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Лукас Ильвес возглавит внедрение ИИ в государственном секторе Эстонии

С октября Лукас Ильвес будет заниматься в совете Eesti.ai внедрением искусственного интеллекта в государственном секторе.
Лукас Ильвес вместе с технологическим предпринимателем и экспертом по искусственному интеллекту Яаном Таллинном, который также входит в совет Eesti.ai.
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