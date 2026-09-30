Назад Две российские компании попали под санкции США из-за связей с Ираном США ввели санкции против 13 физических лиц и компаний, которые, по данным Вашингтона, участвовали в закупках оружия и комплектующих для Ирана. Под ограничения попали структуры и граждане, связанные с Россией, Китаем, Гонконгом и Пакистаном. Санкции были объявлены 29 сентября, сообщает Reuters

В санкционный список вошли две российские компании – ООО «МГ-Флот» и АО «Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева». «МГ-Флот» занимается морскими перевозками, а бюро Яковлева работает в сфере разработки и производства авиационной техники. По данным американских властей, российские структуры участвовали в поставках, связанных с военными потребностями Ирана.

Ограничения были введены Минфином и Госдепартаментом США. Вашингтон заявил, что меры являются частью политики экономического давления на Тегеран и призваны подтолкнуть Иран к переговорам об окончании конфликта с США и Израилем.

Минфин США отдельно сообщил о санкциях против десяти физических лиц и организаций, которые, по версии ведомства, закупали оружие и комплектующие для Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана. В ведомстве заявили, что ограничения должны осложнить восстановление иранских оружейных программ и увеличить издержки компаний и посредников, участвующих в таких закупках.