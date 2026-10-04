Опасный груз: токсичные химикаты просачивались в Италию из России через Эстонию

Угрожающие здоровью и вредные для природы вещества поступали от российского производителя в Европу через Эстонию, выяснили ДВ совместно с итальянскими журналистами. Департаменту здравоохранения случаи транзита этого химиката неизвестны.
- Почему для поставки сырья из России задействованы минимум четыре страны? И что именно в этом списке делает Эстония?
- Foto: Алена Ценно
Химикат, который Евросоюз собирается
запретить, годами шел из Санкт-Петербурга на завод в итальянском Пьемонте, а там использовался для продукции автомобильной, аэрокосмической и оборонной промышленности
. При этом страной назначения в документах часто указывалась не Италия, а Эстония, а также фигурировали израильская и немецкая компании. Чтобы доставить это вещество, использовалась цепочка из четырех стран.
Поток грузов не остановила даже война. После февраля 2022 года небольшая петербургская компания «Анлес» отправила заводу Syensqo (бывшая Solvay) в Италии больше восьми тонн фторорганики, следует из базы данных Import Genius.
Главный товар российской компании - 8-CNVE, один из «вечных химикатов» PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances, пер- и полифторалкильные вещества), которые считаются опасным загрязнителем окружающей среды, поскольку десятилетиями не разлагаются в природе и накапливаются в организмах, что грозит серьезными рисками для здоровья, включая онкологию, повреждение печени, проблемы с репродуктивной функцией и щитовидной железой.
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В Италии хорошо знают, чем грозят PFAS. Загрязнение этими веществами в Венето исследователи связали почти с четырьмя тысячами избыточных смертей. Сам завод Syensqo планировал
производить «почти 100% фторполимеров без PFAS» к 2026 году, однако этого не сделал. Более того, пока не запретили, он получал опасные химикаты из России. Санкции ЕС на эти вещества сделали ввоз незаконным с 25 июля 2026 года.
В закрытой зоне
«Для нас граница – это что-то чрезвычайно необычное, а Россия – что-то очень далекое», – говорят итальянские журналистки Марта Абба и Лаура Фаццини. Вместе с ними в поисках информации о российских поставках химии мы добрались до погранпункта Койдула, где Налогово-таможенный департамент обеспечил нам допуск в закрытую зону, на сами пункты досмотра.
«Грузовики прогоняют через рентген, такой же, но побольше», – говорит, показывая на обычный сканер для чемоданов Кайри Пяйке, ведущий инспектор на погранпункте Койдула.
- Пока мы ждем, когда приедет грузовик из России, итальянки наперебой расспрашивают Кайри: как проходят проверки, что изменилось с введением санкций, чем грозит их нарушение и много ли нарушителей уже поймали.
- Foto: Лаура Фаццини
На границе с Россией введен режим тотального досмотра на выезд, замечает Кайри. На въезд такого требования нет, однако фактически он действует – проверяют каждый грузовик. «После 2022 года и введения санкций поток грузов резко сократился, поэтому есть возможность осмотреть и все въезжающие грузовики», – объясняет она. По данным НТД, Эстония – единственная страна ЕС, где на восточной границе действует сплошной таможенный контроль.
– О, вот грузовик! – восклицает Марта.
– Этот в Россию, Россия – в ту сторону, – машут руками остальные. В разговоре, который задействует английский, итальянский, эстонский и русский, язык жестов играет не последнюю роль.
За нарушение санкций грозит уголовная ответственность. Теперь у таможни есть право самостоятельно возбуждать такие дела. До апреля 2025 года при обнаружении нарушений НТД подключал КаПо. С апреля 2025 года до конца года НТД возбудил 76 уголовных дел, за первые 8 месяцев 2026 года – 73, т.е. примерно дважды в неделю.
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К химикатам «Анлес» эти производства отношения не имеют: вещества PFAS попали под санкции только в июле 2026 года, подчеркивают в НТД.
Наконец, приезжает фура с нужной стороны, и мы через большой внутренний двор под неизменным дождем спешим к ангару, в который вмонтирован огромный рентген для просвечивания грузовиков. Под грузовиком – специальная яма, вроде тех, что в автосервисах.
