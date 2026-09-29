Лукас Ильвес возглавит внедрение ИИ в государственном секторе Эстонии

Совет Eesti.ai дал старт 15 проектам, среди них – программа, с помощью которой за 18 месяцев планируется обучить 100 000 человек в Эстонии пользоваться искусственным интеллектом, чтобы повысить производительность труда.
Тендер Департамента государственной инфосистемы на 1,33 млн евро для разработки чат-бота Bürokratt подвергся критике. По словам одного эксперта, необходимое решение можно было бы получить даже в сто раз дешевле запланированной суммы.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.