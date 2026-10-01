Цахкна: Эстония запретит транзит российского и белорусского зерна через свои порты

Правительство Эстонии решило ввести государственную санкцию, запрещающую транзит через страну зерна из России и Беларуси. Таким образом власти намерены исключить возможность использования эстонских портов в качестве нового маршрута для вывоза российской зерновой продукции.
- «Мы не будем помогать России смягчать последствия войны, которую она сама начала», – сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.
- Foto: Liis Treimann
«Россия атакует украинские порты и препятствует поступлению украинского зерна на мировой рынок. Было бы цинично в то же время позволить ей вывозить свое зерно через наши порты. Эстония этого не допустит», – заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна в пресс-релизе.
По его словам, позиция Эстонии по этому вопросу была обозначена еще в сентябре. Тогда власти предупреждали, что рассчитывать на перевозку российского зерна через страну не следует.
«Теперь мы ставим на этом точку и с помощью государственной санкции. Мы не будем помогать России смягчать последствия войны, которую она сама начала», – отметил Цахкна.
Статья продолжается после рекламы
До сих пор транзит российского зерна через Эстонию практически отсутствовал. Однако Россия ищет альтернативные маршруты экспорта, и интерес к использованию эстонских портов существует. Новый запрет должен исключить появление такого транзитного маршрута.
Эстония также координирует действия с Латвией и Литвой. «Страны Балтии не могут допустить, чтобы через наши порты поддерживалась российская военная экономика», – сказал министр.
В 2024 году Евросоюз ввел таможенные пошлины на зерновую продукцию из России и Беларуси, чтобы ограничить ее импорт в ЕС. При этом пошлины не исключили возможность транзита такой продукции через территорию Евросоюза в третьи страны.
Запрет будет оформлен поправками к постановлению правительства № 93 от 29 сентября 2022 года о введении санкций в связи с российской агрессией против Украины, поддерживаемой Беларусью. Ограничение распространяется на транзит через Эстонию российского и белорусского зерна, относящегося к товарной группе CN 10.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!