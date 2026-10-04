Назад Опасный груз: токсичные химикаты просачивались в Италию из России через Эстонию Угрожающие здоровью и вредные для природы вещества поступали от российского производителя в Европу через Эстонию, выяснили ДВ совместно с итальянскими журналистами. Департаменту здравоохранения случаи транзита этого химиката неизвестны.

Химикат, который Евросоюз собирается запретить, годами шел из Санкт-Петербурга на завод в итальянском Пьемонте, а там использовался для продукции автомобильной, аэрокосмической и оборонной промышленности . При этом страной назначения в документах часто указывалась не Италия, а Эстония, а также фигурировали израильская и немецкая компании. Чтобы доставить это вещество, использовалась цепочка из четырех стран.

Поток грузов не остановила даже война. После февраля 2022 года небольшая петербургская компания «Анлес» отправила заводу Syensqo (бывшая Solvay) в Италии больше восьми тонн фторорганики, следует из базы данных Import Genius.

Главный товар российской компании - 8-CNVE, один из «вечных химикатов» PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances, пер- и полифторалкильные вещества), которые считаются опасным загрязнителем окружающей среды, поскольку десятилетиями не разлагаются в природе и накапливаются в организмах, что грозит серьезными рисками для здоровья, включая онкологию, повреждение печени, проблемы с репродуктивной функцией и щитовидной железой.

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К химикатам «Анлес» эти производства отношения не имеют: вещества PFAS попали под санкции только в июле 2026 года, подчеркивают в НТД.

Наконец, приезжает фура с нужной стороны, и мы через большой внутренний двор под неизменным дождем спешим к ангару, в который вмонтирован огромный рентген для просвечивания грузовиков. Под грузовиком – специальная яма, вроде тех, что в автосервисах.

Если что-то покажется сомнительным, инспектор лично осмотрит транспорт. Если нет – все равно будет беглый физический досмотр. Наш грузовик открыли – он оказался пустым.

«Обратно часто пустой иду, – рассказывает нам дальнобойщик уже на стоянке за пределами погранпункта. – Товаров нет. Раньше много было, а теперь только продукты - что туда, что обратно. И еще бумага». Узнав, что коллеги из Италии, он добавляет, что когда-то возил оттуда мебель и обувь. Но нам эта продукция не интересна. Мы ищем сведения о совсем другом товаре, который предположительно попадал в Эстонию этим путем.

Мы опросили примерно два десятка водителей на заправках приграничных городов, на стоянке у кафе возле КПП в Койдула и на стоянке в Лухамаа, пока нас не выгнал хозяин последней, сообщив, что мы пугаем его клиентов-дальнобойщиков. «Пугали» мы их фотографией желтой емкости.

Страшные «вечные химикаты»

В таком желтом контейнере через Эстонию в Италию ехал опасный груз. Использование PFAS планируют запретить на уровне Евросоюза по экологическим соображениям, но пока не сделали этого, обсуждается лишь их широкое ограничение. Окончательные сроки и отраслевые исключения еще не утверждены; планируются длительные переходные периоды для отдельных отраслей, в том числе полупроводниковой, аэрокосмической промышленности и медицины.

Отдельные страны вводят ограничения в конкретных секторах: Франция в 2026 году ввела полный запрет на косметику и одежду с PFAS, Швеция планирует запретить «вечные химикаты» в потребительских товарах с 2028 года.

В Италии тоже хорошо поняли опасность этой химии. В 2025 году суд в Виченце вынес обвинительный приговор руководителям завода Miteni за загрязнение PFAS. Суд пришел к выводу, что компания Miteni и ее предшественники, производившие PFAS с конца 1960-х годов, десятилетиями сбрасывали токсичные вещества в окружающую среду. Тем самым Miteni загрязняла грунтовые и питьевые воды в районе, что затронуло 350 000 жителей. Суд обязал компанию выплатить компенсации 300 гражданским сторонам: в том числе Министерству окружающей среды - 58 миллионов и региону Венето - 6,5 миллионов евро.

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Ученые пришли к выводу , что за 1985-2018 годы избыточная смертность в затронутых загрязнениями 30 муниципалитетах Италии составила почти 4000 человек. Были обнаружены признаки повышенной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, болезней сердца и ишемической болезни сердца) и злокачественных новообразований.

