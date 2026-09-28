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Работающие в Китае европейские компании оказались перед сложным выбором

Европейские компании, работающие в Китае, вынуждены выбирать: нарушать законодательство Европейского Союза или Китая. По словам аналитиков, соблюдать правила обеих сторон невозможно.
Взаимное недоверие между Китаем и западными странами в последние годы усилилось. На фото – завод американской аккумуляторной компании EnerVenue в Чанчжоу, провинция Цзянсу.
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