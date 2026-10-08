Завод «Росатома» исключили из нового пакета санкций ЕС по просьбе Эстонии
По просьбе Эстонии Евросоюз исключил из готовящегося санкционного списка Соликамский магниевый завод (СМЗ), входящий в структуру «Росатома», и его директора Руслана Димухамедова. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на расследовательский проект «Система».
Соликамский магниевый завод поставляет стратегически важное сырье предприятию NPM Silmet в Силламяэ.
Foto: www.atomic-energy.ru
Пресс-секретарь постоянного представительства Эстонии при ЕС Керстин Лепик подтвердила, что по просьбе Эстонии из согласованного послами стран ЕС санкционного списка исключили Соликамский магниевый завод (СМЗ) и связанное с ним физическое лицо.
По словам Лепик, СМЗ поставляет стратегически важное сырье предприятию NPM Silmet в Силламяэ. Его продукцию используют европейские производители электромобилей и ветрогенераторов, а также предприятия электронной, автомобильной и авиационной промышленности.
«NPM Silmet активно ищет альтернативные источники материалов, которые сейчас импортирует из России. Эстония вернется к вопросу о включении российской компании и связанного с ней человека в санкционный список в следующем году», – заявила Лепик.
Статья продолжается после рекламы
СМЗ производит магний и соединения редкоземельных элементов. По данным расследовательского проекта «Система», завод фактически является монополистом в России по производству соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала.
Предприятие поставляет сырье NPM Silmet – единственному в ЕС заводу, занимающемуся промышленным разделением редкоземельных элементов. По таможенным данным, в 2022-2024 годах стоимость поставок превысила 50 млн долларов.
Кого включили в санкционный список
В согласованный послами ЕС список вошли 826 организаций и 743 физических лица. Согласно документу, с которым ознакомилась «Система», предприятия фигурируют в перечне организаций российского военно-промышленного комплекса.
Среди них – судоремонтный завод «Звёздочка», «Адмиралтейские верфи», «КТ – Беспилотные системы», Объединенная ракетно-космическая корпорация и другие предприятия.
В отношении некоторых компаний санкции действовали и ранее. Новый пакет предусматривает расширение ограничений.