  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,57
  • 26.10.25, 11:40

Над Литвой вновь были замечены метеозонды с контрабандой из Беларуси

Вильнюсский аэропорт закрывался на несколько часов из-за обнаруженных рядом с ним метеозондов – четвертый раз за месяц. На время приостановки работы аэропорта Литва также перекрывала границу с Беларусью, передает DW.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Власти Литвы в ночь на воскресенье, 26 октября, закрывали Вильнюсский международный аэропорт из-за замеченных в воздухе рядом с ним метеозондов. О приостановке работы воздушной гавани до 02:00 воскресенья (по местному времени) сообщил литовский Национальный центр кризисного управления.
На время приостановки работы аэропорта Литва также закрывала контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью, сообщила погранслужба страны.
Обнаруженные метеозонды представляли собой прилетевшие со стороны Беларуси воздушные шары с грузами, сообщили литовские власти. Такой способ используют контрабандисты для переправки сигарет через границу. Задержания в связи с этим происходят и в самой Литве, когда подозреваемые пытаются забрать грузы с места приземления метеозондов.

Статья продолжается после рекламы

Глава МВД Литвы призывает к спокойствию во время «кризиса шаров»
Пролеты метеозондов из Беларуси в воздушное пространство соседних с ней стран ЕС нельзя назвать новой проблемой – только с начала 2025 года Литва зафиксировала 500 таких случаев, сообщал в начале октября представитель местной Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишустис. Воздушные шары с контрабандой сигарет обнаруживают также пограничники Латвии и Польши.
Проблемой для Литвы в последние недели стало то, что метеозонды подлетают непосредственно к аэропорту Вильнюса – из-за этого в международной воздушной гавани вводят ограничения на полеты. Только за октябрь к этим мерам в вильнюсском аэропорту прибегали четыре раза, предыдущее такое закрытие произошло лишь сутками ранее.
Некоторые представители литовской оппозиции критикуют отсутствие жесткой реакции властей на продолжающиеся инциденты, которые получили в прессе название «кризис шаров». Отдельно отмечается, что это происходит на фоне инцидентов с БПЛА над аэропортами в других странах ЕС. Глава МВД Литвы Владислав Кондратович в ответ на это вечером 25 октября заявил, что ситуация с пролетами метеозондов находится под «постоянным наблюдением и контролем» соответствующих ведомств.
Правительство Литвы возлагает часть вины за происходящее на бездействие белорусских властей – режим Александра Лукашенко не создает препятствий контрабандистам, отмечала ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене. На фоне этого Литва закрывала КПП на границе с Беларусью. Власти Литвы будут обсуждать и другие меры, которые могут изменить ситуацию, заявила Ругинене.
Между Литвой и Беларусью должна быть создана бесполетная зона
В августе Литва – член НАТО – объявила о создании 90-километровой бесполетной зоны, параллельной границе с Беларусью. Мера стала ответом на проникновение в воздушное пространство страны БПЛА из Беларуси, которая поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину и позволяет производить запуски дронов-камикадзе со своей территории.
Вильнюс располагается в примерно 30 км от границы с Беларусью, общая протяженность которой составляет 679 км. Местный аэропорт – второй по пассажиропотоку в балтийских странах, на первом месте – аэропорт Риги.