4000 столько избыточных смертей, то есть выше нормы, в Италии связывают с действиями PFAS.

Итальянские компании, не желая повторить судьбу Miteni, добровольно отказываются от использования «вечных химикатов». Или заявляют об этом. Так, Syensqo пообещала работать «над достижением цели по производству почти 100% фторполимеров без PFAS» в Спинетта-Маренго к 2026 году. Однако свое обещание она не выполнила.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, 7 марта 2022 года, Solvay объявила , что «приостанавливает свою деятельность и новые инвестиции в России». А спустя год даже продала за 450 миллионов долларов свою половину «РусВинила» – крупнейшего в России производителя поливинилхлорида – принадлежащему друзьям Путина, Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко, СИБУРу, который теперь владеет компанией целиком.

Торжественный выход итальянцев из предприятия, однако, не означал разрыва деловых связей с россиянами.

Из России с бидоном

Небольшая компания «Анлес» в российском Санкт-Петербурге переживает не лучшие времена. Она принадлежит предпринимателю Михаилу Когану, которому досталась от отца, производит химические вещества и продает их внутри России и за рубеж. Ее выручка в последнее время снижается: в 2025 году заработок упал более чем вдвое. Введение санкций против России усложнило расчеты по внешнеторговой деятельности, объясняет провал сама компания в годовом отчете

Но даже несмотря на эти трудности, торговля не остановилась полностью. Как показывает база данных таможенных деклараций Import Genius, с начала полномасштабной войны до марта 2025 года «Анлес» отправила за рубеж около 150 партий.

Из них около 8,3 тонны получило итальянское отделение Solvay: 5,6 тонны 8-CNVE и 2,75 тонны еще одного фторорганического вещества. По подсчетам ДВ на основе данных Import Genius, стоимость этих поставок составила около 7 млн долларов.

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Следует отметить, что бельгийский химический гигант Solvay, владевший итальянским заводом, в 2022 году объявил о планах разделения на две независимые публичные компании, которое завершилось через год. Одна компания сохранила название Solvay, зато второй, Syensqo, достался тот самый завод в Пьемонте, точнее в городке Спинетта-Маренго (коммуна Алессандрия). В Import Genius, а также в утекшей из российской таможни базе данных, к которой получили доступ журналисты, Syensqo не встречается вовсе. Возможно, потому что поставки – часть более раннего контракта с Solvay.

Главный продукт «Анлес», идущий на экспорт, – перфторированный виниловый эфир с нитрильной группой 8-CNVE. Это бесцветная жидкость, опасное химическое вещество, относящееся к PFAS. Получатель, завод в Спинетта-Маренго, использует его для производства Tecnoflon – это синтетический каучук, который затем применяется в автомобильной, авиационной, оборонной и электронной промышленности.

Что поставляет «Анлес»? 8CNVE - мономер, который делает материал более прочным и термостойким. В паспорте безопасности 8-CNVE говорится, что вещество может вызывать аллергическую кожную реакцию, его пары могут образовывать с воздухом взрывоопасную смесь, а при термическом разложении выделяются токсичные и коррозионные газы. Там же отмечено, что вещество «еще не полностью испытано».

Не запрещено - значит разрешено

В Эстонии PFAS особенно никого не беспокоят и общественных кампаний за их запрет не ведется. Министерство климата лишь сообщает , что регламент ЕС запретил использовать одну из разновидностей (перфтороктановую кислоту) в огнетушителях с 2026 года.

Европейские политики запретили ввоз этой группы веществ (код товара 2926) из России только в 20-м пакете санкций, принятом в апреле 2026 года. После переходного периода полный запрет вступил в силу 25 июля. До этого времени химикаты попадали из России сначала в Эстонию, а лишь затем в Италию. Могли ли они оставить химический след? Чтобы ответить на этот вопрос, мы попытались реконструировать их путь, «пугая» дальнобойщиков фотографией желтой емкости. Увы, очевидцев мы не нашли.

