Задержания в связи с этим происходят и в самой Литве, когда подозреваемые пытаются забрать грузы с места приземления метеозондов.

Статья продолжается после рекламы

Глава МВД Литвы призывает к спокойствию во время «кризиса шаров»

Пролеты метеозондов из Беларуси в воздушное пространство соседних с ней стран ЕС нельзя назвать новой проблемой – только с начала 2025 года Литва зафиксировала 500 таких случаев, сообщал в начале октября представитель местной Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишустис. Воздушные шары с контрабандой сигарет обнаруживают также пограничники Латвии и Польши.

Проблемой для Литвы в последние недели стало то, что метеозонды подлетают непосредственно к аэропорту Вильнюса – из-за этого в международной воздушной гавани вводят ограничения на полеты. Только за октябрь к этим мерам в вильнюсском аэропорту прибегали четыре раза, предыдущее такое закрытие произошло лишь сутками ранее.

Некоторые представители литовской оппозиции критикуют отсутствие жесткой реакции властей на продолжающиеся инциденты, которые получили в прессе название «кризис шаров». Отдельно отмечается, что это происходит на фоне инцидентов с БПЛА над аэропортами в других странах ЕС. Глава МВД Литвы Владислав Кондратович в ответ на это вечером 25 октября заявил, что ситуация с пролетами метеозондов находится под «постоянным наблюдением и контролем» соответствующих ведомств.

Правительство Литвы возлагает часть вины за происходящее на бездействие белорусских властей – режим Александра Лукашенко не создает препятствий контрабандистам, отмечала ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене. На фоне этого Литва закрывала КПП на границе с Беларусью. Власти Литвы будут обсуждать и другие меры, которые могут изменить ситуацию, заявила Ругинене.

Между Литвой и Беларусью должна быть создана бесполетная зона

В августе Литва – член НАТО – объявила о создании 90-километровой бесполетной зоны, параллельной границе с Беларусью. Мера стала ответом на проникновение в воздушное пространство страны БПЛА из Беларуси, которая поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину и позволяет производить запуски дронов-камикадзе со своей территории.

Вильнюс располагается в примерно 30 км от границы с Беларусью, общая протяженность которой составляет 679 км. Местный аэропорт – второй по пассажиропотоку в балтийских странах, на первом месте – аэропорт Риги.