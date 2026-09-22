Олег Гросс открыл 90-й магазин. Через три года их будет сто
В начале сентября принадлежащая Олегу Гроссу компания OG Elektra открыла новый магазин в Сууре-Яани, который стал 90-м магазином сети Grossi Toidukaubad. Примерно в то же время началось строительство магазина в Тамсалу.
Латвия снизила налог на добавленную стоимость в отношении четырех видов продуктов питания: мясо птицы, молоко, хлеб и яйца. В ближайший год эти продукты будут облагаться налогом не 21%, а 12%. Стоит ли Эстонии последовать примеру южных соседей?
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.