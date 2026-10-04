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26-летний швед строит глобального ИИ-гиганта: «Интерес инвесторов велик»

Оборот шведской компании Legora, работающей в сфере искусственного интеллекта для юридической отрасли, менее чем за два года вырос с одного миллиона евро до 87 миллионов евро. Ею руководит 26-летний Макс Юнестранд.
Макс Юнестранд в худи Legora в штаб-квартире компании площадью 4000 квадратных метров неподалеку от железнодорожного вокзала Стокгольма .
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