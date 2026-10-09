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Вакансия выдала планы: известная европейская сеть готовится открыть магазин в Эстонии

Датская сеть магазинов косметики и бытовой химии Normal с миллиардным оборотом готовится выйти на рынок Эстонии, о чем свидетельствует опубликованная вакансия с довольно необычными требованиями к кандидату.
Магазин Normal в Копенгагене.
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