- «Вот схема этой фуры», – показывает сотрудник таможни, сидящий в специальном кабинете, рядом с ангаром (его сфотографировать не разрешили - это святая святых, самое секретное место). На нескольких мониторах перед ним – грузовик из синих и оранжевых полос. «Это металлические части, а это – деревянные пеллеты», – объясняет он.
- Foto: Лаура Фаццини
Если что-то покажется сомнительным, инспектор лично осмотрит транспорт. Если нет – все равно будет беглый физический досмотр. Наш грузовик открыли – он оказался пустым.
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- Если что-то покажется сомнительным, инспектор лично осмотрит транспорт. Если нет – все равно будет беглый физический досмотр. Наш грузовик открыли – он оказался пустым.
- Foto: Лаура Фаццини
«Обратно часто пустой иду, – рассказывает нам дальнобойщик уже на стоянке за пределами погранпункта. – Товаров нет. Раньше много было, а теперь только продукты - что туда, что обратно. И еще бумага». Узнав, что коллеги из Италии, он добавляет, что когда-то возил оттуда мебель и обувь. Но нам эта продукция не интересна. Мы ищем сведения о совсем другом товаре, который предположительно попадал в Эстонию этим путем.
Мы опросили примерно два десятка водителей на заправках приграничных городов, на стоянке у кафе возле КПП в Койдула и на стоянке в Лухамаа, пока нас не выгнал хозяин последней, сообщив, что мы пугаем его клиентов-дальнобойщиков. «Пугали» мы их фотографией желтой емкости.
Страшные «вечные химикаты»
В таком желтом контейнере через Эстонию в Италию ехал опасный груз. Использование PFAS планируют
запретить на уровне Евросоюза по экологическим соображениям, но пока не сделали этого, обсуждается лишь их широкое ограничение. Окончательные сроки и отраслевые исключения еще не утверждены; планируются длительные переходные периоды для отдельных отраслей, в том числе полупроводниковой, аэрокосмической промышленности и медицины.
Отдельные страны вводят ограничения в конкретных секторах: Франция в 2026 году ввела
полный запрет на косметику и одежду с PFAS, Швеция планирует
запретить «вечные химикаты» в потребительских товарах с 2028 года.
- Примерно в таких, похожих на большой бидон, емкостях, вероятно, путешествовал груз.
- Foto: Сайт производителя контейнеров Eurotainer
В Италии тоже хорошо поняли опасность этой химии. В 2025 году суд в Виченце вынес
обвинительный приговор руководителям завода Miteni за загрязнение PFAS. Суд пришел к выводу, что компания Miteni и ее предшественники, производившие PFAS с конца 1960-х годов, десятилетиями сбрасывали токсичные вещества в окружающую среду. Тем самым Miteni загрязняла грунтовые и питьевые воды в районе, что затронуло 350 000 жителей. Суд обязал компанию выплатить компенсации 300 гражданским сторонам: в том числе Министерству окружающей среды - 58 миллионов и региону Венето - 6,5 миллионов евро.
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Ученые пришли к выводу
, что за 1985-2018 годы избыточная смертность в затронутых загрязнениями 30 муниципалитетах Италии составила почти 4000 человек. Были обнаружены признаки повышенной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, болезней сердца и ишемической болезни сердца) и злокачественных новообразований.
4000
столько избыточных смертей, то есть выше нормы, в Италии связывают с действиями PFAS.
Итальянские компании, не желая повторить судьбу Miteni, добровольно отказываются от использования «вечных химикатов». Или заявляют об этом. Так, Syensqo пообещала
работать «над достижением цели по производству почти 100% фторполимеров без PFAS» в Спинетта-Маренго к 2026 году. Однако свое обещание она не выполнила.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину, 7 марта 2022 года, Solvay объявила
, что «приостанавливает свою деятельность и новые инвестиции в России». А спустя год даже продала за 450 миллионов долларов свою половину «РусВинила» – крупнейшего в России производителя поливинилхлорида – принадлежащему друзьям Путина, Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко, СИБУРу, который теперь владеет компанией целиком.
Торжественный выход итальянцев из предприятия, однако, не означал разрыва деловых связей с россиянами.
