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Олег Гросс открыл 90-й магазин. Через три года их будет сто

В начале сентября принадлежащая Олегу Гроссу компания OG Elektra открыла новый магазин в Сууре-Яани, который стал 90-м магазином сети Grossi Toidukaubad. Примерно в то же время началось строительство магазина в Тамсалу.
Предприниматель Олег Гросс продолжает строить новые магазины и надеется в скором времени открыть сотую торговую точку.
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