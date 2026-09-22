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В Эстонии откроется первый в Балтии и Скандинавии магазин американского модного гиганта

Компания Tristafan, принадлежащая семье Полли, и импортер брендов одежды Brandgate Group выводят на эстонский рынок американский модный бренд Gap с оборотом 15 млрд евро.
Первый магазин Gap в Скандинавии и странах Балтии откроется в торговом центре Ülemiste. Фото иллюстративное.
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