Из России с бидоном
Небольшая компания «Анлес» в российском Санкт-Петербурге переживает не лучшие времена. Она принадлежит предпринимателю Михаилу Когану, которому досталась
от отца, производит химические вещества и продает их внутри России и за рубеж. Ее выручка в последнее время снижается: в 2025 году заработок упал более чем вдвое. Введение санкций против России усложнило расчеты по внешнеторговой деятельности, объясняет провал сама компания в годовом отчете
.
- За этой проходной находится производство «Анлес». Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, 45Д.
- Foto: Яндекс Карты, скриншот.
Но даже несмотря на эти трудности, торговля не остановилась полностью. Как показывает база данных таможенных деклараций Import Genius, с начала полномасштабной войны до марта 2025 года «Анлес» отправила за рубеж около 150 партий.
Из них около 8,3 тонны получило итальянское отделение Solvay: 5,6 тонны 8-CNVE и 2,75 тонны еще одного фторорганического вещества. По подсчетам ДВ на основе данных Import Genius, стоимость этих поставок составила около 7 млн долларов.
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- База данных таможенных деклараций Import Genius подтверждает, что поставки PFAS шли из России в Италию, с упоминанием израильской компании. В той же декларации ниже упомянута и Эстония.
- Foto: скриншот базы Import Genius
Следует отметить, что бельгийский химический гигант Solvay, владевший итальянским заводом, в 2022 году объявил о планах разделения на две независимые публичные компании, которое завершилось через год. Одна компания сохранила название Solvay, зато второй, Syensqo, достался тот самый завод в Пьемонте, точнее в городке Спинетта-Маренго (коммуна Алессандрия). В Import Genius, а также в утекшей из российской таможни базе данных, к которой получили доступ журналисты, Syensqo не встречается вовсе. Возможно, потому что поставки – часть более раннего контракта с Solvay.
Главный продукт «Анлес», идущий на экспорт, – перфторированный виниловый эфир с нитрильной группой 8-CNVE. Это бесцветная жидкость, опасное химическое вещество, относящееся к PFAS. Получатель, завод в Спинетта-Маренго, использует его для производства Tecnoflon – это синтетический каучук, который затем применяется в автомобильной, авиационной, оборонной и электронной промышленности.
Что поставляет «Анлес»?
8CNVE - мономер, который делает материал более прочным и термостойким. В паспорте безопасности 8-CNVE говорится, что вещество может вызывать аллергическую кожную реакцию, его пары могут образовывать с воздухом взрывоопасную смесь, а при термическом разложении выделяются токсичные и коррозионные газы. Там же отмечено, что вещество «еще не полностью испытано».
- Завод Syensqo в Спинетта-Маренго - одно из основных производственных предприятий группы. На территории площадью 130 гектаров работают более 600 сотрудников. Завод специализируется на производстве высокоэффективных фторполимеров для таких стратегических секторов, как электромобили, возобновляемая энергетика, электроника, здравоохранение, аэрокосмическая и оборонная промышленность. Предприятие, как утверждается, активно способствует переходу к низкоэмиссионной экономике, разрабатывая передовые технологии для новых промышленных применений.
Не запрещено - значит разрешено
В Эстонии PFAS особенно никого не беспокоят и общественных кампаний за их запрет не ведется. Министерство климата лишь сообщает
, что регламент ЕС запретил использовать одну из разновидностей (перфтороктановую кислоту) в огнетушителях с 2026 года.
Европейские политики запретили ввоз этой группы веществ (код товара 2926) из России только в 20-м пакете
санкций, принятом в апреле 2026 года. После переходного периода полный запрет вступил в силу 25 июля. До этого времени химикаты попадали из России сначала в Эстонию, а лишь затем в Италию. Могли ли они оставить химический след? Чтобы ответить на этот вопрос, мы попытались реконструировать их путь, «пугая» дальнобойщиков фотографией желтой емкости. Увы, очевидцев мы не нашли.
- Мы опросили примерно два десятка водителей на заправках приграничных городов, на стоянке у кафе возле КПП в Койдула и на стоянке в Лухамаа, пока нас не выгнал хозяин последней, сообщив, что мы пугаем его клиентов-дальнобойщиков.
- Foto: Лаура Фаццини
Вещества с таким кодом приезжали из России в 2022-2025 годах, подтвердил руководитель отдела по соблюдению таможенных требований НТД Валерий Рауам. «Да, Таможенный департамент зарегистрировал импортные или транзитные декларации, товарный код которых начинается с 2926 90», – ответил он ДВ. Однако не смог сообщить подробности: раскрывать информацию о конкретных компаниях НТД запрещает закон.
