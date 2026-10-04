26-летний швед строит глобального ИИ-гиганта: «Интерес инвесторов велик»

Оборот шведской компании Legora, работающей в сфере искусственного интеллекта для юридической отрасли, менее чем за два года вырос с одного миллиона евро до 87 миллионов евро. Ею руководит 26-летний Макс Юнестранд.
Äripäev начинает годовой инвестиционный эксперимент, в рамках которого журналист биржевой редакции Яан Мартин Райк проверит, какие решения принимает искусственный интеллект и способен ли он превзойти доходность рынка. В игру он вкладывает реальные деньги.
Майкол ездил на Ferrari и Lamborghini, но, если нужно выбрать автомобиль, на котором действительно хочется ездить каждый день, он предпочел бы Chevrolet Corvette C8. «Он выглядит, как суперкар, и на нем действительно можно ездить», — такими словами Майкол представляет новую жемчужину своей коллекции.