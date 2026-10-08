Назад Завод «Росатома» исключили из нового пакета санкций ЕС по просьбе Эстонии По просьбе Эстонии Евросоюз исключил из готовящегося санкционного списка Соликамский магниевый завод (СМЗ), входящий в структуру «Росатома», и его директора Руслана Димухамедова. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на расследовательский проект «Система».

Пресс-секретарь постоянного представительства Эстонии при ЕС Керстин Лепик подтвердила, что по просьбе Эстонии из согласованного послами стран ЕС санкционного списка исключили Соликамский магниевый завод (СМЗ) и связанное с ним физическое лицо.

По словам Лепик, СМЗ поставляет стратегически важное сырье предприятию NPM Silmet в Силламяэ. Его продукцию используют европейские производители электромобилей и ветрогенераторов, а также предприятия электронной, автомобильной и авиационной промышленности.

«NPM Silmet активно ищет альтернативные источники материалов, которые сейчас импортирует из России. Эстония вернется к вопросу о включении российской компании и связанного с ней человека в санкционный список в следующем году», – заявила Лепик.