Если судить по Import Genius, объемы довольно скромные, но в последнее время росли. До 2021 года завод в Италии получал из России не больше 150–160 кг 8-CNVE в год, в 2021-м – 400 кг, в 2022-м – 751 кг, в 2024-м – 3,5 тонны.
Большинство европейских поставок для Solvay были оформлены на условиях FCA Санкт-Петербург, т.е. «Анлес» передавала товар перевозчику в Петербурге, а дальнейшую доставку организовывал покупатель. В доступных ДВ данных российской таможни указано, что перед экспортом груз «Анлес» находился на складе временного хранения ООО «Тамарикс» в поселке Шушары под Петербургом, а декларации подавались дистанционно в Северо-Западный таможенный пост (центр электронного декларирования). Через какой погранпереход затем шли машины, из этих данных не следует.
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При этом начиная с сентября 2022 года в документах цепочка поставок для итальянского завода была удлинена: с этого момента в декларациях получатель записан одинаково: «Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. по контракту с Elastofluor Ltd». Речь идет об израильской компании, зарегистрированной 12 июня 2022 года, через три с половиной месяца после начала полномасштабного вторжения. Ее директором и владельцем тоже указан Михаил Коган, которому принадлежит и российская компания-производитель «Анлес». Как контрактная сторона встречается в документах и еще одна европейская компания, принадлежащая Когану, - Ftoran GmbH & Co. KG из Биркенау (земля Гессен).
Последняя была учреждена в 2005 году в качестве дистрибьютора российской фторсодержащей продукции в Германии. Годом ранее вступила в силу Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, осложнившая производство этих веществ в Европе, но не запретившая поставки компонентов. Российский производитель нашел здесь свою нишу.
- Помимо обозначенных на скриншоте России, Израиля и Эстонии в этой цепочке фигурирует Италия как страна получателя Solvay specialty polymers Italy s.p.a.
- Foto: скриншот базы Import Genius
Однако война против Украины внесла новые коррективы. После начала войны компания Ftoran перестала использоваться в поставках из России – как следует из данных Import Genius, последняя поставка от «Анлес» итальянскому заводу Solvay с ее участием была в начале февраля 2022 года. Но, в то время как другие итальянские компании того же профиля с 2023 года отказались от во всех смыслах токсичного российского сырья, судя по документам, поставки для Syensqo продолжились через транзитные страны, в том числе Эстонию.
До санкций эти вещества подпадали под действие Регламента REACH – закон Европейского союза от 18 декабря 2006 года, который регулирует производство и оборот всех химических веществ, чтобы защитить здоровье человека и природу. За соблюдением регламента следит Департамент здравоохранения.
Главный специалист отдела химической безопасности департамента Анастасия Петрова пояснила ДВ, что регламент REACH обязывает всех производителей, импортеров или их представителей определять свойства своих химических веществ и регистрировать их в Европейском агентстве по химическим веществам.
«С этой целью производители и импортеры, которые производят или импортируют вещество в количестве не менее 1 тонны в год, должны представить регистрационное досье в Европейское агентство по химическим веществам. Импортер также должен обеспечить соответствие классификации, маркировки и упаковки вещества Регламенту (ЕС) № 1272/2008 (Регламент CLP). Кроме того, импортер обязан предоставить надлежащий паспорт безопасности», – уточнила она.
Впервые с начала наблюдений в базе Import Genius поставки 8-CNVE для Solvay превысили регистрационный порог в 2024 году: 3,5 тонны против 980 кг годом ранее. По данным итальянских журналистов, именно в 2024 году Syensqo зарегистрировала 8-CNVE в Европейском химическом агентстве. Но эстонскому Департаменту здравоохранения случаи ввоза вещества в Эстонию транзитом для дальнейшей поставки в другие страны ЕС неизвестны.
Компания Syensqo ответила журналистам, что не комментирует конкретные соглашения о поставках, маршруты транспортировки или отношения с отдельными поставщиками. Связаться с Михаилом Коганом журналистам не удалось, сотрудницы в двух петербургских офисах «Анлес» не захотели общаться с прессой.
Материал подготовлен при поддержке Journalismfund Europe.
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