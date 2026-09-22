В Эстонии откроется первый в Балтии и Скандинавии магазин американского модного гиганта

По оценке главы ТЦ Ülemiste Гуйдо Пярнитса, дно в розничной торговле осталось позади, однако клиент стал более избирательным, а торговцам приходится прилагать все больше усилий, чтобы соответствовать ожиданиям покупателей.
Оператор центра T1 OÜ Lintgen и AS LHV Pank обновили прежнее соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк дополнительно профинансирует центр на 17 млн евро. Теперь объем кредитов T1 достигает почти 30 млн евро.
По словам Антти Адура, назначенного в июле членом правления Solaris Keskus, центр с самого начала придерживался четкой концепции культурно-развлекательного пространства и продолжит развиваться в этом направлении.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.