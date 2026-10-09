Вакансия выдала планы: известная европейская сеть готовится открыть магазин в Эстонии
Датская сеть магазинов косметики и бытовой химии Normal с миллиардным оборотом готовится выйти на рынок Эстонии, о чем свидетельствует опубликованная вакансия с довольно необычными требованиями к кандидату.
В начале сентября принадлежащая Олегу Гроссу компания OG Elektra открыла новый магазин в Сууре-Яани, который стал 90-м магазином сети Grossi Toidukaubad. Примерно в то же время началось строительство магазина в Тамсалу.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.