В краткосрочной перспективе в экономике еврозоны достигнут баланс, однако уже в ближайшие годы будущее Европы будет зависеть от того, насколько успешно ей удастся адаптироваться к новой реальности во внешней торговле, пишет президент Банка Эстонии и член Совета Европейского центрального банка Мадис Мюллер.
У Соединенных Штатов Америки и Китая больше общего, чем они сами готовы признать, — обе страны взялись подчинять мировую экономику своим интересам, одновременно сужая торговые возможности для всех остальных, пишет бывший дипломат Клайд Кулль.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.