Назад Цахкна: Эстония запретит транзит российского и белорусского зерна через свои порты Правительство Эстонии решило ввести государственную санкцию, запрещающую транзит через страну зерна из России и Беларуси. Таким образом власти намерены исключить возможность использования эстонских портов в качестве нового маршрута для вывоза российской зерновой продукции.

«Россия атакует украинские порты и препятствует поступлению украинского зерна на мировой рынок. Было бы цинично в то же время позволить ей вывозить свое зерно через наши порты. Эстония этого не допустит», – заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна в пресс-релизе.

По его словам, позиция Эстонии по этому вопросу была обозначена еще в сентябре. Тогда власти предупреждали, что рассчитывать на перевозку российского зерна через страну не следует.

«Теперь мы ставим на этом точку и с помощью государственной санкции. Мы не будем помогать России смягчать последствия войны, которую она сама начала», – отметил Цахкна.