Вещества с таким кодом приезжали из России в 2022-2025 годах, подтвердил руководитель отдела по соблюдению таможенных требований НТД Валерий Рауам. «Да, Таможенный департамент зарегистрировал импортные или транзитные декларации, товарный код которых начинается с 2926 90», – ответил он ДВ. Однако не смог сообщить подробности: раскрывать информацию о конкретных компаниях НТД запрещает закон.

Если судить по Import Genius, объемы довольно скромные, но в последнее время росли. До 2021 года завод в Италии получал из России не больше 150–160 кг 8-CNVE в год, в 2021-м – 400 кг, в 2022-м – 751 кг, в 2024-м – 3,5 тонны.

Большинство европейских поставок для Solvay были оформлены на условиях FCA Санкт-Петербург, т.е. «Анлес» передавала товар перевозчику в Петербурге, а дальнейшую доставку организовывал покупатель. В доступных ДВ данных российской таможни указано, что перед экспортом груз «Анлес» находился на складе временного хранения ООО «Тамарикс» в поселке Шушары под Петербургом, а декларации подавались дистанционно в Северо-Западный таможенный пост (центр электронного декларирования). Через какой погранпереход затем шли машины, из этих данных не следует.

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При этом начиная с сентября 2022 года в документах цепочка поставок для итальянского завода была удлинена: с этого момента в декларациях получатель записан одинаково: «Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. по контракту с Elastofluor Ltd». Речь идет об израильской компании, зарегистрированной 12 июня 2022 года, через три с половиной месяца после начала полномасштабного вторжения. Ее директором и владельцем тоже указан Михаил Коган, которому принадлежит и российская компания-производитель «Анлес». Как контрактная сторона встречается в документах и еще одна европейская компания, принадлежащая Когану, - Ftoran GmbH & Co. KG из Биркенау (земля Гессен).

Последняя была учреждена в 2005 году в качестве дистрибьютора российской фторсодержащей продукции в Германии. Годом ранее вступила в силу Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, осложнившая производство этих веществ в Европе, но не запретившая поставки компонентов. Российский производитель нашел здесь свою нишу.

Однако война против Украины внесла новые коррективы. После начала войны компания Ftoran перестала использоваться в поставках из России – как следует из данных Import Genius, последняя поставка от «Анлес» итальянскому заводу Solvay с ее участием была в начале февраля 2022 года. Но, в то время как другие итальянские компании того же профиля с 2023 года отказались от во всех смыслах токсичного российского сырья, судя по документам, поставки для Syensqo продолжились через транзитные страны, в том числе Эстонию.

До санкций эти вещества подпадали под действие Регламента REACH – закон Европейского союза от 18 декабря 2006 года, который регулирует производство и оборот всех химических веществ, чтобы защитить здоровье человека и природу. За соблюдением регламента следит Департамент здравоохранения.

Главный специалист отдела химической безопасности департамента Анастасия Петрова пояснила ДВ, что регламент REACH обязывает всех производителей, импортеров или их представителей определять свойства своих химических веществ и регистрировать их в Европейском агентстве по химическим веществам.

«С этой целью производители и импортеры, которые производят или импортируют вещество в количестве не менее 1 тонны в год, должны представить регистрационное досье в Европейское агентство по химическим веществам. Импортер также должен обеспечить соответствие классификации, маркировки и упаковки вещества Регламенту (ЕС) № 1272/2008 (Регламент CLP). Кроме того, импортер обязан предоставить надлежащий паспорт безопасности», – уточнила она.

Впервые с начала наблюдений в базе Import Genius поставки 8-CNVE для Solvay превысили регистрационный порог в 2024 году: 3,5 тонны против 980 кг годом ранее. По данным итальянских журналистов, именно в 2024 году Syensqo зарегистрировала 8-CNVE в Европейском химическом агентстве. Но эстонскому Департаменту здравоохранения случаи ввоза вещества в Эстонию транзитом для дальнейшей поставки в другие страны ЕС неизвестны.

Компания Syensqo ответила журналистам, что не комментирует конкретные соглашения о поставках, маршруты транспортировки или отношения с отдельными поставщиками. Связаться с Михаилом Коганом журналистам не удалось, сотрудницы в двух петербургских офисах «Анлес» не захотели общаться с прессой.

Материал подготовлен при поддержке Journalismfund Europe.